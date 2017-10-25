Почему не прав Навальный и Шарий. Поймёт даже ребёнок
21:16. 25 октября 2017 Просмотров - 175 Один комментарий Опубликовал: brahman
В комментариях просят ответить на реплику Навального о росте ВВП России, но этот ролик уже хорошо разобрал Шарий. В нашем же блоге о том почему мериться тем, у кого быстрее растёт ВВП – это детская забава, которая никак прямо не отражается на вашем кармане. Сочный пример и простейшее объяснение почему это именно так.
О реальном состоянии российской экономики и промышленности смотрите воскресную программу «Время-вперёд!» на одноимённом канале:
https://www.youtube.com/c/%D0%92%D1%8…
Источник: www.youtube.com
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Приятно послушать умных и честных людей, а не гинетический мусор как Навальный, Собчак.