“Культурные троцкисты” и их новый поход на Россию

О том, что 2017 год является знаковым годом для России, не писал только ленивый. Однако не менее знаковым этот год является для тех, кто последние четверть века именовал себя не иначе, как «совестью нации», её учителями. Этот год для них стал просто-напросто моментом истины

И истина не заставила себя долго ждать.

Позволю себе напомнить канву событий, в которых прогремели наши неполживые за последний год:

– начать следует, пожалуй, с того, что ровно год назад Константин Райкин выступил с рядом громких заявлений на седьмом съезде СТД. В частности, им было сказано:

«Меня очень тревожат — я думаю, как и вас всех — те явления, которые происходят в нашей жизни. Эти, так сказать, наезды на искусство, на театр, в частности. Эти совершенно беззаконные, экстремистские, наглые, агрессивные, прикрывающиеся словами о нравственности, о морали, и вообще всяческими, так сказать, благими и высокими словами: «патриотизм», «Родина» и «высокая нравственность»

«Я помню: мы все родом из советской власти. Я помню этот позорный идиотизм!