Домашняя морская корова, которой у нас никогда не будет







Одним из самых горьких напоминаний о человеческой жестокости могут служить рассказы о стеллеровой корове (лат.Hydrodamalis gigas). Другие ее названия — морская корова или капустница. Ее впервые обнаружили у побережья Командорских островов в 1741 году, и уже через 27 лет был убит последний обитающий там представитель вида. А ведь при своём безобидном нраве она могла бы стать первым морским домашним животным.





Вот ее печальная история:













Да-да, чуть больше четверти века ушло на то, чтобы полностью истребить популяцию из более чем 2 тыс. особей. Люди очень старались: в год убивали не меньше 170 голов, а пик этой кровавой бойни пришелся на 1754 год, когда было уничтожено сразу полтысячи капустниц. При этом для сохранения и поддержания численности животных не было предпринято никаких мер.





Стеллерова корова относилась к отряду сирен, включающий в себя 5 семейств, из которых до нас дожили представители только 2 семейств — это ламантиновые и дюгоневые. К последним относилась и морская корова.













Несчастья морской коровы начались с 1741 года, когда судно «Святой Петр» потерпело крушение около одного из небольших островов, названного впоследствии именем капитана корабля Витуса Беринга. На этом Богом забытом острове команда была вынуждена остаться на зимовку. К сожалению, пережили ее не все, в числе погибших был и капитан. Чтобы выжить, моряки были вынуждены изловить одно из странных морских животных, поедающих водоросли у самого берега.











Мясо его оказалось не только вкусным, но и полезным. К больным быстро возвращались силы и вскоре команда смогла построить новое судно, чтобы вернуться на нем домой. Среди выживших был и натуралист Георг Стеллер, который подробно описал морских коров. Правда, сам ученый был уверен в том, что перед ним ламантины, и только в 1780 году немецкий зоолог Циммерман смог доказать, что это абсолютно новый вид.











Как же выглядело это животное? По словам Стеллера, это было огромное и очень неповоротливое существо, длина тела которого достигала 7,5-10 метров, а вес — 3,5-11 тонн. Его туловище было очень толстым, а голова на его фоне казалась совсем маленькой. В качестве передних конечностей служили закругленные ласты с одним суставом в центре. Оканчивались они небольшим роговым наростом, похожим на копыто лошади. Вместо задних конечностей у капустницы был мощный раздвоенный хвост.











Кожа коровы Стеллера была очень прочной. Ее даже часто использовали для изготовления морских лодок. Она была настолько складчатой и толстой, что немного походила на кору дуба. Такая защита нужна была для спасения от острых прибрежных камней, особенно при волнении на море.



Стеллерова корова обитала на мелководьях прибрежной зоны. Она практически не умела нырять. Но большая плотность костей обеспечивала ей низкую плавучесть, которой не было ни у одного другого водного зверя. Это давало животному возможность долгое время находиться на дне и «щипать травку» без затраты энергии на погружение. Периодически она поднимала свою голову над поверхностью, чтобы сделать глоток воздуха.





Морская корова была совершенно доверчивым и безобидным существом, чем и поплатилась. На этих животных люди начали охотится уже давно, когда их численность была еще достаточно велика и ареал обитания не ограничивался только северной частью Тихого океана, но и простирался от островов Рю-Кю до Калифорнии. На Командорских островах они выжили лишь потому, что к тому времени они еще не были освоены человеком.











Почти все свое время морские коровы занимались поеданием водорослей. Они были настолько увлечены процессом, что позволяли лодкам с охотниками спокойно плавать между ними, выбирая подходящую добычу. Саму «охоту» иначе как жестокой расправой назвать очень сложно. Ну, посудите сами: сначала гарпунщик вгонял в тело жертвы свое смертоносное оружие, а затем около 30 человек тащили несчастную к берегу. Разумеется, раненое животное отчаянно сопротивлялось и мучилось.



Наконец, крайне обессиленную, капустницу вытаскивали на берег и добивали. Иногда куски мяса отрезали прямо от живой коровы, что доставляло той невероятные страдания. Но самое неприятное в том, что такой способ ловли позволял вытащить лишь одно из пяти животных, тогда как остальные умирали в воде.



Интересно, что после истребления коровы Стеллера, научный мир несколько раз будоражили сообщения о встрече людей с этими уникальными созданиями. К сожалению, ни одно из них пока не подтвердилось. Последние новости относятся к июню 2012 года: по словам некоторых интернет-изданий, стеллерова корова жива — популяцию из 30 особей обнаружили у небольшого острова, относящегося к Канадскому Арктическому Архипелагу. Таяние льдов дало возможность проникнуть в его самые отдаленные уголки, где и нашлись капустницы. Будем надеяться, что слухи подтвердятся, и человечество сможет исправить свою роковую ошибку.











Хотя стеллерова корова и признана вымершей, тем не менее, есть непроверенные данные, что и после 1760-х годов морские коровы изредка попадались туземцам российского Дальнего Востока.





Так, в 1834 году два охотника утверждали, что на побережье острова Беринга видели «тощее животное с конусообразным туловищем, маленькими передними конечностями, которое дышало ртом и не имело задних плавников». И подобные сообщения, по словам некоторых исследователей, в XIX веке были довольно часты.



Есть несколько свидетельств, также оставшихся неподтверждёнными, что стеллерову корову видели и в ХХ веке. Так, в 1962 году, члены команды советского китобойца якобы наблюдали в Анадырском заливе группу из шести животных, описание которых было похоже на облик стеллеровой коровы.











В 1966 году заметка о наблюдении стеллеровой коровы была даже опубликована в газете «Камчатский комсомолец».



А в 1976 году в редакцию журнала «Вокруг света» поступило письмо от камчатского метеоролога Ю. В. Коева, который говорил, что видел стеллерову корову у мыса Лопатка. Он писал, что «… Могу утверждать, что в августе 1976 года в районе мыса Лопатка видел стеллерову корову. Что мне позволяет сделать подобное заявление? Китов, касаток, тюленей, морских львов, котиков, каланов и моржей видел неоднократно. Это же животное не похоже ни на одно из вышеназванных. Длина около пяти метров. Плыло на мелководье очень медленно. Как бы перекатывалось наподобие волны. Сначала появлялась голова с характерным наростом, затем массивное тело и затем хвост. Да-да, что и привлекло моё внимание (кстати, есть свидетель). Потому что когда так плывут тюлень или морж, задние лапы у них прижаты друг к другу, и видно, что это ласты, а у этой был хвост наподобие китового. Такое впечатление,… что выныривала каждый раз животом вверх, медленно перекатывая своё тело. И хвост ставила наподобие китовой «бабочки», когда кит уходит в глубину…».











Однако ни одно из наблюдений не было подтверждено. Некоторые энтузиасты и криптозоологи предполагают, что до сих пор существует небольшая популяция стеллеровых коров в отдалённых и труднодоступных районах Камчатского края.





В 2006 году была проведена оценка всех факторов, которые могли привести к быстрому исчезновению стеллеровых коров. Результаты показали, что при первоначальной численности в 2000 особей, одной лишь хищнической охоты было бы более чем достаточно, для истребления в течение двух-трёх десятилетий.



Согласно некоторым исследованиям, ареал стеллеровой коровы значительно расширился в период пика последнего оледенения (около 20 тысяч лет назад), когда Северный Ледовитый океан был отделён от Тихого сушей, находившейся на месте современного Берингова пролива, Берингией. Климат в северо-западной части Тихого океана был мягче современного, что позволило стеллеровой корове расселиться далеко на север вдоль побережья Азии.











Ископаемые находки, относящиеся к позднему плейстоцену, подтверждают широкое распространение отряда сиреновых в этой географической зоне.





В 1960-70-е годы отдельные кости стеллеровой коровы были найдены также в Японии и в Калифорнии. Единственная известная находка сравнительно полных скелетов за пределами её известного ареала была сделана в 1969 году на острове Амчитка (Алеутская гряда), возраст трёх найденных там скелетов оценивался в 125-130 тысяч лет.





Обитание стеллеровой коровы в ограниченном ареале у Командорских островов относится уже к наступлению голоцена. Исследователи не исключают, что в других местах корова исчезла ещё в доисторическое время из-за преследования местными охотничьими племенами. Однако некоторые американские исследователи полагали, что ареал коровы мог сократиться и без участия первобытных охотников. По их мнению, стеллерова корова к моменту её открытия уже находилась на грани вымирания по естественным причинам.











Роль стеллеровой коровы в экологическом балансе моря была весьма значительной, прежде всего, из-за поедания этим животным значительного количества водорослей. В тех местах, где морские коровы выедали водоросли, увеличивалась численность морских ежей, составляющих основу питания каланов. Отмечается, что доисторический ареал стеллеровой коровы совпадал с ареалом калана. В целом специалисты полагают, что экологическая взаимосвязь стеллеровой коровы и калана была значительной.



Когда морские коровы исчезли, крупные водоросли образовали в прибрежной полосе Командорских островов сплошные заросли. Результатом этого стали застой прибрежных вод, их бурное «цветение» и так называемые «красные приливы», названные из-за красного цвета воды вследствие интенсивного размножения одноклеточных водорослей-динофлагеллят. Токсины (некоторые из которых сильнее яда кураре!), вырабатываемые отдельными видами динофлагеллят, могут накапливаться в организме моллюсков и других беспозвоночных животных, по трофической цепи доходя до рыб, каланов и морских птиц, и приводить к их гибели.





Костные останки стеллеровых коров изучены достаточно полно. Их кости не являются редкостью, поскольку до настоящего времени попадаются людям на Командорских островах. В музеях всего мира находится значительное число костей и скелетов этого животного, такими экспонатами обладают 59 мировых музеев.











Сохраняются также несколько остатков шкуры морской коровы. Муляжи стеллеровой коровы, реконструированные с высокой степенью точности, имеются во многих музеях. Среди этого количества экспонатов есть несколько хорошо сохранившихся скелетов.





Среди криптозоологов ведётся дискуссия о возможности клонирования капустницы с использованием биологического материала, полученного из сохранившихся образцов кожи и костей. И если бы стеллерова корова сохранилась до современной эпохи, то, как пишут многие зоологи, при своём безобидном нраве она могла бы стать первым морским домашним животным.

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https://masterok.livejournal.com/3983642.html