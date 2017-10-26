Царь покера Путин сорвал большой куш в мировой политике

В великом стратегическом казино 2017 года никто не выиграл больше, чем Владимир Путин, пишет New York Post. Его покер на Ближнем Востоке, победа в европейской рулетке и изящный блеф в США сделали Россию одним из самых успешных игроков на мировой арене.

Журналист предлагает подсчитать фишки. В том, что на Ближнем Востоке Россия показала себя достойно и профессионально. И уже даже у западных экспертов нет сомнений в том, что США в этой партии проиграли.

Тем не менее, не все политологи считают альянс Россия-Турция-Иран успешным и долговечным. Однако мы живем в странные времена, когда Китай внезапно стал глобальным, беззаконная миграция нарушает суверенитет, а Штаты скинули с себя руководящую роль, поэтому возможно, что самые неожиданные коалиции в итоге выйдут на передний план мировой политики, считает журналист издания. И, безусловно, в этой тройке шейхом является Владимир Путин.

В Европе тем временем бушуют протестные настроения. Различные силы в борьбе между собой, внезапно начали тянуться обратно к России. По-мнению NY Post, в этом тоже есть заслуга Владимира Путина.

Война между Россией и США прошла без единого выстрела, считает журналист и при этом Путин с легкостью выиграл, оставив американцев в сомнениях с неоднозначным лидером, но это не конец – несмотря на то что царь покера сорвал большой куш, вскоре он вновь появится за нашим столом,