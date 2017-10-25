Чем воюет элита российского спецназа (ФОТО)

Крепкие бесстрашные ребята со стальным взглядом сквозь прорези штурмовых масок-балаклав, «упакованные» в броню с головы до ног и готовые для выполнения боевой задачи отправиться хоть к черту на рога. Во вторник, 24 октября, свой профессиональный праздник отмечают бойцы подразделений специального назначения Минобороны России.

Армейская элита, которой дают только особые задания. О спецназе сложено немало легенд, сняты десятки фильмов, написаны сотни книг. Тем не менее его до сих пор окружает плотная завеса секретности. В этих войсках служат только лучшие из лучших: самые стойкие, умные, мотивированные и выносливые офицеры, блестяще обученные и вооруженные до зубов. О том, чем сегодня воюет российский спецназ, — в материале РИА Новости.

Индивидуальный подход

Пожалуй, больше всех в СМИ сейчас светятся Силы специальных операций. Бойцы ССО воюют в Сирии уже два года: днем и ночью ходят в разведку по тылам боевиков ИГИЛ*, наводят на цели российские бомбардировщики и штурмовики, устраивают засады на конвои террористов, наносят точечные удары по главарям бандподполья, обучают сирийских солдат и офицеров тактике современного боя. Последние смотрят на российскую «спецуру» как на богов. Еще бы — по своей экипировке и вооружению бойцы ССО легко дадут фору даже самым крутым «морским котикам» и «зеленым беретам» из голливудских блокбастеров.



Военнослужащий на тактико-специальных учениях «Рельеф-2017» в Забайкальском крае © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Судя по официальной фотосъемке Минобороны России и телерепортажам СМИ, спецназ в Сирии предпочитает воевать современными модификациями автомата Калашникова. Вот только усовершенствовано оружие так, что узнать старый добрый АК можно только по характерному гнутому магазину-рожку.

На автоматах ССО установлены коллиматорные и оптические прицелы российского и зарубежного производства, тактические рукоятки под цевьем, эргономичные телескопические приклады, хитроумные дульные тормозы-компенсаторы, лазерные целеуказатели и еще масса всякого «хай-тека». Вдобавок все оружие выкрашено в пустынный камуфляж. Это касается и более тяжелого вооружения, например пулеметов Калашникова (ПК). Весь этот тюнинг позволяет переделать универсальный автомат под нужды конкретного военнослужащего, что в конечном счете серьезно влияет на его эффективность в бою. ССО — не пехота, идущая цепью на вражеские окопы, а штучные специалисты, решающие «хирургические» задачи.

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Впрочем, есть у российских спецназовцев и более экзотичные инструменты, разработанные для решения специфических «вопросов». К ним относится, например, малошумное оружие: автоматы АС «Вал» и СР-3 М, снайперские винтовки ВСС «Винторез» и ВСК-94. Эти стрелковые комплексы позволяют уничтожить цель на близких и средних дистанциях, что называется, без шума и пыли.

Отличительной чертой данного оружия являются специально разработанные под них дозвуковые патроны СП-5 и СП-6 калибра 9×39 миллиметров. В условиях городских боев и штурма зданий эти боеприпасы незаменимы. К примеру, СП-6 позволяет эффективно поражать противника в бронежилетах максимальной степени защиты на расстоянии 50 метров, чем далеко не всегда могут похвастать боеприпасы дальнобойных автоматов.



Сотрудники ОМОНа © РИА Новости / Николай Хижняк

Нельзя не вспомнить и о специальном пистолете ПСС. Он обеспечивает бесшумную и беспламенную стрельбу на дальности до 50 метров. При этом ПСС прекрасно обходится без массивного глушителя и имеет очень компактные габариты — всего 170 миллиметров. Основной отличительной чертой пистолета является эксклюзивно созданный для него патрон СП-4 (7,62×41,5 миллиметра) с очень интересной механикой действия. Между пороховым зарядом и пулей в патроне установлен специальный поршень.

При выстреле пороховые газы бьют по поршню, который и выталкивает пулю из ствола, заклиниваясь в дульце гильзы. Таким образом, пороховые газы остаются внутри гильзы, что практически полностью исключает шум от стрельбы. Емкость магазина ПСС — всего шесть патронов, но для выполнения специальных задач большего и не нужно: часового можно бесшумно снять и одним выстрелом.



Пистолет самозарядный специальный, 6П28 ПСС «Вул» CC BY-SA 4.0 / Vitaly v. Kuzmin /

По некоторым данным, именно из этого пистолета бойцы спецназа ФСБ в марте 2000 года ликвидировали телохранителей одного из главарей чеченского бандподполья Салмана Радуева перед тем, как его арестовать. Впрочем, сегодня ПСС применяется достаточно редко. ССО в Сирии предпочитают пользоваться проверенными временем макаровыми, пистолетами Ярыгина (ПЯ), австрийскими «Глоками» и другими. У спецназа до сих пор встречаются даже ТТ, принятые на вооружение аж в 1930 году. Мощный патрон 7,62×25 миллиметров вкупе с высокой надежностью делают этот легендарный пистолет крайне эффективным и сегодня.

Пуля — не дура

Для боя на больших дистанциях российский спецназ использует широкую номенклатуру снайперских винтовок, как отечественных, так и импортных. На кадрах видеохроники засветились, в частности, суперсовременные Т-5000 производства столичной компании ORSIS. Она была разработана в 2011 году, а уже год спустя снайперы знаменитой группы «Альфа» Центра спецназначения ФСБ России с ее помощью одержали победу на международном соревновании полицейских и армейских снайперов. Характерными особенностями Т-5000 являются высочайшая точность на больших дистанциях, а также хорошая кучность стрельбы.

Этого удалось добиться благодаря современным технологиям сборки, обработки деталей и их подгонке друг к другу. Кроме того, винтовка очень эргономична: она оснащена регулируемым прикладом, анатомической пистолетной рукоятью, легким ложем из алюминиевого сплава. Каждый снайпер может подогнать под себя и спусковой крючок, а точнее, усилие, затрачиваемое на то, чтобы произвести выстрел. Выпускается Т-5000 в нескольких вариантах: под патроны 7,62×51, 7,62×67 и 8,6×70 миллиметров.



Снайперская винтовка ОРСИС Т-5000 © Фото: Vitaly v. Kuzmin

Кроме того, спецназ активно использует в горячих точках армейские винтовки СВ-98, способные стрелять в том числе мощными патронами.338 Lapua Magnum, схожие с ними по характеристикам финские Sako TRG, австрийские Steyr-Mannlicher SSG-08, а также крупнокалиберные АСВК калибра 12,7 миллиметра. Последними можно эффективно поражать даже легкую бронетехнику.

Стоит отметить, что спецподразделения практически всегда используют снайперское оружие с продольно-скользящим затвором и ручным заряжанием (так называемые «болтовки»). Полуавтоматические винтовки вроде армейской СВД часть пороховых газов расходуют на работу автоматики. «Болтовка» же передает пуле всю энергию выстрела без остатка, что положительно сказывается на дальности и точности стрельбы.

А вот специального холодного оружия у спецназа сейчас нет. Еще в годы СССР оборонка создавала довольно любопытные ножи для спецподразделений, например НРС-2 «Взмах». Им можно противника не только зарезать, но и застрелить. В рукояти ножа встроен механизм, способный выстрелить патрон СП-4 в цель практически без шума и на дистанцию до 25 метров.

Широкое распространение это оружие, впрочем, не получило, а спецназ сегодня берет с собой на задание в основном мультитулы и изделия со складными клинками. Сами бойцы врукопашную предпочитают не вступать, а на все стереотипы отвечают с юмором: «для того чтобы сразиться с противником на ножах, нужно потерять автомат, пистолет, подсумки с гранатами и отыскать на вражеских позициях такого же идиота».

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Андрей Коц

* Запрещенная в РФ террористическая организация