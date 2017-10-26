В России ничего не производится? Вы сильно ошибаетесь (Время-вперёд! #258)
Как часто вам приходится слышать рассказы о том, что в России не производится ничего кроме нефти и газа? Нам – постоянно. Именно поэтому в этом выпуске мы уделим особое внимание производственным новостям. И это – новости лишь за одну неделю.
Полный текст выпуска и ссылки на источники здесь: http://www.xn—-ctbbicca6c3afg9o.xn-…
Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/YPhlC1F_MCo
Ролик о электромобилях: https://www.youtube.com/watch?v=PE3b6…
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Источник: www.youtube.com
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В России ничего не производится! А Росстат значит ошибается! Статья – очередная фантазия “кремлёвских” о светлом будущем. Дело в том, что из статистики видно увеличение зависимости РФ от внешних закупок продуктов. Путинское импортзамещение с треском провалилось. Импорт продуктов растёт с опережением отчественного производства. В настоящее время идут переговоры о закупке в Мексике 300 тысяч тонн говядины (это составляет только 20% от всего рынка). В средствах массовой информации РФ падение экономики называют отрицательным ростом. Чёрное становится белым и наоборот. В путинской команде отсутствуют технократы – научно-технические специалисты. Вместо них какие то Ткачёвы из криминальных кланов. Я всего лишь констатирую официальную статистику, которая публикуется в официальной прессе. Очевидно, Брахман живет в Израиле и не читает российскую прессу.
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Там один завод построили, здесь один, а вот там что то модернизировали. И это после уничтожения десятков тысяч заводов и фабрик. Работу найти крайне сложно. Что толку от красивых слов и картинок? Как эта показуха отразится на благосостоянии народа?
Все что перечислено в ролике делает богаче кучку буржуев, но не людей.