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Почему не прав Навальный и Шарий. Поймёт даже ребёнок

21:16. 25 октября 2017 Просмотров - 175 Один комментарий Опубликовал:

В комментариях просят ответить на реплику Навального о росте ВВП России, но этот ролик уже хорошо разобрал Шарий. В нашем же блоге о том почему мериться тем, у кого быстрее растёт ВВП – это детская забава, которая никак прямо не отражается на вашем кармане. Сочный пример и простейшее объяснение почему это именно так.

О реальном состоянии российской экономики и промышленности смотрите воскресную программу «Время-вперёд!» на одноимённом канале:

https://www.youtube.com/c/%D0%92%D1%8…

Источник: www.youtube.com

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