«Решение принято», — Россия создаст на Курилах военно-морскую базу

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU — Россия приняла принципиальное решение о создании базы Военно-морского флота на Курильских островах, сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Решение принято. Оно в стадии реализации", — сказал Клинцевич "Интерфаксу". По словам сенатора, сейчас "идут организационные вопросы". В 2016 году военные сообщали о планах создать на курильском острове Матуа пункт базирования кораблей и восстановить там аэродром.

Прошлой осенью официально сообщалось, что Россия разместила на Курильских островах новейшие береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Боевое дежурство усиленными батареями несет дивизион комплекса "Бастион" на острове Итуруп и дивизион комплекса "Бал" на острове Кунашир, сообщала газета Тихоокеанского флота (ТОФ) "Боевая вахта".

На островах Курильской гряды развернута пулеметно-артиллерийская дивизия. В мае 2017 года в пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что на вооружение дивизии поступают новые образцы вооружения и военной техники, в том числе беспилотники. Сообщалось, что для военных на Курилах идет развитие инфраструктуры.

напомню некоторые заявления

Кремль начал официальную сдачу Курильских островов Японии

Комментарий. Эта новость прошла тихой сапой и ее почему-то даже в прокремлевских сайтах. Про то, что об этом по ТВ не сообщили, я вообще молчу. Так вот, исходя из этой новости, сбываются худшие мои прогнозы. И Кремль уже официально начал сдачу Курильских островов Японии, перед визитом Путина в эту страну 15 декабря. И снятием режима погранзоны с Курил, Путин дает понять японцам, что он готов сдать российские территории Японии. Если те ему дадут сохранить его рожу и не будут требовать сразу все острова Курильской гряды. Тогда под видом совместного управления и за большие бабки, Путин надеется окончательно сдать острова япошкам, совершив тем самым тяжкое государственное преступление. Потому что никто ему не дает прав разбазаривать территории, которые ему не принадлежат.

https://eduard-456.livejour…

Путин открыто признался о намерении сдать Курильские острова Японии

А потом через 1-3 года Японии отойдут сперва Шикотан и гряда Хабомаи. А еще через 3-4 года Кунашир с Итурупом. На другое он не согласится, боясь конца своей политической карьеры и народных волнений. Вот примерно такой план разрабатывается в Кремле по сдаче островов Японии. И если мы не помешаем совершиться чудовищному государственному преступлению, то это повлечет за собой цепочку сдачи российских территорий очередным путинским партнерам.

hitriy-plan.livejournal.com…

очень активен по теме Эдик-коммунист весь интернет завален его постами с истериками.

В сложившейся острой внутриполитической и международной обстановке, Путину совсем не к стати иметь Курильскую народную республику ещё один конфликт, уже на Дальнем востоке, вместо этого не помешает ещё один статус — большого друга японского народа, тем более, что, как говорят, во времена работы в Питерской мэрии у Путина и его тамбовской братвы были хорошие связи с японскими товарищами

oldgoro.livejournal.com/397…

Не далее как вчера был пост о всепропальщиках и их предсказаниях — это возмутило местных всепропальщиков. Вот и ещё одно доказательство глупости их предсказаний.

Источник: nnm.me