Главная » Политика, События

Владимир Путин поручил Кабмину повысить военные пенсии

19:47. 25 октября 2017 Просмотров - 388 2 коммент. Опубликовал:

ан ввп

В ходе совещания с членами кабинета министров Владимир Путин дал поручение правительству, касающееся проведения индексации пенсии военным пенсионерам и приравненным к ним категориям, а именно: сотрудники ОВД, противопожарная охрана, военнослужащие Росгвардии и др. Основной призыв: «Ускорить индексацию!» и синхронизировать работу.

В настоящее время в госбюджете предусмотрена индексация с 1 января для действующих военных, а с 1 февраля для военных пенсионеров, которых в России наберется порядка 2,6 млн. человек. Приходится учитывать еще и такой момент, как назначение страховой пенсии по старости помимо пенсии по инвалидности или за выслугу лет. И на эти цели в бюджете тоже должны быть деньги, чтобы люди не беспокоились о задержке выплат.

Как пишут в ряде СМИ, планы на 2018 год еще обсуждаются. Предварительные оценки таковы: государство может позволить себе повысить пенсии для военных пенсионеров на 4%, но окончательные цифры станут известны лишь в конце октября, когда проект Федерального бюджета на 2018 год будет окончательно принят.

В ходе заседания президент также отметил, что пенсии необходимо индексировать синхронно с зарплатами. В последние годы, к слову, они были увеличены в 1,9 раза. В этом году пенсии силовиков были проиндексированы два раза: в феврале на 5,4% и в марте на 0,38%. Еще этим летом Ольга Голодец, зампредседателя правительства, говорила о том, что правительство работает над тем, чтобы последовательно увеличить пенсии сначала до 2 прожиточных минимумов (16,4 тысячи рублей), а затем достигнуть и 2,5.

27 октября станет известно, к каким результатам пришло правительство, и какие цифры на эти цели были заложены в бюджет. Не стоит сомневаться, что Владимир Путин про свое поручение не забудет и отчитаться о выполнении работы Кабмину придется точно в срок.

 

Метки: бюджет, владимир путин, военные пенсии, пенсии
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Ситуация в Египте. Новости о крушении самолёта
...считает, что таким образом можно повысить популярность российских курортов. Его слова...А321 над Синаем. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить содействие гражданам России в...ссылкой на источник, близкий к кабмину. Полеты российских самолетов в ...
Новости Украины и Новороссии 22 июля 2016
... реформу, в частности повысить пенсионный возраст. Правда,... Кроме того, правительство поручило сократить срок экспертизы лекарств... на очередном заседании Кабмина Владимир Гройсман снова проанонсировал ... года президент РФ Владимир Путин подписал указ о ...
Новости Украины и Новороссии 27 апреля 2015
... частности, президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что необходимо ... территории Украины".Правительство поручило Министерству юстиции Луганской... отметила, что если кабмин не примет соответствующие изменения... на электроэнергию планируется повысить в 3,5 ...
Новости Украины и Новороссии 15 февраля 2017
... На ближайшем заседании Кабмина министр энергетики Игорь ...придется удар энергоблокады, поручено провести экстренные заседания... отдать распоряжение резко повысить выработку энергии атомными ... Напомним, президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что ...
Новости России и Крыма. Сегодня 18 марта 2015
...если пенсионный возраст не повысят, то вырастут налоги В... Twitter. Источник Яценюк поручил «привлечь Россию к ответственности...сказал Яценюк на заседании кабмина. Римский статут, вступивший...посетил и президент РФ Владимир Путин. Собравшиеся держат флаги России...
Новости Украины и Новороссии 07 октября 2015
...: Профсоюзы пикетируют здание кабмина в Киеве, требуя ...Плотницкий поздравил президента России Владимира Путина с Днем рождения. ...активности Бородая, Сурков поручил ему весьма ответственный участок.... «Украина уже официально повысила (цены на) магистральный ...

2 коммент.»

  • 15905 7425
    Ursus 25 октября 2017 в 21:58 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Спасибо великому *****. Только как понимать вот это?
    Депутаты Государственной Думы одобрили в первом чтении законопроект, согласно которому пенсионные накопления россиян будут заморожены вплоть до 2020 года, сообщает ТАСС. Документ был внесен в нижнюю палату парламента правительством в конце сентября.
    Нихт ферштейн.

    Ответить
    • 2473 2153
      александр Ursus 25 октября 2017 в 22:45 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      после 20го заморозят до 30го. Воровать то что то надо. А великому по барабану. Выборы сейчас, а ни когда то. Вообще эти накопления как ваучеры. Бог дал и бог взял. Со временем отберут их совсем. Вот увидите. Власть считает, что пенсионеров слишком много развелось. Они должны быстренько вымирать. Пенсии им ни к чему. Медицину для этого же добивают.

      Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>