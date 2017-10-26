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Поклонская бросила вызов Чайке, сделав заявление на фоне Кремля

20:06. 26 октября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Поклонская бросила вызов Чайке, сделав заявление на фоне Кремля

Она обвинила его в намеренном нежелании разбираться с ситуацией вокруг «Матильды»

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская выступила с резкой критикой генерального прокурора РФ Юрия Чайки, обвинив его в намеренном бездействии в ситуации с фильмом «Матильда». Свое обращение она записала на фоне Кремля и храма Василия Блаженного.

«Люди в недоумении, почему их не слышит Генеральная прокуратура России», — заявила Поклонская.
 
По ее словам, «у надзорного ведомства (т. е. прокуратуры — ред.) ответ один: «Все хорошо, экстремизма нет», хотя спрашивали уже давным-давно о другом: о нарушении авторского права, о финансовых схемах вывода средств, уклонении от уплаты налогов, нарушении Доктрины информационной безопасности».
 
Здесь Поклонская перешла непосредственно к критике генпрокурора Юрия Чайки: выяснилось, что раньше она думала, будто он просто не в курсе происходящих событий, о которых ему, возможно, не докладывают. Однако «оказалось, что он очень даже в курсе всего, хотя и говорит, что не следит за девушкой-политиком».
 
Такое определение оскорбило Поклонскую, которая «думала, что обращалась к старшему по званию и опытному коллеге».
 
«Следить за мной и не надо, Юрий Яковлевич, надо объективно проверить факты, о которых я говорю, для этого не нужно особых команд, нужно желание защитить права людей, дать принципиальную оценку происходящему, а вот этого, к сожалению, как раз и не увидели люди».
 
Депутат назвала себя «серьезным раздражителем для отдельных руководителей Генеральной прокуратуры» и предположила, что теперь начнут копаться в ее прошлом. Однако она отмела все возможные претензии, заявив, что не выполнила лишь одно распоряжение: не сняла со стены прокурорского кабинета в Крыму портрет Николая Второго, «святого государя».
 
«Очень жаль, что для некоторых руководителей серьезных ведомств отстаивать интересы своей семьи, успешных детей, чтобы никто не нарушил их право на неприкосновенность частной жизни, важнее, чем стоять за честь страны, ее первого лица и за историческую правду».
 
В дальнейшем обращении Поклонская заявила, что противники «Матильды» все равно победили, так как ее премьера прошла при повышенных мерах безопасности, как на судах над соратниками нацистов, а значит, народ, в отличие от властей, знает и видит правду.
 
Метки: точка зрения
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