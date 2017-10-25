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Россия научилась мастерски вести войны в XXI веке

19:35. 25 октября 2017 Просмотров - 359 Нет комментариев Опубликовал:

Россия научилась мастерски вести войны в XXI веке

На первый взгляд, война – это просто. Нужно лишь создать самую большую армию, вторгнуться на вражескую территорию и подчинить все население своей воле. Так было тысячелетиями, и схема всегда работала.

Но с 2001 года суть войны перевернулась с ног на голову. Сегодня у Америки лучшая и самая многочисленная армия в мире. Пожалуй, военное преимущество США над другими странами столь велико, что ни одна империя не могла бы похвастаться подобным. Сможет ли армия США в одиночку одержать победу над вооружёнными силами остального мира? Неизвестно. Скорее всего, нет. Но вопрос возник не просто так – это могло бы произойти. Ни одной другой империи за всю историю о таком не приходилось и мечтать.

Россия научилась мастерски вести войны в XXI веке

Почему же самая мощная армия в мире, которая действует при поддержке влиятельных союзников, разделяющих её цели, продолжает побеждать в войнах, но проигрывает мир? Начиная с 2001 года, Америка побеждала во всех войнах, в которых принимала участие. И каждый раз Вашингтон наносил своим интересам настолько огромный ущерб, что было бы лучше, если бы Америка вовсе не вступала в конфликт.

Россия научилась мастерски вести войны в XXI веке

Российские методы ведения войны в последние годы отличаются от американских. Россия не может сравниться с Советским Союзом ни в военном, ни в экономическом плане. СССР был достойным и практически равным соперником США на протяжении большей части XX века. Ну а сегодняшняя Россия? Её экономика сравнима по размеру со шведской или итальянской. Армия России, некогда сопоставимая по мощи с силами НАТО, сегодня с трудом может сравниться с вооружёнными силами Великобритании, Франции или Германии в отдельности. О сравнении российской армии с вооружёнными силами США, Китая или с объединёнными силами НАТО и говорить не приходится.

Россия научилась мастерски вести войны в XXI веке

Но Россия участвует в международных войнах ничуть не реже, чем Америка. И постоянно выигрывает. Почему? Видимо, Россия ещё в 2008 году поняла то, о чём НАТО не догадывается и сегодня. В век избыточной информации и глобальной культуры, которую объединяет интернет, могущество практически не связано с количеством и мощью бомб.

Жестокая война

Политическое могущество в своей стране и за рубежом сводится к тому, насколько позиция страны выглядит убедительнее относительно позиции противника. Россия говорит о войне с НАТО с тех пор, как Грузия попыталась вступить в Альянс в 2007-2008 годах. Россия начала беспощадную и агрессивную борьбу с информационным, культурным и политическим влиянием Запада.

Россия научилась мастерски вести войны в XXI веке

Многие считают, что российское вмешательство в американские выборы 2016 года стало пиком этой борьбы. Но подобное понимание конфликта ошибочно. Пик российской борьбы – это разрушение моральных и интеллектуальных основ, на которых строится западная демократия.

Политическая и экономическая модель, многие десятилетия закреплявшая достижения Запада, сегодня умирает. Всё ещё соблюдаются её ритуалы (голосования, покупка акций), а журналисты пишут так, как будто на дворе 1994 год. Но такого недоверия и враждебности по отношению к основополагающим институтам Запад не встречал с 1930-х годов. Западная молодёжь всё меньше и меньше ценит демократию и некоторые гражданские свободы. Опять же, общество не было столь раздроблено и воинственно с 1930-х годов.

Россия научилась мастерски вести войны в XXI веке

Америке понадобились годы, миллиарды долларов и сотни тысяч солдат на то, чтобы добиться подобных результатов в Ираке, где общество разделено. Россия проделала практически то же самое с объединённым западным обществом, потратив лишь миллионы долларов и не применяя армию. Следует внести ясность: атаке подверглись не выборы, а вся политическая культура.

Россия научилась мастерски вести войны в XXI веке

Западному обществу только предстоит разработать механизм защиты от подобных атак. Неизвестно, удастся ли это, так как общество незаметно изменяется под внешним влиянием. Как бы то ни было, Запад должен найти выход из ситуации как можно скорее. В нынешнем положении культуры в западных странах («культурные войны») виновата не только Россия, но она выступает в качестве постоянного спонсора. Раздробленность Запада принесёт Москве наибольшую пользу. И пока Запад не осознает, что общие интересы необходимо ставить выше партийных предпочтений, разрушение мира продолжится.

Dr. Azeem Ibrahim (Al Arabiya, ОАЭ)

источник english.alarabiya.net/en/vi…

перевод Антон Комаров

Источник: nnm.me

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