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Вся правда о российской электронике. Апгрейд человека

13:55. 24 октября 2017 Просмотров - 298 Один комментарий Опубликовал:

В этом видео вы узнаете, производит ли Россия сложную современную электронику?

Почему на прилавках магазинов мы почти не встречаем отечественных приборов? Только ли в том дело, что наша промышленность была обрушена? Правы ли оппозиционеры, утверждающие, что в нынешней России нет никакого научно-технического прогресса? Правда ли, что российскую электронику делают из китайских комплектующих? Есть ли у молодых инженеров перспективы в нашей стране? Что такое “Неделя без турникетов”? Существуют ли рынки, на которых Россия опережает конкурентов? Могут ли Россия и Беларусь создать самодостаточный союз в области производства супер-современной техники? Сюжет из серии “Антинавальный”. В студии заместитель директора компании “Росэлектроника”, член Общественной Палаты Союзного государства России и Беларуси Арсений Брыкин.

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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Один комментарий»

  • 2292 503
    nikolay 24 октября 2017 в 14:56 Ссылка Пометить
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    Союзное государство Беларусь строит независимую от РФ национальную политику.

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