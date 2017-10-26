Отрезанные от мира
Сергей Шаргунов о главных вопросах нашего будущего.
Реальна ли долгожданная модернизация, если ежедневно со всей огромной страны мне пишут о горестях, загоняющих людей в каменный век?
Читаю о том, как выбраться невмочь, и вспоминаю название драматичного романа современного русского писателя Дениса Гуцко «Без пути-следа».
Жители села Добровольск Омской области, где проживает 1084 человека, из них 116 детей: с октября 2016 года к ним перестал ходить регулярный автобус, стало невозможно добираться до райцентра и других населенных пунктов, люди оказались лишены доступной медицинской помощи. «Ни сдать анализы, ни получить больничный, ни выехать на похороны близких. Молодежь из областного центра не может проведать родителей. Нас отрезали от мира, и всем чиновникам наплевать», — и множество подписей… «Без пути-следа». (Что ж, я отправил запрос врио губернатора. Надеюсь, помогу).
Обратились жители поселка Трудовое Приморского края, чьи дети оказались лишенными возможности посещать общеобразовательную школу № 70, потому что в поселок перестал ходить школьный автобус. Пишут они следующее: «Дети идут сами по дороге до остановки Подгороденка, переходят федеральную трассу и идут лесом, полями, пустырями. На Подгороденке расположена затопленная старая шахта бывшая Подгороденская. Обойти ее нельзя. На пустырях есть отвалы мусора, там можно встретить беспризорных собак или людей с непонятными целями. Дети постоянно рискуют. В прошлом году чиновник пообещал автобус. В школе сказали, что он есть, но не готовы документы. Чья это вина мы, родители, не знаем, потому что нам эту информацию никто не дает. Пожалуйста, помогите, если это в ваших силах». И опять оно — стучит тоскливое сочетание слов: «Без пути-следа»… (Отправил запрос в Департамент образования и науки Приморского края. Надеюсь, помогу).
Близится предвыборная кампания, и во всех этих предстоящих шумных шоу так хотелось бы, чтобы прозвучали два простых и очень важных вопроса, которые должны заглушить ненужный треп: что делать с массовой бедностью и когда в стране начнется движение вперед адекватное стандартам эпохи?
Мир меняется. Каждый день подбрасывает новостные иллюстрации. Специалисты американской компании Abiomed разработали первое в мире полностью автономное постоянное искусственное сердце для имплантаций. В Китае представлен проект межконтинентального поезда, который сможет развивать скорость до 4 тыс. км/ч. Это в пять раз быстрее, чем на самолете. Фантастика? Едва ли, также, как и стремительное развитие науки и медицины, наступление роботов и искусственного интеллекта, или новые технологии обработки данных, упраздняющие бюрократические завалы «прозаседавшихся».
Число потенциальных кандидатов нарастает, и дело, конечно, не в результате, а в повестке, в том, что определяет желание выйти к стране: боль за нее или игра.
В президенты решила пойти К. Собчак и даже провела целую предвыборную пресс-конференцию. Мы много раз встречались в эфирах, спорили, я и сейчас воспринимаю ее как оппонента. С чем она пойдет? Впрочем, «прогрессистской тусе» этот вопрос по барабану. Забавна инфантильная и ожесточенная суматоха вокруг кандидата. Хотя, как заметил журналист Олег Кашин, «она сейчас ведет себя точно так же, как ПАРНАС в 2015 году или как Навальныйв 2013-м». А обвиняют ее «свои» в измене, чтобы через короткое время (готов поспорить) начать ею вновь умиляться.
Между тем, страна наша совсем не в карнавальном состоянии. И на мой взгляд, главное, что надо обсуждать вопреки всепожирающей пустоте — это бездонная пропасть между бедными и богатыми, то, что миллионы людей тонут в дремучей бытовой архаике, в беспросветности и бесправии, и при том всё острее необходимость рывка.
Нужна «дорожная карта» развития. Понятно: что-то у нас делается, производится, строится, да и в других странах крутейшие инновации сочетаются с тяготами существования многих. И все же спрошу предельно просто: возможно ли из горемычной реальности, где утрачивают пути-дороги и элементарный транспорт, перенестись в реальность победного полета машин другого поколения?
Вопрос непраздный и больной.
Ответ и определит то, какой в близком будущем станет Россия — сама по себе и в мировом контексте.
P.S. Уже написал статью, но тут пришло письмо: «Благодарю вас от имени всех родителей школьников поселка Трудовое за содействие в получении школой № 70 нового школьного автобуса. Без вашей помощи нам бы ещё долго ждать и мучиться. Автобус вышел на линию и работает. Искренне Вам желаем долгих лет, здоровья и всех благ».
http://svpressa.ru/blogs/article/184460/