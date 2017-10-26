Отрезанные от мира

Реальна ли долгожданная модернизация, если ежедневно со всей огромной страны мне пишут о горестях, загоняющих людей в каменный век?

Читаю о том, как выбраться невмочь, и вспоминаю название драматичного романа современного русского писателя Дениса Гуцко «Без пути-следа».

Жители села Добровольск Ом­ской области, где проживает 1084 человека, из них 116 детей: с октя­бря 2016 года к ним перестал ходить рег­улярный автобус, ста­ло невозможно добираться до райцентра и других населенных пун­ктов, люди оказались лишены доступной медицинской помощи. «Ни сдать анализы, ни получить больничный, ни выехать на похороны близких. Молодежь из областного центра не может проведать родителей. Нас отрезали от мира, и всем чиновникам наплевать», — и множество подписей… «Без пути-следа». (Что ж, я отправил запрос врио губернато­ра. Надеюсь, помогу).

Обратились жители поселка Трудовое Пр­иморского края, чьи дети оказались лишен­ными возможности пос­ещать общеобразовате­льную школу № 70, пот­ому что в поселок пе­рестал ходить школьн­ый автобус. Пишут они следующее: «Дети идут сами по дороге до остановки Подгороденка, переходят федеральную трассу и идут лесом, полями, пустырями. На Подгороденке расположена затопленная старая шахта бывшая Подгороденская. Обойти ее нельзя. На пустырях есть отвалы мусора, там можно встретить беспризорных собак или людей с непонятными целями. Дети постоянно рискуют. В прошлом году чиновник пообещал автобус. В школе сказали, что он есть, но не готовы документы. Чья это вина мы, родители, не знаем, потому что нам эту информацию никто не дает. Пожалуйста, помогите, если это в ваших силах». И опять оно — стучит тоскливое сочетание слов: «Без пути-следа»… (Отправил запрос в Департаме­нт образования и нау­ки Приморского края. Надеюсь, помогу).

Близится предвыборная кампания, и во всех этих предстоящих шумных шоу так хотелось бы, чтобы прозвучали два простых и очень важных вопроса, которые должны заглушить ненужный треп: что делать с массовой бедностью и когда в стране начнется движение вперед адекватное стандартам эпохи?

Мир меняется. Каждый день подбрасывает новостные иллюстрации. Специалисты американской компании Abiomed разработали первое в мире полностью автономное постоянное искусственное сердце для имплантаций. В Китае представлен проект межконтинентального поезда, который сможет развивать скорость до 4 тыс. км/ч. Это в пять раз быстрее, чем на самолете. Фантастика? Едва ли, также, как и стремительное развитие науки и медицины, наступление роботов и искусственного интеллекта, или новые технологии обработки данных, упраздняющие бюрократические завалы «прозаседавшихся».

Число потенциальных кандидатов нарастает, и дело, конечно, не в результате, а в повестке, в том, что определяет желание выйти к стране: боль за нее или игра.

В президенты решила пойти К. Собчак и даже провела целую предвыборную пресс-конференцию. Мы много раз встречались в эфирах, спорили, я и сейчас воспринимаю ее как оппонента. С чем она пойдет? Впрочем, «прогрессистской тусе» этот вопрос по барабану. Забавна инфантильная и ожесточенная суматоха вокруг кандидата. Хотя, как заметил журналист Олег Кашин, «она сейчас ведет себя точно так же, как ПАРНАС в 2015 году или как Навальныйв 2013-м». А обвиняют ее «свои» в измене, чтобы через короткое время (готов поспорить) начать ею вновь умиляться.

Между тем, страна наша совсем не в карнавальном состоянии. И на мой взгляд, главное, что надо обсуждать вопреки всепожирающей пустоте — это бездонная пропасть между бедными и богатыми, то, что миллионы людей тонут в дремучей бытовой архаике, в беспросветности и бесправии, и при том всё острее необходимость рывка.

Нужна «дорожная карта» развития. Понятно: что-то у нас делается, производится, строится, да и в других странах крутейшие инновации сочетаются с тяготами существования многих. И все же спрошу предельно просто: возможно ли из горемычной реальности, где утрачивают пути-дороги и элементарный транспорт, перенестись в реальность победного полета машин другого поколения?

Вопрос непраздный и больной.

Ответ и определит то, какой в близком будущем станет Россия — сама по себе и в мировом контексте.

P.S. Уже написал статью, но тут пришло письмо: «Благодарю вас от имени всех родителей школьников поселка Трудовое за содействие в получении школой № 70 нового школьного автобуса. Без вашей помощи нам бы ещё долго ждать и мучиться. Автобус вышел на линию и работает. Искренне Вам желаем долгих лет, здоровья и всех благ».