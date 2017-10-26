«Захватить остров и постоять там под дождем?»

россияне ответили британскому генералу, готовящемуся к захвату Великобритании Россией и Китаем

Бывший главком Объединенными вооруженными силами Великобритании Ричард Бэрронс заявил об опасности захвата этой страны Россией и Китаем. Отставной военный видит только один способ избежать этого – увеличить расходы на армию

Бэрронс уверен в существовании высокого риска, что такие страны, как Россия и Китай смогут захватить Великобританию «за очень короткий срок». Он призывает страну готовиться к «вынужденным войнам» в недалеком будущем.

Первым из этапов такой подготовки, по мнению отставного генерала, должен стать отказ от сокращения количества военных. Сейчас в Великобритании их 82 тысячи.

Бэрронс раскритиковал правительство Терезы Мэй за «пренебрежение великой опасностью». По его словам, действия властей приведут лишь к дальнейшему ослаблению позиций Великобритании в мире и возникновению угроз для самой страны и ее союзников.

Бэрронс уверен в том, что в ближайшем будущем Великобритании придется защищать свои национальные интересы, сообщает The Daily Telegraph.

Россияне, в свою очередь, в дискуссии на сайте RT указали генералу на нецелесообразность захвата Великобритании со всех возможных точек зрения. Прежде всего, из-за ее географического положения. Кроме того, россиянам не слишком понятно, по каким причинам в стране вообще может возникнуть вопрос о захвате Великобритании, если он не ставился никогда со времен древней Руси.

Отметим, что это не первый случай за последнее время, когда британские военные или депутаты пытаются уличить Россию в неких агрессивных действиях или планах. На прошлой неделе депутат из Великобритании попытался найти «российский след» в Brexit. По мнению парламентария, Россия финансировала организации, добивавшиеся выхода Великобритании из Евросоюза.