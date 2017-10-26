“Игра в прятки”: американцы признали превосходство сбежавшей от слежки российской подлодки над авианосцем США
Американское издание обратило внимание на "противостояние" российской подлодки и авианосца США. Субмарина "Краснодар" шла без особого оснащения, лишь с торпедами и крылатыми ракетами, но все равно привлекла внимание американского авианосца George H.W. Bush и сопровождающих его кораблей в Средиземном море.
В The Wall Street Journal обратили внимание на "игру в прятки", которую устроили американцам россияне. В статье указано, что авианосец должен был отследить субмарину, чтобы доложить о ее маневрах и тактике. Только вот подлодка то и дело уходила от слежки США. Военное командование сообщало об участии "Краснодара" в учениях у берегов Ливии. Вскоре субмарина вернулась в порт Севастополя, но затем, избегая внимания американцев, дошла до Сирии и ударила по боевикам запрещенной в России террористической организации ИГ.
При этом издание напоминает, что авианосец для слежки за "Краснодаром" использовал самые современные методы. Радары, сонары и океанограф американцев не дали ожидаемого результата.
Капитана Билл Эллис указал на то, что даже небольшая российская подлодка "Краснодар" является серьезной угрозой для столь крупного американского авианосца, как George H.W. Bush. И это притом, что суда такого типа являются главной гордостью американского флота. Издание The Wall Street Journal отмечает, что Штаты не готовы противостоять России под водой. Оборонному ведомству США следует уделить особое внимание развитию подводного флота, поскольку в этом направлении военные силы уступают очень серьезно.
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https://nation-news.ru/316247-igra-v-pryatki-amerikancy-priznali-prevoskhodstvo-sbezhavshei-ot-slezhki-rossiiskoi-podlodki-nad-avianoscem-ssha?
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В мае и июне 2017 года, в результате удара ВМФ были уничтожены пункты управления, а также крупные склады вооружения и боеприпасов ИГ в провинции Хама. Затем остатки боевиков и объектов ИГ были уничтожены воздушными ударами бомбардировщиков Воздушно-космических сил.
Куда уж “Бушу” угнаться за “Краснодаром”.
Пуски “Калибров” по террористам: https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201705310824-xj33.htm
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У них и так на авианосцы скоро самолетов не останется,старые стареют,а новые ф-35 так и не доработаны.Уже сейчас только на половину авианосцев полный комплект самолетов,хотя все равно больше чем у нас,ну а мы их подлодками,дешево и сердито.)