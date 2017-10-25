Пророчество Ллойд-Джорджа
19:31. 25 октября 2017 Просмотров - 171 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Премьер-министр Британской Империи Дэвид Ллойдж Джордж о поляках и их захватнической политике в первые годы восстановленной независимости Польши.
Фрагмент иллюстрирует генезис причин, по которым Польшу называли "европейской гиеной".
Заканчивается фрагмент своеобразным пророчеством, где Ллойд Джордж указывает на то, что страны причастные к этой политике (в первую очередь – Польша и Франция), будут расплачиваться за ее последствия.
Источник – Ллойд-Джордж. "Правда о мирных переговорах". В 2-х томах. Скачать оба тома можно вот здесь http://publ.lib.ru/ARCHIVES/L/LLOYD_DJORDJ_Devid/_Lloyd_Djordj_D..html
Что тут скажешь, расплатились сполна.
Зато сейчас вопят про проклятого Сталина напавшего на "мирный польский трактор".
Источник: colonelcassad.livejournal.com