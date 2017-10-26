Деньги, власть, удача. Что скрывают проклятые деньги?

Деньги, власть, удача – вот далеко не весь список желаний, к которым стремится почти каждый человек на планете. По мнению влиятельных эзотериков и экстрасенсов, богатство – это лишь 50 процентов успеха, базис, а остальные 50 процентов – магия в самом что ни на есть чистом виде. Но что стоит за жаждой наживы или желанием "кататься как сыр в масле"? На какие ухищрения и магические ритуалы идут люди, чтобы "заработать" свой первый миллион долларов? Какая расплата ждет людей в погоне за длинным рублем? И каким силам поклоняются уже состоявшиеся миллионеры нашей страны? Что скрывают проклятые деньги?