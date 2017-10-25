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Пророчество Ллойд-Джорджа

19:31. 25 октября 2017 Просмотров - 171 Нет комментариев Опубликовал:


Премьер-министр Британской Империи Дэвид Ллойдж Джордж о поляках и их захватнической политике в первые годы восстановленной независимости Польши.
Фрагмент иллюстрирует генезис причин, по которым Польшу называли "европейской гиеной".
Заканчивается фрагмент своеобразным пророчеством, где Ллойд Джордж указывает на то, что страны причастные к этой политике (в первую очередь – Польша и Франция), будут расплачиваться за ее последствия.






Источник – Ллойд-Джордж. "Правда о мирных переговорах". В 2-х томах. Скачать оба тома можно вот здесь http://publ.lib.ru/ARCHIVES/L/LLOYD_DJORDJ_Devid/_Lloyd_Djordj_D..html

Что тут скажешь, расплатились сполна.
Зато сейчас вопят про проклятого Сталина напавшего на "мирный польский трактор".

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 20-е, британская империя, веймарская германия, галиция, история, книги, ллойд джордж, польша, советская россия, Франция, что почитать
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