Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

В России ничего не производится? Вы сильно ошибаетесь (Время-вперёд! #258)

20:57. 26 октября 2017 Просмотров - 162 2 коммент. Опубликовал:

Как часто вам приходится слышать рассказы о том, что в России не производится ничего кроме нефти и газа? Нам – постоянно. Именно поэтому в этом выпуске мы уделим особое внимание производственным новостям. И это – новости лишь за одну неделю.

Полный текст выпуска и ссылки на источники здесь: http://www.xn—-ctbbicca6c3afg9o.xn-…

Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/YPhlC1F_MCo

Ролик о электромобилях: https://www.youtube.com/watch?v=PE3b6…

Мы Вконтакте: https://vk.com/rossiya_segodnya
Мы в Фэйсбук: https://www.facebook.com/groups/12576…
Мы в Одноклассниках: https://www.ok.ru/vremyavp

Связаться с автором проекта: super-ea@mail.ru

Поддержи проект и попади в финальные титры!
Яндекс-кошелёк: 410011121112063
Сбербанк: 5469 4600 1796 2365
paypal.me/Vremya

(При переводе указывайте ваше имя в комментарии к платежу, чтобы мы могли внести его в титры!)

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
В России ничего не производится? Вы сильно ошибаетесь (Время-вперёд! #258)
... о том, что в России не производится ничего кроме нефти и газа? Нам...
Ящик Пандоры: что кроется за слухами о «секретном оружии» России
... российскими конструкторами, тот сильно ошибается. Ни слова также не... своих амбиций по ослаблению России. Политическому или экономическому –... пощады. Поэтому нет ничего удивительного, что в ... стоят те, кто производит вооружение, служит интересам ВПК...
Видеоблог №75
... экономики, это уже очень сильно сказывается на наших возможностях,... врагов. Но, что они ошибались, мы им доказывали, иногда...светлым городом на холме. Ничего подобного, ничего не будет. Вот ...детальку, которую мы в России не производим, для решения задач ...
Степан Демура: «Система готова практически схлопнуться...»
.... Поскольку правительство не может ничего производить, а те налоги, что...меня. Я, конечно, могу ошибаться. Такое редко бывает, но ... написал, что нужна сильная и стабильная Россия, как союзник на... размер проблем? Если не ошибаюсь, в ВТБ порядка одного...
Сергей Губанов: «Альтернативы суверенизации собственности нет, кроме краха России»
... от интересов России. Россия никак не ...чтобы нефтедоллар оставался сильным. Пока интерес американских...других автозаводов. «СИСТЕМНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗВОДЯТ ЛЮДИ, А НЕ ЦЕНЫ...экономической модели? — Ничего подобного! Столь махровое .... Если не ошибаюсь, вместо 500 ...
О Путине и Украине, о жутком цинизме и предательстве, и об уничтожении русских
...комментирует эту ситуацию:  «Ничего страшного. Пара недель... в Россию молочных продуктов, которые Россия производит в ...свободы”… - ситуация  в  России сильно изменилась. Известный современный французский ... кто по своей неграмотности ошибся – и голосовал  на...

2 коммент.»

  • 2311 504
    nikolay 26 октября 2017 в 21:33 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    В России ничего не производится! А Росстат значит ошибается! Статья – очередная фантазия “кремлёвских” о светлом будущем. Дело в том, что из статистики видно увеличение зависимости РФ от внешних закупок продуктов. Путинское импортзамещение с треском провалилось. Импорт продуктов растёт с опережением отчественного производства. В настоящее время идут переговоры о закупке в Мексике 300 тысяч тонн говядины (это составляет только 20% от всего рынка). В средствах массовой информации РФ падение экономики называют отрицательным ростом. Чёрное становится белым и наоборот. В путинской команде отсутствуют технократы – научно-технические специалисты. Вместо них какие то Ткачёвы из криминальных кланов. Я всего лишь констатирую официальную статистику, которая публикуется в официальной прессе. Очевидно, Брахман живет в Израиле и не читает российскую прессу.

    Ответить
  • 49 35
    Riman 26 октября 2017 в 21:44 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Там один завод построили, здесь один, а вот там что то модернизировали. И это после уничтожения десятков тысяч заводов и фабрик. Работу найти крайне сложно. Что толку от красивых слов и картинок? Как эта показуха отразится на благосостоянии народа?
    Все что перечислено в ролике делает богаче кучку буржуев, но не людей.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>