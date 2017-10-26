“Игра в прятки”: американцы признали превосходство сбежавшей от слежки российской подлодки над авианосцем США

The Wall Street Journal рассказал, как небольшая субмарина "Краснодар" смогла убедить американцев, что российский подводный флот США не по зубам.

Американское издание обратило внимание на "противостояние" российской подлодки и авианосца США. Субмарина "Краснодар" шла без особого оснащения, лишь с торпедами и крылатыми ракетами, но все равно привлекла внимание американского авианосца George H.W. Bush и сопровождающих его кораблей в Средиземном море.

В The Wall Street Journal обратили внимание на "игру в прятки", которую устроили американцам россияне. В статье указано, что авианосец должен был отследить субмарину, чтобы доложить о ее маневрах и тактике. Только вот подлодка то и дело уходила от слежки США. Военное командование сообщало об участии "Краснодара" в учениях у берегов Ливии. Вскоре субмарина вернулась в порт Севастополя, но затем, избегая внимания американцев, дошла до Сирии и ударила по боевикам запрещенной в России террористической организации ИГ.

При этом издание напоминает, что авианосец для слежки за "Краснодаром" использовал самые современные методы. Радары, сонары и океанограф американцев не дали ожидаемого результата.

Капитана Билл Эллис указал на то, что даже небольшая российская подлодка "Краснодар" является серьезной угрозой для столь крупного американского авианосца, как George H.W. Bush. И это притом, что суда такого типа являются главной гордостью американского флота. Издание The Wall Street Journal отмечает, что Штаты не готовы противостоять России под водой. Оборонному ведомству США следует уделить особое внимание развитию подводного флота, поскольку в этом направлении военные силы уступают очень серьезно.

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https://nation-news.ru/316247-igra-v-pryatki-amerikancy-priznali-prevoskhodstvo-sbezhavshei-ot-slezhki-rossiiskoi-podlodki-nad-avianoscem-ssha?