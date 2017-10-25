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Трагические и славные страницы нашей истории. Евгений Спицын

19:27. 25 октября 2017 Просмотров - 144 Нет комментариев Опубликовал:

Советник ректора МПГУ, историк Евгений Спицын рассуждает, каким должно быть восприятие России

Почему оно сегодня базируется на домыслах, а не на достоверных исторических фактах и героических примерах из прошлого? Кто пытается вычеркнуть из мировой истории 1000-летний путь становления русской государственности? Почему либералы не включают Россию в число цивилизованных стран? Кому выгодны мифы о нашем государстве? Когда мы начнём сопереживать событиям прошлого и гордиться нашей славной историей?

Евгений Спицын: Каким должно быть восприятие? Знаете, в моем представлении это восприятие должно, во-первых, базироваться на достоверных исторических фактах, раз. Это восприятие должно быть не с позиции прокурора или судьи, который надел на себя прокурорскую или судейскую мантию и судит своих предшественников самым суровым судом, а с позиции сопереживания трагичным страницам русской истории. С позиции гордости за славные героические страницы своей истории, а таких страниц в истории нашего отечества было полно.

Если брать тысячелетний путь истории русской государственности, я не беру более ранние периоды и так далее, то, Вы знаете, у нас такое количество героических и славных страниц, у нас такое количество выдающихся государственных деятелей, полководцев, военачальников, выдающихся представителей культуры в разных абсолютно сферах, ученых, что гордиться, гордиться и не перегордиться. Понимаете? Я глубочайшим образом убежден, что русская нация, в широком смысле русская нация, и все народы, исторические народы нашей страны, они внесли уникальный вклад в сокровищницу мировой культуры, науки, венного дела и так далее. Меня все время умиляет, когда наши либералы, особенно в диспутах, начинают говорить о неком цивилизованном Западе, представляя нас, что мы не входим в это число этих цивилизованных стран.

Здрасте, приехали, называется. Я Вам просто маленький пример приведу, 14 век, в Европе свирепствует жуткая чума, половина Европы вымерла от этой чумы, потом эта зараза перекинулась, к сожалению, к нам. У нас в ходе этой чумной эпидемии, например, погибли даже многие представители Московского княжеского дома, в частности Семен Гордый, его семья, многие чада и домочадцы, митрополит Афанасий и так далее. Опять-таки это бедствие пришло именно с Западной Европы. Почему? Потому что, извините, в том же Париже, в Лондоне, в других европейских городах помои выливались прямо на улицы, в городах не было мощенных улиц, ходили там на ходулях и так далее. Антисанитария была ужасная. В то время, как, например, в том же Новгороде существовали деревянные мостовые, существовал деревянный водопровод и так далее. А вот эти мифы, вот эти представления о некой особой цивилизованности Запада, они до сих пор будоражат сознание наших либералов, понимаете?

Хотя при этом надо понимать, что те же европейские народы, пришедшие, кстати, в Европу из глубин Азии, это в результате великого переселения народов, эти все лангобарды, франки, саксы, вестготы, остготы и так далее и тому подобное, они же пришли не на пустое место, они пришли на руины, так сказать, Римской цивилизации со всей этой системой дорог, акведуков и так далее. А мы, между прочим, осваивали вот эту Восточно-Европейскую равнину, где как раз ничего такого особого не было. Строили города, строили погосты, села, церкви, монастыри и так далее.

При этом довольно часто наша земля подвергалась нашествиям со стороны кочевых племен, вот эти паразитарные государственные образования печенегов, половцев, я уже не говорю про монголо-татарские орды, они же принесли несчастливые бедствия нашим предкам. Тем не менее, мы продолжали жить, отстраиваться, растить детей, выращивать хлеб, развиваться, расширяться, строить свое государство, достойно отражать агрессию, не только с Востока, но и с Запада, и так далее. Поэтому, к сожалению, о нас очень много мифов, особенно сейчас.

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Рекомендуем:

История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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