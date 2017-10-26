Гибель космической станции, или как “алкаш пропил Мир”

Ровно 20 лет назад череда странных аварий на российской станции «Мир» привела к решению начать вывод ее из рабочего режима с последующим затоплением. Этот своеобразный юбилей прошел бы незамеченным, если бы не премьера очередного голливудского «космического ужастика». Фантастический блокбастер «Живое» рассказывает о трагической гибели экипажа МКС в борьбе с необычным марсианским микроорганизмом. Эта довольна избитая тема, блестяще раскрытая Ридди Скоттом в эпопее о «чужих» монстрах и Джоном Бруно в «Вирусе», неожиданно получила оригинальное продолжение. Интригу породили слова создателя «Живого» Даниэля Эспиносы о том, что сюжет ему навеяла одна из версий гибели предшественника МКС — станции «Мир».

«Эффект домино» в нештатных ситуациях

В конце июля 1997 года один из руководителей программы «Мир» Сергей Крикалев провел сенсационную пресс-конференцию. На ней он рассказал о череде загадочных аварий.

Все началось 23 февраля 1997 года, когда при смене экипажа случился пожар. Причиной послужила некондиционная шашка пиролиза, служащая для пополнения кислорода, которую зажгли после того, как на борту скопилось шесть человек. Хотя возгорание было ликвидировано, начались сбои системы терморегуляции. В результате новому экипажу в составе Василия Циблиева, Александра Лазуткина и Джерри Линенджера пришлось неделю вдыхать пары хладоагента и «париться» при 30-градусной температуре. Систему терморегулирования отремонтировали только к середине июня.

25 июня 1997 года во время маневров грузовика «Прогресс М-34» произошло его столкновение с научным модулем «Спектр». В результате образовалась трещина, через которую стал выходить воздух. Пришлось задраить переходной люк в «Спектр», но тут на станции стало падать напряжение. Оказалось, что повреждены кабели и солнечные батареи «Спектра», дающие почти

треть электроэнергии.

На следующее утро космонавты проснулись в темноте и холоде. Выяснилось, что ночью бортовой компьютер потерял связь с датчиками положения и перешел на аварийный режим, отключив отопление и систему ориентации. Так станция потеряла оптимальное расположение солнечных панелей, и аккумуляторы разрядились.

В конце концов, станцию удалось сориентировать двигателями пришвартованного корабля «Союз ТМ-25», и солнечные батареи снова зарядили аккумуляторы.

Что с бортовым компьютером?

5 августа на замену Циблиеву и Лазуткину прибыли Анатолий Соловьев и Павел Виноградов с ремонтным оборудованием для восстановления «Мира». Новая смена столкнулась с трудностями уже при стыковке, когда не сработала автоматика и Соловьеву пришлось причаливать в ручном режиме. Он провел маневр и успел спасти положение, взяв на себя управление при очередном сбое компьютера при перестыковке «Прогресса М-35».

Затем космонавты приступили к починке бортовой ЭВМ, вспоминая суперкомпьютер HAL 9000, уничтоживший почти весь экипаж космолета в романе Артура Кларка «Космическая одиссея 2001 года». ЭВМ отладили и приступили к ремонту электролизного генератора для выработки кислорода.

После этого космонавты надели скафандры и через переходной шлюз стыковочного узла попали в разгерметизированный модуль. Им удалось восстановить кабели, ведущие к солнечным батареям «Спектра». Теперь предстояло выяснить, сколько пробоин получила станция. Однако проверка подозрительных мест ничего не дала. Поиски воздушной течи пришлось продолжить. В это время возобновились сбои главного компьютера. Его сумели собрать из двух неисправных, но неполадки следовали одна за другой, словно в ЭВМ действительно вселился дух HAL 9000…

Все эти события и привели к сворачиванию работ на станции. По официальной версии, сложившуюся на станции ситуацию рассматривали крупные эксперты по космической технике вместе с конструкторами и изготовителями. Они пришли к мнению, что «Мир» давно уже выработал свои ресурсы, и дальнейшее пребывание на нем становится попросту опасным.

Альтернативная версия

Многие альтернативные историки космонавтики считают, что причиной гибели станции «Мир» послужили события во время 14-й основной экспедиции, длившейся с 1 июля 1993 года по 14 января 1994 года. Тогда на станцию прибыли Василий Циблиев, Александр Серебров и француз Жан-Пьер Эньере.

Во время проверки снаряжения для выхода в открытый космос, оставшегося от предыдущего экипажа, бортинженер Серебров открыл ранец одного из скафандров, и его тут же окутало облачко зеленоватой пыли. Оказалось, на внутренней поверхности скафандра образовалось несколько слоев странной плесени.

Команде пришлось долго вычищать подручными средствами отсек, где хранились скафандры. Наконец почти все споры плесени из воздуха и скафандра отправили в пылесборник. Однако через несколько часов вода из регенерационной системы приобрела гнилостный привкус, и в отсеках появился запах затхлости.

Космонавты отправили в Центр управления полетами заявку на смену регенерационной колонки, но на Земле ситуацию не сочли критичной. Тогда космонавты сами разобрали колонку и увидели, что сменный фильтр забит желто-зелеными крошками.

В дальнейшем мутировавшая в невесомости и под воздействием космической радиации плесень стала разрушать оборудование станции. Особенно пострадали противопожарные датчики и анализаторы воздуха. Косвенно это подтверждают анализы лаборатории микробиологии среды обитания и противомикробной защиты Института медико-биологических проблем РАН, в которых на части вернувшихся со станции приборов были обнаружены обширные следы плесени.

Программа «Биориск»

В Институте медико-биологических проблем РАН была начата целевая программа по изучению поведения микроорганизмов в космических условиях. Она получила название «Биориск».

В ходе экспериментов в космос отправились споры микроскопических грибов как наиболее устойчивые к безвоздушной среде и радиации. Их помещали на металлические конструкции, из которых изготовлена внешняя оболочка космического корабля. Затем образцы заключали в чашке Петри, отделенной от вакуума мембранным фильтром. В космических условиях споры провели полтора года. Когда их вернули на Землю и поместили в питательную среду, споры тут же стали расти и размножаться.

Все это по-новому осветило старую проблему дезинфекции космической техники. Ведь в случае возвращения экспедиций, побывавших в различных уголках Солнечной системы, земные микроорганизмы могут существенно измениться.

Космическая инфекция

После возвращения на Землю у космонавтов 14-й экспедиции появились симптомы странного заболевания. Особенно сильно они проявлялись у Сереброва, жаловавшегося на боли в области живота, тошноту и постоянную слабость. За помощью космонавт обратился в Институт эпидемиологии и микробиологии, но поставить точный диагноз врачи ему так и не смогли.

23 марта 2001 года станцию-рекордсменку, проработавшую втрое больше первоначально запланированного срока, затопили в Тихом океане, неподалеку от островов Фиджи. Ученые уверяли: станция прошла термообработку при полете через атмосферу. В такой печке ни один микроб не выживет. Но признавали: до конца свойства мутировавшей в невесомости плесени неизвестны. Что если космические микроорганизмы на затопленной станции выжили? Существует ли угроза того, что из водных глубин на землю придет неизвестная инфекция?

Мутанты или конспирология?

Пару лет назад многие СМИ сообщили о сенсационном открытии следов каких-то микроорганизмов на внешних конструкциях МКС. При более детальном осмотре оказалось, что этими организмами является планктон, неизвестным образом попавший на обшивку станции.

Астробиологи, изучающие все живое в космосе, выдвинули теорию, согласно которой планктон добрался до МКС на одном из космических кораблей. Скажем, это вполне могло произойти на главном ракетодроме NASA во Флориде на мысе Канаверал, где часто дуют сильные ветры с Атлантики и Мексиканского залива.

Согласно другой гипотезе, высказанной много лет назад патриархом британской фантастики Брайаном Олдиссом в романе «Долгие сумерки Земли», микроорганизмы постоянно возносятся атмосферными потоками на десятки километров вверх и путешествуют на тысячи километров.

Тем не менее загадки плесени на станции «Мир» и планктона на МКС так и не находят объяснений, которые устроили бы всех.

А у странной гибели станции «Мир» есть, оказывается, конспирологическое объяснение. Его озвучил чешский историк космонавтики Карел Пацнер в бестселлере «Секретная гонка за Луну». По его мнению, причины поспешного уничтожения станции самые банальные — коррупция и казнокрадство. По мнению Пацнера, затраты на содержание этого объекта расходились по карманам руководства космической отрасли, и на станции скопилось много уникальных приборов и оборудования, которое существовало только на бумаге.

Следы надо было срочно заметать, и в ход пошла легенда о плесени для подготовки общественного мнения. В общем, как говорится в популярном сериале, истина где-то рядом.

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http://mir-znaniy.com/gibel-kosmicheskoy-stantsii-mir/