Отупение, жадность и глупость – могильщики любого бизнеса

Понятие «налоговой оптимизации» (перевод на русский: рациональное распределение налоговой нагрузки экономического субъекта в пространстве и во времени) стало нарицательным. Фискалы, руководствуясь мотивом наполнения бюджета (перевод на русский: корыстной алчности) ополчились на предпринимателей под видом преследования в «необоснованной налоговой выгоде» (перевод на русский: мы закрепили принцип капиталистической экономики, но когда доходит до дележа денег, мы отказываемся от этого принципа) и видят в каждой тени потерю бюджетных средств (перевод на русский: «своих кровных»). Объединение усилий политиков (перевод на русский: властных эгоцентричных интриганов), фискалов (перевод на русский: корыстных бездельников-иждивенцев) и силовиков (перевод на русский: бандитов в погонах) усилило нажим на бизнесменов так, что их вопли стали суицидальными. Бегство бизнесменов с выводом капитала усилилось – свыше пятидесяти тысяч миллионеров покинули отечественную юрисдикцию. И можно констатировать безоговорочную победу дикости и неофеодализма.

Современные предприниматели, которым посвящены два десятка тем на этой площадке также обладают рачительностью и прижимистостью (перевод на русский: куркулёвской скупостью и стяжательством). Тут всё проще. Копируется модель поведения, навязанная натуральным сатаноидом властным структурам (перевод на русский: самоуполномоченным самодуры, игнорирующие «исключительную власть народа»). Внешними потребителями экономичности являются – собственно покупатели товаров, работ и услуг. А внутренними – сотрудники и внешние подрядчики. Квинтэссенция жадности объединяет и первых, и вторых.Эта Сила, подобно пуансону штампа, выдавливает на матрице новый вид «закланных баранов» (перевод на русский: малый бизнес) и отжимает последнее у крепких середнячков (перевод на русский: дойные коровы). Рептильное мышление первых по сути едва ли отличается от мышления вторых. Их объединяет одно: налог на жадность (перевод на русский: упущенная выгода и безвозвратные потери). Они спешат заплатить этот налог как можно быстрее и больше. Возвращая экономический принцип на круги своя. Чем больше прибыль – тем больше величина налога на прибыль. Чем больше жадность – тем больше величина налога на жадность.

Глупость – единокровная сестра жадности. Там где жадность – там и глупость.Они неразлучны. С годами заметил, что предприниматели сильно ошибаются, путая понятие «ум» с «низкой хитростью». Низкая хитрость – это воровство. Это то, что наиболее лучшим образом получалось и у первых на основе приватизации (перевод на русский: новая воровская гайдарочубайсофридмановская мошенническая модель), и у вторых на основе подбора крох с барского стола (перевод на русский: рейдерство, махинации, кража патентов). Вот почему «рынок вынес их наверх». Другие причины отсутствуют. У каждого есть тёмная сторона и собственное кладбище. В глубине своей души они завидуют и презирают образованных, эрудированных и творческих личностей. Но терпят их лишь для того, чтобы что-то подглядеть, ухватить, присвоить. Клептомания и импотенция в одном флаконе. Единственное трудовое усилие ради того, чтобы украсть тот «невесомый интеллект», что позволит им вырваться наверх в диких экономических джунглях.

Отупение – диагностический сигнал депрессивного бизнеса, находящегося на графике жизненного цикла в режиме «комы» (перевод на русский: банкротство предприятия) или стагнирующего предприятия, впадающего в «анабиоз», где «карманные исполнители» образуют «троплёную межу» (перевод на русский: жадное в своей ненасытности болото). В попытках спасти свою жадность и глупость, предприниматели рыщут среди куч человеческого шурфа в поисках редкоземельных элементов (перевод на русский: нужен умник, который вытащит все занозы из межягодичного пространства и вернёт чувства разнузданной комфортности). И находили бы, если бы поняли, что опрометчиво делегировать эту задачу «расходному материалу» или «внешним геологам» – напраслина. Потому что зависть, глупость и тупость отринут новаторов. Так они лишаются эволюционных скачков, развиваясь в лучшем случае лишь экстенсивно.

Видимо экономика «крысиных бегов» (читайте: «крыса из нержавеющей стали») или экономика «цистерны» руководствуется принципом «думай как украсть»! Видимо это единственная форма «заработка». Вот почему на услуги «налоговой оптимизации» и проекты по изменению бизнесов изнутри отсутствует спрос. А вопрос трансформации (перевод на русский: пересмотр направления деятельности) алогичен в криминальном государственном образовании. Куда не кинь – везде клин! Голова рыбы уже сгнила, хребет уже склевали вороны, осталось лишь пища для червяков и жуков могильщиков. Подобно тому, как в любой рыночной ситуации есть экономический источник возникновения благополучия, так же при установлении величины жадности есть её корневая причина. Что касается глупости – то так же существует причина её возникновения. Именно поэтому моё предназначение в искоренении налога на жадность, налога на глупость (перевод на русский: несовместимо с любым государственным образованием планеты). Однако на земной поверхности пока ещё мало кому это нужно. Без разницы где. Без разницы когда.