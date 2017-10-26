Замена 7 ноября в Киргизии
18:54. 26 октября 2017 Просмотров - 93 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Коротко по решению киргизских властей отказаться от празднования 7 ноября и праздновать годовщину восстания 1916 года против Российской Империи.
Само восстание вызваное нежеланием киргизов идти в армию на тыловые работы и противоречиями между местным населением и переселенцами из России http://kghistory.akipress.org/unews/un_post:9221 вызванные недостаточной степень интеграции туркестанских территорий в состав Российской Империи, вылилось в череду кровавых мятежей и погромов, в результате чего население северной Киргизии за несколько месяцев уменьшилось по разным оценкам от 34 до 42%. Киргизы громили поселки с русскими поселенцами и убивали царских чиновников. Высланные против мятежников карательные отряды царской армии, также отметились расстрелами и тому подобными мерами. В итоге, территория понесла огромные экономические и демографические потери, планы по отправке киргизов в армию были сорваны, многие просто бежали в соседний Китай. В советское время эта история использовалась для иллюстрации тезиса о том, что Российская Империя это тюрьма народов, демонстрируя примеры массового бегства киргизов в Китай. Впрочем, в практическом измерении, большевикам также пришлось столкнуться с этой проблемой, так как часть местных феодалов стоявших за мятежом, не хотела видеть на этой территории как царских чиновников, так и большевистских комиссаров.
Относительный порядок на этой территории был восстановлен лишь после победы большевиков в гражданской войне, но борьба с последствиями восстания 1916 года продолжалась вплоть до 30х годов, когда пограничники и части ВЧК-ОГПУ смогли подавить басмаческое движение в республиках Средней Азии, в том числе и благодаря образовательной работе с местным населением, которое приняло советскую власть. Стоит напомнить, что басмачи тогда пытались себя позиционировать как "борцы за свободу", хотя поддержку деньгами и оружием из вполне прагматичных целей им оказывала Британская Империя, которая еще c XIX века поддерживала мятежи в Средней Азии против Российской Империи.
Нынешние попытки поднять этих персонажей на щит и пересмотреть оценки восстания 1916 года и "освободительной роли басмачества", вполне вписываются в тренд современного антисоветизма на обломках бывшего СССР, когда в бывших советских республиках местные элиты в качестве национальных героев выдвигают тех, кто боролся с русскими и большевиками. На Украине это Бандера, Шухевич, Петлюра, Мазепа. В Прибалтике это местные эсэсовцы и "лесные братья". В Армении это представители армянского легиона СС. Белорусские "змагары" мечтающие смести Лукашенко, заранее демонстрируют, что у них в героях ходят коллаборационисты помогавшие нацистам в период оккупации. Так что Киргизия тут ни разу не исключение.
Россия достаточно вяло протестует по этому поводу, хотя вполне очевидно, что в данном вопросе исторические события являются инструментами по ограничению и ликвидации российского влияния в бывших республиках СССР. Там, где такие программы доведены до логического конца, уровень влияния России упал даже по сравнению с 90-ми – Прибалтика и Украина в этом плане наиболее наглядны. Причины подобных процессов кроются как в националистической (с примесью русофобии) политике руководства бывших советских республик, которая поддерживается США и НАТО, так и в действиях самой России, которая длительное время сама на официальном уровне продвигала тезисы про "преступления большевиков" и отсутствие у нее каких-либо националиьных или классовых интересов. Почему так делалось – вполне понятно – не имея каких-то внятных обоснований, зачем эти обломки СССР существуют по отдельности, местные элиты в частях распавшейся страны начали искать легитимность и нациотворческие обоснования в "трагической истории", где эти народы угнетались русскими/большевиками (нужное подчеркнуть) и все проблемы роста это "трудности освобождения после веков рабства", что и обуславливало их антироссийский и антисоветский вектор в актуальной политике, так как РФ, несмотря на все попытки осуждать большевиков, все равно воспринималась и воспринимается как наследница СССР, а следовательно – правопреемница "угнетателей" бывших советских республик.
Когда Россия в конце нулевых начала проводить относительно суверенную политику и встретила резкое противодействие со стороны США и НАТО, быстро выяснилось, что со стороны российского руководства, эти заявления про "кровавое прошлое" являются по сути выстрелами себе же в ногу, так как если принять тезис о преступности большевизма, то получается, что нельзя осуждать борцов с большевизмом в соседних странах, которые ставят знак равенства между СССР и Россией. Самый простой пример из недавнего прошлого – нельзя осуждать Украину за Бандеру, если вы вешаете памятную доску Маннергейму. Ибо если вы одобряете одно и осуждаете другое, ваши двойные стандарты становятся предельно очевидными и не убеждают даже ваших собственных сторонников.
Такая вот загогулина. Поэтому под влиянием объективных обстоятельств, подходы к этому вопросу начали меняться и сейчас они скорее увязаны не с осуждениями (хотя рассказы про "кровавое прошлое" никуда не делись, просто они стали более дежурными, для галочки), а умолчаниями, вроде спрятанного за картонкой Мавзолея или публичным отказом праздновать 100-летие революции в России. На самом деле нет ничего удивительного в том, что власти не хотят это праздновать эту дату, так как смешно ожидать от капиталистических элит празднования крупнейшего пролетарского праздника повлиявшего на весь ход истории XX века. Я бы тут наоборот сильно удивился, если бы 7 ноября решили официально праздновать. Но если российские элиты выбрали умолчание с переводом хайпа на "Матильду", "Демона Революции" и "Троцкого", то Киргизия в рамках этой же логики взяла и заменила "большевистский праздник", на свой "национальный", причем прямо сослалась на российский опыт, где 7 ноября при Ельцине заменили новоделом.
В Кыргызской Республике 7 ноября отмечается как официальный праздник. Однако в последние годы вместе с осознанием исторических ошибок, допущенных в советский период развития, эта дата утрачивает значение. В самой Российской Федерации дата 7 ноября официально не отмечается, а термин «октябрьская революция» в отношении данной даты в официальных документах постепенно замещается понятием «октябрьские события 1917 года». Наряду с достижениями советского периода «октябрьские события» и их последствия оцениваются как «трагический опыт России, пережитый страной и ее гражданами» и характеризуются «колоссальными потерями», «утратой преемственности культурного опыта, разрушением межпоколенческих связей», «гонениями», «эмиграцией наиболее образованной части населения», «многочисленными жертвами среди высланных и раскулаченных», «массовыми репрессиями»…
http://kabar.kg/news/atambaev-podpisal-ukaz-ob-ustanovlenii-dnei-istorii-i-pamiati-predkov/ – полный текст
Поэтому теперь в Киргизии в ноябре будут праздновать годовщину угнетения киргизов царскими карателями. Так сказать можете оценить результаты работы отечественных "специалистов" проталкивавших термин "октябрьские события" и яростно боровшихся с "кровавым прошлым". Как хорошо заметил на эту тему Зиновьев – Целились в коммунизм, попали в Россию.
В данном вопросе характерно проявляется существующее противоречие, когда иделогические и классовые интересы вынуждают российские власти либо осуждать, либо замалчивать тему Октябрьской Революции и большевизма, а национальные интересы страны требуют бороться за исторические основы легитимности, на которых в том числе базируется и Российская Федерация, ибо прекрасно видно, как борьба против советского прошлого используется не только для очернения советской истории и ее героев, но и для того, чтобы выдавливать Россию из Восточной Европы и республик бывшего СССР. При этом, даже если брать саму Россию, то аналогии проводимые противниками нынешнего политического режима в духе "Помер тот – помрет и этот", "Мы прощаемся с Советским Союзом", "недобитая советская империя должна быть уничтожена" и т.п., наглядно указывают, что антисоветизм (которому власти подыгрывают, используется в том числе и для подрывной работы в самой России) является одним из инструментов для борьбы с капиталистической Россией и ее интересами. При наличии возможности, он также будет использован и для дезинтеграции РФ в ее текущих границах, ибо "преступный советский режим" отобрал у "цивилизованных демократических государств" – Калининград, Курилы и много чего еще. Границы определенные "кровавым тираном Сталиным" должны быть пересмотрены. Право вето оставшееся у России от "кровавого тирана Сталина", должно быть изъято. И так далее в таком же духе.
Отсюда наряду с спрятанным Мавзолеем и завываний про "кровавого Сталина", официальные же российские органы власти защищают Пакт Молотова-Риббентропа, героизируют Дзержинского, пытаются в меру сил бороться против сноса советских памятников в Восточной Европе. Отсюда и конфликт (который некоторые принимают за шизофрению) между собственными идеологическими оценками российских политических элит и политической необходимостью обусловленной интересами как собственного политического выживания, так и выживания страны. Но усидеть на двух стульях в подобных вопросах порой крайне затруднительно, ибо цена подобных шараханий проявляется не только в отвлеченных исторических спорах, но и в реальной политике, когда под вывеской "нанесенных исторических обид", к РФ выдвигают территориальные претензии, концентрируют войска у ее границ и проводят политику направленную на ее дезинтеграцию.
Источник: colonelcassad.livejournal.com