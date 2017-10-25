Пролет над Пхеньяном
12:30. 25 октября 2017 Просмотров - 237 Один комментарий Опубликовал: brahman
Видео пролета над Пхеньяном снятое в формате 360 градусов.
Соответственно, на видео ниже вы можете передвигая мышку по экрану, вращать видео в любом направлении.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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А т.н.либеральные СМИ нас уверяют , что в КНДР люди в землянках живут.
Да и поля распаханы. А то министр с/х России Ткачёв уверяет , что зерна собрали больше , чем в СССР , а бывшие колхозные поля кустами заросли или котеджными посёлками застроены . Площади пашни уменьшились в разы , а урожаи выросли ! За счёт чего такие “урожаи” ?