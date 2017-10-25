Владимир Путин поручил Кабмину повысить военные пенсии

В ходе совещания с членами кабинета министров Владимир Путин дал поручение правительству, касающееся проведения индексации пенсии военным пенсионерам и приравненным к ним категориям, а именно: сотрудники ОВД, противопожарная охрана, военнослужащие Росгвардии и др. Основной призыв: «Ускорить индексацию!» и синхронизировать работу.

В настоящее время в госбюджете предусмотрена индексация с 1 января для действующих военных, а с 1 февраля для военных пенсионеров, которых в России наберется порядка 2,6 млн. человек. Приходится учитывать еще и такой момент, как назначение страховой пенсии по старости помимо пенсии по инвалидности или за выслугу лет. И на эти цели в бюджете тоже должны быть деньги, чтобы люди не беспокоились о задержке выплат.

Как пишут в ряде СМИ, планы на 2018 год еще обсуждаются. Предварительные оценки таковы: государство может позволить себе повысить пенсии для военных пенсионеров на 4%, но окончательные цифры станут известны лишь в конце октября, когда проект Федерального бюджета на 2018 год будет окончательно принят.

В ходе заседания президент также отметил, что пенсии необходимо индексировать синхронно с зарплатами. В последние годы, к слову, они были увеличены в 1,9 раза. В этом году пенсии силовиков были проиндексированы два раза: в феврале на 5,4% и в марте на 0,38%. Еще этим летом Ольга Голодец, зампредседателя правительства, говорила о том, что правительство работает над тем, чтобы последовательно увеличить пенсии сначала до 2 прожиточных минимумов (16,4 тысячи рублей), а затем достигнуть и 2,5.

27 октября станет известно, к каким результатам пришло правительство, и какие цифры на эти цели были заложены в бюджет. Не стоит сомневаться, что Владимир Путин про свое поручение не забудет и отчитаться о выполнении работы Кабмину придется точно в срок.