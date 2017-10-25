Почему не прав Навальный и Шарий. Поймёт даже ребёнок

В комментариях просят ответить на реплику Навального о росте ВВП России, но этот ролик уже хорошо разобрал Шарий. В нашем же блоге о том почему мериться тем, у кого быстрее растёт ВВП – это детская забава, которая никак прямо не отражается на вашем кармане. Сочный пример и простейшее объяснение почему это именно так.



О реальном состоянии российской экономики и промышленности смотрите воскресную программу «Время-вперёд!» на одноимённом канале:



https://www.youtube.com/c/%D0%92%D1%8…

Источник: www.youtube.com