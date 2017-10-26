Израиль ударил своему союзнику в спину

Времена меняются и мы меняемся вместе с ними. Израиль упорно годами пытался оставаться прежним и сегодня осознает, что опаздывает на уходящий поезд перекраивания политических карт Ближнего Востока:Много десятков лет ничего не менялось. Иерусалим (Иерусалим — официальная столица государства Израиль, в нём находятся все правительственные учреждения) опирался на вооруженный и очень опасный Вашингтон. Главными врагами являлись Сирия и Иран. Традиционные претензии, перестрелки, взаимные обвинения. Арабы старательно пытались уничтожить "маленькое, но гордое государство". Вооруженные до коренных зубов и зело злобные евреи яростно отбивались против стократно превосходящего по численности врага, периодически совершая образцово-показательную порку соседей. Те отвечали ракетами, редко находившими цель, зато прекрасно работавшими на поддержание военно-политической истерии в самом Израиле.Когда в 2011 году "восставший сирийский народ" при поддержке созданных и поддержанных американцами игиловских террористов* насели на Сирию, Израиль бездумно поддержал "восставших". Джихадистам поставлялось израильское оружие, раненые лечились в израильских госпиталях, израильская артиллерия и авиация периодически поддерживала террористов в их атаках огнем по сирийским войскам. Формула "Враг моего врага мой друг" вроде бы работала.До тех пор, пока на Ближний Восток не пришла Россия.За два года вчистую проигрывающий Башар Асад оказался на коне, а игиловцы массово бегут из Сирии, лишившись даже американской поддержки. Возникшая вокруг России коалиция не просто побеждает, она объединила бывших непримиримых врагов, таких как Иран и Турция. И лишь самоуверенный Израиль продолжал бездумно следовать прежним курсом.Нет, политические консультации проводились. Глава Израиля даже летал в Россию поговорить с Владимиром Путиным. А министр обороны Израиля Авигдор Либерман встречался с министром обороны России Сергеем Шойгу и летал в Вашингтон на встречу с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. К видимым изменениям это не привело. Иерусалим продолжал периодически обстреливать сирийские войска и (явно в угоду США) требовать от всех подряд "оставить курдов в покое".Однако буквально в последние 2-3 дня произошли несколько знаковых событий. Поддержки США и Израиля курдам оказалось явно мало. Они не только оставили Кирку и треть контролировавшихся ими нефтяных месторождений Ирака, но и отложили намеченные на 1 ноября выборы как минимум до весны будущего года. Очевидно, что израильско-американской поддержки оказалось недостаточно.В самом Израиле впервые за несколько лет в обстреле территории Израиля не был обвинен Башар Асад. Хотя еще на прошлой неделе израильтяне обстреливали сирийские войска, руководствуясь своими же словами: "Кто бы нас не обстреливал, за территорию Сирии отвечает Асад".Однако в данном конкретном случае ответственность за обстрел возложили на ливанскую "Хезболлу", а не на сирийское правительство. А вчера и вовсе состоялось немыслимое - ВВС Израиля нанесли авиаудар по позициям террористов. Хотя те годами спокойно контролировали территорию вблизи Голанских высот. Фактически, как у Христа за пазухой. В буквальном (почти) смысле.Информацию об этом подтвердили в "Сирийской обсерватории по правам человека" (SOHR), штаб-квартира которой располагается в Лондоне.Как сообщило это не очень уважаемое, но очень проамериканское ведомство, самолеты Израиля бомбили террористов из Джейш Халид ибн аль-Валид, обосновавшихся западнее Дарайи (в районе города Ярмук).По сообщениям "Обсерватории", было убито не менее дюжины боевиков, включая двух женщин. Предполагается что уничтожены не менее четырех командиров, собравшихся на совещание. Учитывая приближенность этих джихадистов к Израилю, тот вполне мог располагать подобной информацией.И это лишь первые ласточки наступающих перемен. Впрочем, Израиль все равно не сможет войти в созданную Россией коалицию. Слишком сильное проамериканское лобби создано в стране с тех пор, как СССР прекратил помощь им же созданному Израилю и переключился на арабов.Прагматичная позиция России в последние полтора десятилетия и двухмиллионная (по сути русская) часть Израиля гарантируют России успехи и на этом важнейшем участке ближневосточного фронта. Вот только времени для этого потребуется много - слишком давно Москва отказала Иерусалиму в дружбе и сотрудничестве.И как раз переформатирование Сирии при главенствующем положении России в этом процессе дает прекрасную возможность нанести в перспективе сильнейший удар по США, превратив с годами Израиль если не в стратегического партнера, то хотя бы в нейтрального союзника.А там и до "сбычи мечт" недалеко - военно-морская база нашего флота в практически русской Хайфе.* - упомянутые в материале организации запрещены ООН, Россией и всеми цивилизованными государствами.