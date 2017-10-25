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Ядовитая толерантность.

17:55. 25 октября 2017 Просмотров - 197 3 коммент. Опубликовал:

Автор: Михаил Антончик. mihail@vladnlp.ru
Во все времена, Русский язык пополнялся иностранными словами. Это происходило тогда, когда для обозначения процесса, события или вещи не было соответствующего Русского слова.

Это происходит и в других языках. Некоторые слова приживаются, некоторые нет.

Сегодня, когда появилось не мало наук исследующих психологическое воздействие слов на восприятие и поступки человека, появление новых слов в языке может выходить за рамки языковой потребности в описании чего-либо. Введение некоторых слов, может иметь заранее продуманное, стратегическое значение, и воздействовать на восприятие и поведение человека.

Я не хочу создавать у вас беспричинный страх ко всему новому, я хочу помочь вам разобраться в одном из таких слов.
Любое слово можно исследовать через несколько аспектов.

У слова есть этимология – это его корни и история происхождения.

Есть семантика – это значение слова, его смысл.
Можно у слова выделить и контекст применения — в каких случаях и с какой целью используется это слово.

Этимология слова толерантность: латинское слово tolerantia – терпение.

Проанализируем семантику слова толерантность:
Википедия дает нам следующее описание толерантности – (терпение, терпеливость, принятие, добровольное перенесение страданий) социологический термин, обозначающий терпимость к иному мировоззрениюобразу жизни, поведению и обычаям. Толерантность не равносильна безразличию. Она не означает также принятия иного мировоззрения или образа жизни, она заключается в предоставлении другим права жить в соответствии с собственным мировоззрением.

Казалось бы, ничего опасного или криминального в этом слове нет. Вроде даже наоборот.

Но давайте рассмотрим контекст применения толерантности, в сравнении с терпимостью или принятием.
И тут мы сталкиваемся с новой возможностью этого слова.
Когда мы говорим о принятии, нам необходимо указать — о принятии чего мы говорим.

Странной будет фраза – у меня принятие. Сразу возникает вопрос — Чего?
Или — у меня терпимость. К чему?

Толерантность же, дает новую возможность. Это слово можно использовать как качество личности. Человек может быть толерантный. А вот принятный, принятийный, или как ещё можно постараться сказать – таким человек быть не может. Принятие не может быть неким качеством личности, которое вроде как задает определенное свойство характеру.

Принятие – это процесс, и каждый раз этому процессу предшествует анализ. Почему я должен принимать то или иное, происходящее вокруг меня или в мире? Не противоречит ли принятие этого каким-то моим личным взглядам или культурным ценностям?

С терпимостью немного иначе. Она может быть качеством.

Человек может быть терпеливым. Да только семантика этого качества у нас давно сформирована и она очень понятна. Терпеливый – способный долго ждать, сохраняющий выдержку, самообладание в ожидании каких-либо результатов. И такое качество как-то мало соотносится с сегодняшним пониманием толерантности.

А вот толерантный человек – это человек, который терпим к иному мировоззрению, к любому иному мировоззрению.

Давайте рассмотрим вот такие мировоззрения – убийство, грабеж, кража, изнасилование.
Можете ли вы отнестись с принятием к этим мировоззрениям, которыми очевидно обладает некоторая часть человечества?
А теперь представьте, что вы человек толерантный. Вы против убийства? Вы не толерантный?!
Как-то сложнее ответить. Потому что если вы толерантный – то это общее качество, которое должно проявляться по отношению к чему угодно.

Вы честный человек? Если да, вы не должны лгать. Иначе возникает сомнение в вашей честности.
Качество личности налагает определенную ответственность, на проявление этого качества повсеместно. И работает это на бессознательном уровне.

Если вас удалось убедить в том, что вы толерантный – это требует от вас проявления этого качества везде, где потребует общество.
У вас нет выбора – тут я толерантный, а тут нет. Извините. Или да, или нет.

Более того, для принудительного встраивания этого качества, ему создают другую полярность – ксенофобия.
Теперь вам надо определиться по жизни. Вы либо толерантный, либо ксенофоб.
Ксенофобов надо пристыжать, призирать, а где-то и законом наказывать.
Второй инструмент встраивания – использование толерантности там, где наше принятие уместно.
Это звучит так – мы должны быть толерантны к нашим братьям меньшим, к ветеранам, к иностранцам, к людям другой национальности. И с этим не поспоришь. Это действительно так.

А мы и не думали иначе, просто не думали раньше с помощью этого слова. И теперь это слово убедительно проникает в наш язык.

И так, мы имеем безобидное значение, подтверждение важности и необходимости этого процесса, не хотим быть ксенофобами. Что делать? Конечно, быть толерантными.

И теперь, под соусом толерантности, мы проглатываем все что угодно. Гомосексуализм, педофилию, лесбиянство уже проглотили. Потому что работает качество личности, часть самоидентификации.

А на самом деле, говоря языком программистов, толерантность — это брешь в нашей психической защите, уязвимость, бэкдур, через которую можно легко задавить личное мнение, приверженность традициям и здравый смысл.

И в конце нашего исследования, предлагаю уточнить другие значения этого слова.
«Термин «толерантность» имеет медицинское происхождение и означает невосприимчивость организма к антигену. (Например, организм, пораженный метастазами на четвертой стадии рака идеально толерантен).

Надо помнить, что любое слово в язык входит тогда, когда в языке есть вещь, но нет аналога. Когда же слово «толерантность» появилось в русском языке? Оказывается, появилось оно с развитием медицины, как медицинский термин «толерантность»:
(от лат. tolerantia — терпение) иммунологическая, отсутствие или ослабление иммунологического ответа на данный антиген при сохранении иммунореактивности ко всем прочим антигенам. Термин введён в 1953 английским иммунологом П. Медаваром для обозначения «терпимости» иммунной системы организма к пересаженным инородным тканям.»

Не без иронии, согласитесь, кто-то предложил именно это слово.

Хочу сказать, что плохих слов нет. Важно понимать смысл тех слов, которые мы употребляем. Особенно, когда мы выбираем новое, малопонятное слово, вместо существующего аналога в Русском языке.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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3 коммент.»

  • 7056 3935
    Lada 25 октября 2017 в 18:11 Ссылка Пометить
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    Толерантность хороша для тех,у кого отсутствует СОВЕСТЬ…
    Только совесть может быть мерилом принятия или неприятия чего- то… Хорошо,что это поганое слово не прижилось…быстро поняли его гнилую суть…

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  • 400 306
    Валерий 25 октября 2017 в 19:17 Ссылка Пометить
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    Очень редкий и очень правильный подход к пониманию системы формирования мировоззрений. Автор молодец, поддерживаю целиком и полностью

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  • 152 120
    dloca 25 октября 2017 в 22:17 Ссылка Пометить
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    а чё так скудненько?, у этого слова, как впрочем и во многих иностранных, несколько понятий и их не два. дуальный подход.

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