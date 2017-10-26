Сервера «Фонтанки» «хакнули» как по ее заказу: вовремя и ненадолго

Петербургская оппозиционная интернет-газета «Фонтанка.Ру» переживает скандал за скандалом. Появляется все больше данных о том, что журналисты издания в погоне за сенсацией не брезгуют публиковать материалы, содержащие дезинформацию, а пользователи социальных сетей и читатели газеты продолжают обсуждать ее возможную коррупционную деятельность.

Настала «минута славы» для редакции издания, но руководство и рядовые сотрудники отказались давать комментарии по этому поводу. Молчание было нарушено 24 октября 2017 года. Причина: сайт «Фонтанки» «хакнули». Кто же стоял за хакерской атакой на «Фонтанку»? И кому это выгодно?

Вспомним предысторию событий:

Деятельность популярной в Петербурге интернет-газеты, публикующей расследования, приковала к себе внимание не только рядовых граждан, но и попала на первые полосы многих СМИ. Люди обсуждали западных спонсоров издания, причины, по которым бизнесмены вкладывали в издание миллионы рублей, словно платя за молчание журналистов. Не брезговала редакция, оказывается, и шантажом, и применением коррупционных схем, в которых «засветился» бывший зэк и любитель ЛГБТ Евгений Вышенков.

В результате редакция «Фонтанки» не смогла спасти свою репутацию под пристальным вниманием независимых журналистов и блогеров. Дирекцию холдинга «АЖУР-медиа» заподозрили в необъективности и ангажированности. На этом фоне т.н. «хакерская атака» выглядит подозрительно. Поведение же главреда издания Александра Горшкова и его заместителя Евгения Вышенкова лишь укрепляет эти подозрения.

Как только вокруг издания «Фонтанка.Ру» разгорелся скандал, сайт сразу же перестал работать? Руководство издания, не имея на руках достаточных доказательств, успело сделать громкое заявление о хакерах, атакующих СМИ. Горшков назвал их «пособниками террористов», а Вышенков на жаргоне объяснил, почему случился внезапный «паралич» в работе «Фонтанки и «47news»». Все прошло как по нотам, точнее, как по заказу.

«Просто Женя» (как Вышенков назвал себя в видеообращении) играл на публику, развалившись в кресле и покуривая на камеру. Он размышлял на тему происков врагов и клеветы на издание. Важный момент: редакция «Фонтанки» не направила в суд ни одного иска, чтобы доказать наличие клеветы в материалах, расследующих ее деятельность. Если правда и на стороне издания, то почему же они молчат?

(на фото: Евгений Вышенков общается с читателями)

Здесь ключевое слово «если». Ведь журналисты «Фонтанки» прославились тем, что проводят расследования и требуют от местных властей призвать к ответу петербургских коррупционеров. Теперь же они не желают, чтобы их деятельность стала предметом обсуждения? Читатели и пользователи уже задаются вопросом: точно ли хакеры парализовали работу «Фонтанки»?

Кто знает, может, атака на сервер интернет-газеты была преднамеренной, но ответственность за срыв работы лежит на ее руководстве? Проще искать заказчиков «нападения», чем признать наличие внутренних проблем. Помимо этого удивляет совпадение взлома серверов издания и атака вируса-шифровальщика Bad Rabbit на сайт Интерфакса.

Пока IT-департамент «Интерфакса» реанимировал работу сайта, «Фонтанка» в кратчайшие сроки успела решить эту проблему. Сравните: нападение на «Интерфакс» в 15:20, обрушение «Фонтанки» в 15:30. Разница в 10 минут, но при этом специалисты «Интерфакса» пытались восстановить работу сайта весь вечер и всю ночь, а «Фонтанка» заработала уже к вечеру.

Поразительно, но вполне объяснимо, если «хакером» окажется само издание. Это станет «последней каплей» в деле разоблачений «Фонтанки», в котором в одно целое сплелись коррупция, криминальное прошлое Вышенкова, проплаченные материалы и шантаж бизнесменов. Репутация издания оказалась под вопросом, а ее аудитория задается вопросами, что же будет дальше?

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