“Культурные троцкисты” и их новый поход на Россию
О том, что 2017 год является знаковым годом для России, не писал только ленивый. Однако не менее знаковым этот год является для тех, кто последние четверть века именовал себя не иначе, как «совестью нации», её учителями. Этот год для них стал просто-напросто моментом истины
Потому что словами о нравственности, Родине и народе, и патриотизме прикрываются, как правило, очень низкие цели. Не верю я этим группам возмущенных и обиженных людей, у которых, видите ли, религиозные чувства оскорблены. Не верю! Верю, что они проплачены. Так что — это группки мерзких людей, которые борются незаконными мерзкими путями за нравственность, видите ли», – сказал он.
В частности, Райкин напомнил о скандале вокруг выставки «Без смущения» американского фотографаДжока Стерджеса. Скандал разразился из-за того, что в рамках экспозиции были представлены несколько фото с обнаженными детьми.
Общий смысл воплей: «Дайте нам творить, что хотим!»
– в марте 2017 года прозвучал вопль уже от Сокурова под истерическим названием: «Это невозможно уже больше терпеть».
Сказано было, в частности, что «все, что связано с подменой просвещения, образования какими-то религиозными догматами, все, что связано с борьбой и введением в гражданское и политическое пространство религиозных институций страны, ведет к развалу страны. Я хочу обратить внимание на это. Я православным могу быть хоть на Северном полюсе, но Россия у меня здесь. И только здесь».
– в июне в защиту скандального режиссера Кирилла Серебренникова и скандальной «Матильды» к Президенту обратился Сергей Безруков.
“Ведь самое главное, чтобы художник мог творить свободно», — сказал Безруков.
– “И свободно тратить государственные деньги»-добавим мы.
Это показали и многомиллионные растраты, обнаруженные у К. Серебренникова, и всплывшие на волне скандалов сведения о многомиллионных вложениях государства в поддержку театра К. Райкина, и сведения о пропавших в лопнувшем банке кровью и потом заработанных 677 миллионах Олега Табакова…
В общем, на протяжении всего последнего года нам креативный класс с пеной у рта рассказывал, как необходима ему свобода творчества.
А мы параллельно за этим наблюдали за тем, как свободно этот класс тратит государственные деньги, то есть деньги налогоплательщиков, к коим принадлежим мы все.
И точно так же параллельно всплывал другой пласт внезапно возникшего противостояния между обществом и креативным классом: вдруг выяснилось, что та самая «свобода творчества», за которую так ратовал этот самый «креативный класс»,- она отнюдь не для всех!
Еще не умолкли грозные раскаты негодования «креатива» в адрес всех тех, кто выступил против гнусной провокации с фильмом «Матильда», как из недр этого элитарного клуба «свободолюбцев» зазвучали грозные рыки в адрес режиссера Ю. Быкова, провинившегося перед этим классом со своим фильмом«Спящие».
При этом незамеченным для общественности остался тот факт, что еще в марте 2017 года без лишних слов не допустили к показу фильм Сергея Мирошниченко «Дно», в котором авторы пытались разобраться в том, что и как происходило на станции Дно в феврале-марте 1917 года…
https://cont.ws/@prikhojanka/5…
Не с тех позиций, судя по всему, пытались….
И вот вся эта дружная элитарно-тоталитарная тусовка подошла к годовщине революции с такими результатами:
Не допущен к показу фильм Сергея Мирошниченко«Дно»;
Выпускается в прокат клеветническая «Матильда»;
– при этом блокируется любая информация, раскрывающая правду о подделке лже-учителя;
Допускается к показу комедия «Смерть Сталина»
Наконец, готовится к показу на Первом канале сериал «Троцкий».
Если в «Матильде» и «Смерти Сталина» похабно высмеиваются те вожди русского народа, которыхлибералы яростно ненавидят, то в последнем творении – поются панегирики тому вождю, которому они продолжают поклоняться.
Здесь впору вспомнить широко употребимый на Западе, но избегаемый в нашей прессе термин«культурный троцкизм».
http://analitikaru.ru/2015/02/12/chto-takoe-kulturnyj-trockizm/
Вот что об этом говорит Пол Готфрид:
Пожалуй, «культурный троцкизм» — наиболее подходящее название для многих левых движений современной Европы, воодушевленных перспективой перманентных культурных изменений и социального конструирования, придумываемого бюрократией. Для реализации такой левой программы не нужны ни пролетарское сознание, ни социалистическое планирование экономики.
Стоило ему (Жан-Пьер Шевенма) выразить озабоченность падением рождаемости во Франции, как левоцентристское издание L’Express (1 февраля 1996 г.) обвинило Шевенмана в «тайной националистической ностальгии, которая источает миазмы семейных ценностей далекого прошлого».
Запомним этот термин «миазмы семейных ценностей далекого прошлого».
И вспомним российских борцов с этими «миазмами»
Кирилл Серебренников:
Частый мотив спектаклей Серебренникова — разочарование в семейных ценностях. Хотя это, конечно, слишком мягко сказано. Семейный ад — вот подходящее выражение. Изуверы-родители пытают ребенка («Человек-подушка»). Мужья колотят жен (как ни странно, «Сон в летнюю ночь»). Детишки вырастают тупыми и злыми («Околоноля», «Мертвые души»). Свадьба неизбежно превращается в фарс («Трехгрошовая опера» и опять-таки «Мертвые души»).
«Человек-подушка»
Фильм Учителя «Матильда» прямо направлен против святой царской семьи, против её нерушимости и непорочности Ведь это только подумать: 100 лет против чистоты и крепости этого семейного союза не могли ничего возразить даже заклятые враги самодержавия. А Алексей Учитель смог их всех переплюнуть! Именно для того и понадобилась столь гнусная клевета.
И вот, наконец, нас подвели к главной затее года: после низложения Николая Второго и Сталина просто необходимо возвеличить Троцкого.
Вспомним Льва Давидовича: «Революция сделала героическую попытку разрушить так называемый “семейный очаг”, т.е. то архаическое, затхлое и косное учреждение, в котором женщина трудящихся классов отбывает каторжные работы с детских лет и до смерти». (Л.Д, Троцкий Преданная революция. https://www.marxists.org/russkij/trotsky/1936/betrayed/7.html)
А вот из другой работы: «Их мораль и наша»:
«Кто не хочет возвращаться к Моисею, Христу или Магомету, ни довольствоваться эклектической окрошкой, тому остается признать, что мораль является продуктом общественного развития; что в ней нет ничего неизменного; что она служит общественным интересам; что эти интересы противоречивы; что мораль больше, чем какая-либо другая форма идеологии, имеет классовый характер.
Но ведь существуют же элементарные правила морали, выработанные развитием человечества, как целого, и необходимые для жизни всякого коллектива? Существуют, несомненно, но сила их действия крайне ограничена и неустойчива. “Общеобязательные” нормы тем менее действительны, чем более острый характер принимает классовая борьба. Высшей формой классовой борьбы является гражданская война, которая взрывает на воздух все нравственные связи между враждебными классами».
Наконец, характеризуя сталинизм как реставрацию прежней России, Троцкий заявляет:
«СТАЛИНИЗМ – ПРОДУКТ СТАРОГО ОБЩЕСТВА
Россия совершила самый грандиозный в истории скачок вперед, в котором нашли себе выражение наиболее прогрессивные силы страны. Во время нынешней реакции, размах которой пропорционален размаху революции, отсталость берет свой реванш. Сталинизм стал воплощением этой реакции… Нужна поистине предельная интеллектуальная и моральная тупость, чтоб отождествлять реакционно-полицейскую мораль сталинизма с революционной моралью большевиков… Сталинизм – сгусток всех уродств исторического государства, его зловещая карикатура и отвратительная гримаса”. …
https://www.marxists.org/russkij/trotsky/1938/moral.htm
Надеюсь, стало понятнее, откуда вытащили этот «сгусток уродств» и обрушили на головы непросвещенного зрителя?
Надеюсь, стало понятнее, кто стоит за спинами всех этих «учителей»?
Надеюсь, стало понятнее, ЧТО и КТО объединяет ненависть к царю с ненавистью к Сталину? Это вот всё только в головах у нью-большевиков расходится…
Надеюсь, стало понятнее, почему все ЭТО всплыло в непосредственном преддверии президентских выборов?
Надо ли объяснять духовное родство троцкистов и нео-троцкистов?
Не хотелось бы, чтобы наш народ под те же дудочки крысоловов пошел за своими врагами и позволил им вновь, как и сто лет назад, разрушить Россию.