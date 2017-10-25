Америка грозится закрыть российские офшоры на триллион долларов

Деньги из них будут либо арестованы, либо вернутся обратно в Россию

В ферале 2018 года Госсекретарь, Служба национальной разведки и Министерство Финансов США должны предоставить доклад об активах российских чиновников и бизнесменов, связанных с высшими органами исполнительной власти РФ, - сообщает канал "Бюджет, Финансы и Инвестиции"

Это доклад создается под кураторством сенаторов Джона Маккейна и Бена Кардина (автор «Списка Магнитского»). Примечательно, что один из них республиканец, а другой демократ, но их объединяет «любовь» к России.

В докладе будет раскрыто текущее финансовое состояние выбранных российских чиновников и бизнесменов, а также источники доходов. В исследование попадут также и все родственники (включая бывших жён, текущих жён, братьев и сестер, детей и родителей), друзья и бизнес-партнёры.

Кроме того, составители собираются отразить коммуникации чиновников и бизнесменов с иностранными организациями, которые возможно проследить через финансово-юридическую информацию (доли владения, финансовые отчёты и т.д.)

США давно разработали информационную систему, позволяющую накапливать и обрабатывать информацию подобного рода. Кроме того, перед национальной разведкой открыты базы мессенджеров и социальных сетей. Поэтому доклад будет сформирован без малейших оснований на отрицательный исход.

Информацию, представленную в докладе обсудит Сенат США, а затем она будет обнародована. Но это только первая ласточка, имея в распоряжении подобного рода сведения, сенаторы захотят пойти дальше и ввести против активов российских богачей, разжившихся на простом народе, дополнительные санкции.

Поэтому, единственный путь к сохранению своих богатств, у российских нуворишей является возврат денег на родину. А также перевод из офшорной юрисдикции собственности.

Пять лет назад, Владимир Путин выступил с резкой критикой «офшоризации» российской экономики и призвал Правительство разработать систему повышения прозрачности отечественного бизнеса:

«Притчей во языцех стал офшорный характер российской экономики. Эксперты называют такое явление – бегством от юрисдикции. По некоторым оценкам 9 из 10 существенных сделок, заключённых крупными российскими компаниями, включая компании с госучастием, не регулируется отечественными законами. Нам нужна целая система мер по деофшоризации нашей экономики. Поручаю Правительству внести соответствующие комплексные предложения по этому вопросу. Нужно добиваться прозрачности офшоров, раскрытии налоговой информации…» - сообщил Президент (овации в зале).

Однако, несмотря на прямой приказ Президента, 03.10.2017 Федеральное Правительство приняло решение о том, что возврат средств СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ компаний из офшоров и чужой юрисдикции осуществляться не будет!

Сейчас 50 до 70% отечественного ВВП производятся офшорными компаниями. Бизнесмены системообразующих предприятий перевели за границу не только деньги, но и доли владения предприятий, подчинив иностранным государствам национальное богатство России.

По данным бюро экономических исследований США, в 2016 году граждане России держали на счетах в офшорах около 1 триллиона долларов США - столько денег, полученных от ренты источников углеводородного сырья в первую очередь, были выведены из России.

Понятно, что эти активы не принадлежат простым российским гражданам, но теперь, ввиду новых санкций и риска потери всех активов, единственной страной, в которую эти активы можно инвестировать, будет только Россия. В противном случае на счета наложат арест, а деятельность компаний, владеющих целыми секторами российской экономики приостановят.

Доклад будет открытым, проводят его силовые службы совместно с финансовым блоком Правительства США, а не какие-то отдельные фонды. Соответственно приходится рассчитывать на более высокий уровень проработки информации. Из этих данных мы узнаем кто и чем владеет, кто и сколько украл.

Примечательно также, что доклад планируют опубликовать за месяц до дня голосования на президентских выборах в России...

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https://newizv.ru/news/politics/23-10-2017/amerika-grozitsya-zakryt-rossiyskie-ofshory-na-trillion-dollarov?