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Пролет над Пхеньяном

12:30. 25 октября 2017 Просмотров - 237 Один комментарий Опубликовал:


Видео пролета над Пхеньяном снятое в формате 360 градусов.
Соответственно, на видео ниже вы можете передвигая мышку по экрану, вращать видео в любом направлении.



Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, кндр, пхеньян, северная корея
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Один комментарий»

  • 6582 2770
    юстас 25 октября 2017 в 13:48 Ссылка Пометить
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    А т.н.либеральные СМИ нас уверяют , что в КНДР люди в землянках живут.
    Да и поля распаханы. А то министр с/х России Ткачёв уверяет , что зерна собрали больше , чем в СССР , а бывшие колхозные поля кустами заросли или котеджными посёлками застроены . Площади пашни уменьшились в разы , а урожаи выросли ! За счёт чего такие “урожаи” ?

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