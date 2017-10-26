У нас есть все необходимое, и денег для своих нужд мы можем напечатать, сколько нужно.

Нет, приведенная цитата взята не из документов национально-патриотических сил России! Эти слова принадлежат 26-му президенту (1901-1906) США республиканцу Теодору Рузвельту - прошу не путать с президентом США демократом Франклином Д. Рузвельтом! Тем не менее ситуация, описанная 85 лет назад в США, как вы могли заметить, полностью совпадает с нынешней ситуацией в России.

„ОТСУТСТВИЕ В СТРАНЕ, и особенно в общегосударственном масштабе, эффективных ограничений против нечестного добывания денег содействует образованию небольшого класса чудовищно богатых и обладающих большой экономической мощью людей, главной целью которых является удержание и увеличение их власти. Первоочередной необходимостью является изменение условий, дающих возможность этим людям накапливать власть, обладание и использование которой не направлено к обеспечению всеобщего благосостояния. Мы никому не ставим в упрек богатство, которое является выражением его собственной силы и мудрости, если оно получено честным путем и правильно используется. Мало того, что оно должно быть получено без ущерба для страны. Мы можем допускать, чтобы эти деньги наживались лишь до той поры, пока эта нажива идет на благо обществу. Я знаю, что это означает политику гораздо более активного вмешательства правительства в экономическую жизнь страны, чем когда-либо наблюдалось. Однако мне кажется, мы должны учитывать тот факт, что такое усиление правительственного управления является теперь необходимым".



Правда, есть некоторое отличие: захват власти в США сионистами тогда еще только начинался, и именно это хотел предотвратить президент; наша ситуация сегодня значительно сложнее, так как этот захват уже произошел, хотя еще не закрепился.

Вот почему нынешние „демократы" так ополчаются на положения русских националистов и патриотов, полностью совпадающие с высказываниями Теодора Рузвельта (кстати, обнародованными за 7 лет до революций февраля и октября 1917 г. в России).



И это не случайно, так как процессы тех лет в США и происходящие сегодня в России вызваны одними и теми же причинами и даже соплеменниками тех людей, против которых пытался бороться Теодор Рузвельт, как известно, безуспешно. Мировая финансовая олигархия (МФО) захватила власть в США, используя свой западноевропейский опыт в МАНИПУЛИРОВАНИИ РОСТОВЩИЧЕСКИМ ФИНАНСОВЫМ КАПИТАЛОМ.

Об этом „невидимом" для глаз оружии, которое на деле оказывается сильнее ракетно-ядерного – ССУДНОМ ПРОЦЕНТЕ – известно с добиблейских времен. Еще в Ветхом Завете содержится упоминание о ссудном проценте, позволяющем без прямого насилия захватывать имущество отдельных лиц и целых народов.



Во Второзаконии сказано: „Ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы; и господствовать будешь над многими народами, а они над тобою не будут господствовать" (15.6:22).

Этот мудрый совет был адресован евреям. Именно ростовщичество явилось тем семенем, из которого вырос современный капитализм во главе с МФО.

Выполняя заветы своего бога, окончательно захватив в XIX в. экономическую, а значит, и политическую власть в Европе, сионисты приступили к захвату США. Как это происходило, описано в американской брошюре „Мировой заговор" (Л.Н. Кей, Москва – Нью-Йорк, 1975):

„В 1913 году в США была введена финансовая система – „Федерал Резерв Систем", которая отдала США под контроль больших финансовых домов с удивительными последствиями. Одним из последствий было то, что президент Вильсон (демократ, пришедший к власти позже Теодора Рузвельта, отличавшийся пристрастием к горячительным напиткам – В.К.), который поддерживал установление этой системы, очутился в объятиях Русской революции со всеми ее ужасными преступлениями.

Начиная с 1913 года, все американские деньги выпускаются нелегальным способом, который, если не будет изменен, может окончательно погубить США. До 1913 года Америка была цветущей, могущественной и растущей страной. Но в 1913 году Конгресс, когда большинство членов было на рождественских каникулах, провел закон, известный под названием „Федерал Резерв Акт", который разрешил учреждение „Федерал Резерв Корпорейшн" с Советом Директоров, которые и должны были вести это дело.

Этот простой закон совершенно вырвал право у Конгресса выпускать или контролировать деньги и передал эти функции вновь учрежденной Корпорации. Население не было осведомлено и до сих пор еще не осведомлено достаточно о том, что эта Корпорация является частным, а не государственным учреждением, и потому будет оперировать скорее для своей пользы, чем для народной. Название „Федеральная" [государственная] лишь вводит людей в заблуждение.

С тех пор небольшое число людей забирает себе все прибыли от печатания денег – и даже более того. Начиная с 1913 года, эти люди выпустили десятки биллионов долларов, которые, как свою собственность, они потом давали взаймы своему правительству и своему народу под проценты. Они печатают, а американцы берут взаймы и платят им проценты!..

Интернациональные банкиры, которые управляют американским правительством, как и почти всеми другими правительствами, и их способы массового осведомления [средства массовой информации] зажали американцев в свой кулак. ОНИ МОГУТ НАЧИНАТЬ И ПРЕКРАЩАТЬ ВОЙНЫ, СОЗДАВАТЬ ПРОЦВЕТАНИЕ ИЛИ ДЕПРЕССИЮ СТРАНЫ, УСТРАИВАТЬ МИРНУЮ ЖИЗНЬ ИЛИ РЕВОЛЮЦИЮ…

…В 1928 году банки Федерал Резерв и нью-йоркские шакалы, связанные с ними, открыли краткосрочные займы и поощряли их всячески. Несколько же месяцев спустя потребовали полной их уплаты, и тысячи разных мелких и средних предприятий БЫЛИ ОБЪЯВЛЕНЫ БАНКРОТАМИ. Это вызвало государственную депрессию, в результате которой миллионы людей стояли на углах в надежде получить работу по возможности на сырых продуктах, которые существовали в изобилии и которые могли бы быть превращены в продукты, достаточные для всего мира.



Однако сырые продукты лежали неиспользованными в то время, как население голодало и колебались устои общественной морали…

Уже тогда ясно выявилось намерение этих банкиров-магнатов превратить все население, включая всех мелких и средних капиталистов, в безымущественный пролетариат, полностью зависимый от банковской элиты.



Иначе говоря, превратить весь мир, его устройство в режим, созданный ими в Советском Союзе, только уже не под властью коммунистов, а ПОД ВЛАСТЬЮ ЕВРЕЙСКИХ МАГНАТОВ ВСЕГО МИРА. Коммунисты сыграли свою роль, и когда настанет подходящий момент, они уступят бразды правления более могущественному господину".

Но ведь именно ЭТО и происходит сейчас в России!..

К сказанному в брошюре Л.Н. Кей следует добавить, что практически все американцы даже не подозревают, что не только Федеральная резервная система, но и их (США) налоговая система – частное предприятие, работающее по контракту с правительством.



Во главе частной налоговой службы США стоят, конечно, евреи, забирая определенный процент (какой – коммерческая и государственная тайна!). Так что каждый американец, отправляя свои декларации о доходах в налоговую службу США, лично финансирует частное еврейское предприятие. И евреи осведомлены о доходах КАЖДОГО американца…

И НАС – ТУДА ЖЕ…

Думаю, читателя не может не поразить схожесть действий МФО в США в начале XX столетия и в России в конце его. В 1992 г. и.о. премьера Гайдар „отпустил" цены, которые сразу

взвились в десятки и сотни раз. Денег стало не хватать, предприятия лишились оборотных средств, промышленность и сельское хозяйство вынуждено было катастрофически сокращать выпуск продукции.

Тут же реформаторы-сионисты начали создавать коммерческие банки и стали этим банкам выдавать кредиты из Госбанка (!) под довольно скромные проценты. А вот коммерческие банки тут же принялись выдавать кредиты – тогда еще государственным предприятиям, а также частным фирмам, колхозам и совхозам – под фантастические проценты.

Поскольку государство не расплачивается за поставленную продукцию, ссылаясь на отсутствие денег, то, естественно, государственные предприятия в итоге оказываются банкротами и переходят за бесценок в руки коммерческих банкиров-ростовщиков. То же самое происходит и с частными фирмами.

Но для осуществления своих глобальных целей – развала и порабощения России – сионистам необходимо прибрать к рукам как можно больше банков для укрупнения своих. Поэтому устраивается искусственный банковский кризис, в результате которого сотни банков, принадлежащих „неугодным" русским банкирам, были разорены или слились с угодными режиму, т. е. еврейскими „уполномоченными" банками.



Сегодня уже известно, что 70 (?) % всех финансов России сосредоточено в руках семи еврейских (других просто нет) банкиров.

Пока сионистское правительство России еще не рискует отдать в еврейские загребущие руки право на печатание денег, но уже БЕРЕТ У КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В ДОЛГ под так называемые ГКО – государственные краткосрочные обязательства, по которым придется выплачивать совершенно дикие проценты!



Если они (вместе с процентами) не будут „нашим" правительством своевременно оплачены, то пока еще государственные пакеты акций предприятий, не подлежащих приватизации, перейдут к коммерческим банкам, т. е. предприятия из государственных превратятся в частные еврейские. Таким образом, налицо та же схема закабаления народа сионистами, что и в начале века в США.

Пока собственность на средства производства была общенародной (социалистической), не было конкретных лиц, которых сионисты могли облапошить или просто запугать, а то и убить. Только против народа МФО бессильна! Вот почему и понадобилось так срочно, в нарушение всех мыслимых и немыслимых законов, „приватизировать" общенародную собственность.

Но пусть сионисты не обольщаются – это ненадолго!

Смешно слушать разглагольствования гайдаро-чубайсов о том, что для восстановления России (а зачем надо было разрушать?) нам не хватает несколько десятков миллиардов долларов. Бред какой-то. Разве доллары участвуют в производственном процессе? Да они нам не нужны даже в качестве оберточной бумаги! Россия – страна самодостаточная.



У нас есть все необходимое, и денег для своих нужд мы можем напечатать, сколько нужно.



Вспомните! После Великой Отечественной войны за 3 года мы восстановили разрушенную немецкими фашистами страну, через 12 – запустили первый спутник Земли, а затем, еще через 4 года, вывели все человечество в космос! Конечно, в плане потребления мы жили не так, как не воевавшие американцы, но и не так, как теперь. Причем без всякой „помощи"!



Да и зачем нам помощь? В ближайшее время как бы нам не пришлось помогать тем же США. Империю „нового мирового порядка" (вторую после гитлеровской Германии) – США ждет судьба разваленного сионистами СССР, а МФО неизбежно рухнет!

МИР СОПРОТИВЛЯЕТСЯ

Первые признаки развала США уже налицо. В мае 1997 г. по российским СМИ прошла скромная информация о борьбе за отделение от США штата Техас – аннексированной США в 1845 г. Независимой Республики Техас, существовавшей до аннексии с 1836 г. Силы, стоящие за отделение Техаса от США, довольно мощные и быстро набирают симпатии масс.



Объясняются эти растущие тенденции к отделению просто: Техас – самый богатый штат по запасам природных ресурсов и их добыче. Поэтому в Техасе самая развитая промышленность, там же сосредоточена ракетно-космическая промышленность США, научные центры, и живут очень богатые люди, потомки белых рабовладельцев, не симпатизирующие евреям.

В Техасе в 1920 г. был организован и действует до сих пор (под разными названиями) Ку-Клукс-Клан. Именно в Техасе (Даллас) был убит демократ-президент Джон Кеннеди. Техасцы не желают, чтобы их штат выплачивал громадные налоги через еврейскую налоговую систему на содержание „дотационных штатов". Техас – добывающий, промышленный, научный и сельскохозяйственный штат, там не уважают ростовщический финансовый капитал.



Техасцы пока пробуют силы, выявляют сторонников и противников, но, как любил говорить первый и последний „президент" СССР пресловутый Горбачев, „процесс пошел…" Время от времени из США поступают сообщения, что идею техасцев подхватывают то в одном, то в другом штате…

Дальновидные люди в Техасе предчувствуют скорый крах финансовой системы США – МФО – и стараются не иметь долларовых накоплений. И вот почему: в безудержной погоне за наживой американские банкиры уже напечатали столько зеленых бумажек, что сумма их в несколько десятков раз превышает стоимость всего достояния самих США.

„Профессионалы" от цветочных ларьков типа Чубайса и прочие разные лившицы и немцовы, например, ничего не говорят об экономической системе Японии. Российские СМИ упоминают Японию разве что в связи с землетрясениями или экологическими катастрофами и напрочь замалчивают факты об известном всему миру японском „экономическом чуде". Между тем, активы японских банков сейчас составляют 5,7 триллиона долларов, в то время как банки Европы имеют в активе 2,2 триллиона против всего лишь 0,91 (!) триллиона активов банков США.

Так вот представьте, что это японское „экономическое чудо" произошло только потому, что в Японии НИКОГДА НЕ БЫЛО ССУДНОГО ПРОЦЕНТА! Японские банки никогда не продавали кредиты под наиболее выгодные проценты, а инвестиции направляли и направляют туда, где это необходимо ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЯПОНСКОЙ НАЦИИ.

Правительство и предприниматели Японии заботятся о японцах. Они воспитывают и дают образование (теперь обязательное высшее!) японцам для блага своего народа. И, представьте, никто японцев за их явный национализм к суду не привлекает и „японскими фашистами" не называет. СМИ в Японии тоже принадлежат японцам – там нет ни одного инородца, тем более – еврея (см. книгу Сигето Цуру „Конец японского экономического чуда" – М.: Прогресс, 1981).

Еще характерный пример: в Южной Корее – стране, также пережившей "экономическое чудо", НЕТ ССУДНОГО ПРОЦЕНТА!

Так называемый гонконгский „финансовый кризис" был вызван, в первую очередь, противодействием МФО попыткам организовать в Азии альтернативную сионистской валютно-финансовую систему и фондовую, не основанную на долларе. И что же? В первую очередь пострадала промышленность США, испытывающая серьезный спад, несмотря на уверения Клинтона, похоже, уличенного в прелюбодеяниях и даче ложных показаний под присягой (одно из тяжких в США преступлений).

Курс национальных валют „семерки" (и России) искусственно привязан к доллару. То есть правительства „семерки" пока обязаны скупать доллары, если курс доллара в их стране падает ниже определенного предела. А что будет, когда заработает европейская валюта – „евро"?.. Единственно, что пока точно можно сказать: на все напечатанные сионистами США доллары суммарной валюты всех стран „семерки" не хватит.

А теперь представьте: какая-нибудь страна (или просто сильная мафиозная группа, или тот же Техас) захочет продать доллары (или скупить на них, например, собственность в США), т. е. выбросит на рынок столько долларов, что их курс сразу же упадет настолько, что остальные страны „всемогущей семерки" уже не смогут (да и не захотят!) искусственно поддерживать его курс?



А будет то, что курс доллара в одночасье упадет до стоимости бумаги, на которой он напечатан! И это только один из вариантов крушения МФО. При этом не надо сбрасывать со счетов возможность запуска компьютерных вирусов в банковские сети (ведь ограбил же компьютерный взломщик Левин, находясь в Петербурге, американский „Ситибанк" на десятки миллионов долларов) или крупного поступления фальшивых долларов из какой-либо недружественной США и сионизму страны.



Особых трудностей с их производством нет – все защиты можно учесть „при современном развитии печатного дела на Западе", как говаривал Остап Бендер.

Даже Израиль уже отказался от „привязки" своей валюты – шекеля к доллару. Теперь курс шекеля по отношению к другим валютам правительство Израиля не поддерживает. В июне 1997 г. из-за этого даже ушел в отставку израильский министр финансов. Когда дело касается денег, евреи знают, что делают!

Наблюдающиеся с начала осени 1997 г. периодические глубокие колебания курса акций на биржах очень ярко характеризуют неустойчивость мировой финансовой системы, шатающейся от любого чиха. Сейчас для защиты от вредного воздействия сионистской финансовой системы организуется азиатско-китайско-японская финансовая и биржевая системы. После их организации с МФО будет покончено немедленно! Вслед за этим сразу же развалятся США и НАТО.

ОНИ СПЕШАТ. А МЫ?

Разрекламированный Всемирный экономический форум в Давосе, откуда Чубайсу пришлось спешно возвращаться для попытки нейтрализации биржевого и финансового кризиса в России, в этом году был посвящен в первую очередь защите сионистской МФО от возможности вредного воздействия на нее извне. К их, сионистов, сожалению, ничего конструктивного предложено не было. За закрытыми дверями только констатировались печальные для МФО итоги.

Несомненно, что скоро в России будет национально ориентированная система правления, и все эти сионисты-преступники – банкиры, „промышленники", „предприниматели" и прочие расхитители – нам будут не нужны. Доллары нам будут не нужны тоже – „сникерсами" мы уже наелись и американскими сигаретами накурились. Нам ничего действительно нужного не продавали и никогда не продадут. Поэтому мы окажемся за „железным занавесом" со стороны так называемого „свободного мира".

Ничего, мы сдюжим. А вот для „новых русских" надо будет выделить срок, в течение которого все желающие могут навсегда покинуть Россию – визы у них у всех есть – увезя с собой сколько угодно долларов и минимум личных вещей. В противном случае – пожалуйте в зону за грабеж народов России. Таким образом мы напрямую пошатнем МФО и навсегда избавимся от преступных космополитов, снабдив ими Запад.

Так что не выпрашивайте у преступников снисхождения и на их жалость не рассчитывайте. В Сталинской Конституции были записаны ПРАВА НА ТРУД И ОТДЫХ, БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ – и все это у нас было! В ельцинской конституции тоже записано право на жизнь, только не сказано, на какую. Видимо, на такую, от которой легче самому отказаться. Вот и подрывают себя, бросаются в шахты шахтеры да офицеры стреляются по 500 человек в год. Но ни жалости, ни уважения к ним нет: они дезертируют с поля боя с оружием в руках, пусть и путем самоубийства.

Чтобы вернуть все лучшее, что у нас было, надо возродить Сталинскую Конституцию – самую демократичную Конституцию в мире. А для этого народу – „источнику власти" – НАДО НЕ ПРОСИТЬ МИЛОСТИ, А ПРОСТО ОТСТАВИТЬ ЭТО ПРАВИТЕЛЬСТВО И ЭТОГО ПРЕЗИДЕНТА (1998 г.). И немедленно, ведь время не ждет, а вредители хозяйничают у нас в доме.





Валентин КАШИНОВ,

доктор технических наук.