Всепропальщикам посвящается...

Несколько примеров на разные темы 2008-2016 годы. Все последние годы появилась особенно активная часть "экспертов", которые постоянно вещают "всё пропало". Всепропальщики обладают избирательной памятью, они сразу же забывают то что обещали. В отличии от них, мы хорошо помним их слова. Давайте прочтём их "предсказания" и посмеёмся над ними. На источнике ссылки с подтверждением каждого "предсказания".

КРЫМСКИЙ МОСТ

2014 г.

Строительство моста может добить и так едва дышащую экономику страны. Сейчас, даже самые законченные оптимисты начинают понимать — мост в Крым не будет построен никогда. Похоже, еще одна путинская афера становится историей.

24.12.2014

Опрошенные "Ъ" юристы и эксперты по морскому праву говорят, что без согласия Украины построить мост практически невозможно. Один из них на условиях анонимности пояснил, что к договору 2003 года применяется Венская конвенция о праве международных договоров.

10.12.2014

Опрошенные «НГ» эксперты также не уверены в том, что проект вообще не будет заморожен. «Проект рискованный, со спорным юридическим статусом, капиталоемкий и требующий качественного исполнения. При отсутствии дешевых кредитов и необходимости расставлять приоритеты и контролировать эффективность расходования бюджетных средств проект действительно может оказаться нереализуемым», – говорит главный аналитик UFS Investment Company Илья Балакирев.

МОСТ НА ОСТРОВ РУССКИЙ

09.07.2008

Мост на остров Русский не успеют построить к саммиту АТЭС, который, как ожидается, пройдет во Владивостоке в 2012 году. Это невозможно по технологическим причинам.

ОЛИМПИАДА

19.08.2008

В Сочи не успеют построить олимпийские объекты …строительство просто-напросто не уложится в назначенные сроки.

В то же время, организаторы готовят двухсоттысячный «запас» стадионных мест. И если они останутся после Олимпиады, что с ними делать дальше, не совсем ясно.

В лучшем случае всё это превратится в вещевые рынки. В худшем – Сочи окончательно превратится в российский Лас-Вегас

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018

01.10.2010

Президент Федерации тенниса России, член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) вряд ли отдаст России право проведения чемпионата мира 2018 года.

"Я высказываю свое мнение, — отметил он. — И мой скептицизм базируется на определенных вещах, но говорить о них мне не очень удобно"

ВИЗА И МАСТЕРКАРД

08.05.2014

новый закон вместо защиты рынка от «произвола» «Визы» и «Мастеркарда» заставит их с рынка уйти, причем до появления карт НПС

200 РУБЛЕЙ ЗА ДОЛЛАР

08.11.2014

Директор инвестиционной компании "Финам Менеджмент" Николай Солабуто спрогнозировал, что к марту 2015 года доллар будет стоить около 200 руб.

Так, по словам Солабуто, причиной такого падения рубля станет удешевление нефти и санкции, из-за которых России надо выплатить долги, которые брали компании на Западе.

«Все самое страшное мы должны пережить до Нового года. После Нового года начнется выздоровление экономики. Но это самое страшное, реально страшное, мы предполагаем, что доллар будет стабилизироваться где-то в районе 200 руб», — заявил директор инвесткомпании

17.01.2016

Стоимость доллара в 200 рублей для нас становится всё более реальной

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ

05.07.2016

Правительство РФ потратит все резервы и в 5 раз увеличит долг…. уже в следующем году Резервный фонд будет исчерпан и под нож пойдет Фонд Национального благосостояния

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕРСЕДЕСОВ

12.02.2015

Немецкий автопроизводитель, скорее всего, откажется от сотрудничества с Россией

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ КОНТРСАНКЦИИ

12.09.2014

Падение импорта приведет к дефициту.

Пока падение импорта компенсируется «проеданием» запасов, игроки рынка уже фиксируют растущий дефицит и в рознице, и в переработке.

Двигателем экономики политика импортозамещения не станет, делают вывод экономисты.

ДЕФОЛТ В РОССИИ В 2016 ГОДУ

Дальнейшее ухудшение экономической ситуации в 2016 году может привести к дефолту, предупреждают эксперты. При стабильно низких ценах на нефть российский бюджет не выдержит существующей нагрузки

ДЕФОЛТ В РОССИИ В 2015 ГОДУ

19.12.2014

По мнению Стива Якобсона, который является главным экономистом Saxo Bank, результатом падения цены на нефтепродукты и полный отказ внешней финансовой поддержки Российской Федерации со стороны других государств, может стать заявление правительства России о дефолте

По мнению Владислава Жуковского, существует два выхода, которые помогли бы уберечь Россию от дефолта в 2015 году, однако все они маловероятны

ДЕФОЛТ В РОССИИ В 2014 ГОДУ

Финансисты отмечают, что слухи о возможном дефолте имеют, в общем-то, одно основание: резкий рост доллара – примерно на 6 процентов – по отношению к российскому рублю в середине текущего года. Многие люди, так или иначе знакомые с экономикой, выстроили определённые схемы и определили, что после столь существенного падения рубля Российская Федерация не сможет выплачивать внешний долг и выполнять свои обязательства перед Международным валютным фондом в частности и мировым сообществом вообще. Ожидается ли дефолт? Скажем прямо — да.

ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

05.07.2016

До начала Третьей мировой войны, видимо, остаются считанные месяцы

11.06.2015

Следует подчеркнуть, что Рубикон в плане принятия решения о начале Третьей мировой войны уже перейден, решение принято и будет реализовано в течение года

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2012 . ПОБЕДИТ ЛИ ПУТИН ?

«Новая газета » 12.01.2012

…у Путина самый высокий рейтинг по сравнению с другими кандидатами в президенты. Однако, по мнению эксперта, для реальной политической жизни это не имеет значения: «Зачастую оказывается так, что рейтинг – это одно, а люди тем не менее голосуют иначе. Тем более сейчас, когда события развиваются очень быстро». Кроме того, свидетельствует собеседник «НГ», давно известен феномен – чем выше рейтинг, тем больше у него шансов лопнуть.

21.02.2011

Значительная часть населения России не поддержит решение действующего премьер-министра Владимира Путина в том случае, если он станет претендовать на президентский пост на выборах в 2012 году

SWIFT

30 августа 2014

«России могут заблокировать доступ к банковской системе SWIFT»

«Эхо Москвы»

30 августа 2014

«К чекистской хунте тихо крадется капец!»

«В очередной раз снимаю шляпу перед американцами — на этот раз они вместе со своими европейскими коллегами собираются нанести по-настящему серьезный удар ВСЕЙ путинской экономике.

Прямо под дых! Цитирую Эхо Москвы :"России могут заблокировать доступ к банковской системе SWIFT ». Как ранее обещали американцы, они могут обрушить российскую экономику в течение всего лишь нескольких дней — максимум пары недель.

Для этого достаточно лишь заблокировать расчеты в долларах с Россией.

Учитывая тот факт, что практически все торговые операции в мире совершаются именно в американской валюте и проходят они через американские банки, то… ну я думаю, что вы все поняли. Путиномика не продержится и месяца «.

16.10. 2017

«Россия с 2018 года получит скидку на передачу финансовых сообщений в системе SWIFT. Скидка почти для всех российских пользователей составит более 40%»

10 ДОЛЛАРОВ ЗА БАРРЕЛЬ

11.09.2015

Экономисты Goldman Sachs в очередной раз пересмотрели вниз свои прогнозы по ценам на нефть. Котировки Brent и WTI 2015-2016 году останутся низкими на фоне сохранения избыточного предложения, при этом падение цен может принять катастрофический характер — цены могут упасть до $20 за баррель.

13.01.2016

Аналитики британского банка Standard Chartered допускают снижение цен даже до 10 долл. за баррель, сообщает агентство Reuters.

О том, что у нефти есть потенциал дешеветь до 20–25 долл. за баррель, сообщали ранее аналитики Morgan Stanley

Российский Сбербанк уже тестирует сценарий 25 долл. за баррель.

02.08.2016

Агенство Блумберг , комментарий Гарри Шиллинга : «Нефть движется в направлении 10 долларов за баррель»

– Когда, по-вашему, нефть может упасть до 10 долларов?

– Я бы сказал, к концу года.

23.10.2017

Brent стоимость — $57,90

СИРИЯ, АССАД

24.12.2015

«Путин сдаст Сирию и Ассада с потрохами.

В 2016 году России в Сирии уже не будет. Там будут американские базы.»

Сулакшин (видео)



11.09.2015

Только что коллеги весьма убедительно показали, что Россия вторглась в регион, в котором мало что понимает.

Так что противостоять террористической угрозе мы вряд ли сможем. (Александр Гольц)

Россия будет имитировать некую деятельность против общего врага, но в реальности ее не расширять, потому что это элемент снятия напряженности, а не реальное участие. Кстати, это соображение как раз рождает надежды, что все ограничится "батальоном плюс ротой охраны военной базы" – и расширяться не будет. (Орхан Джемаль)

Очень важно отметить, что существует международная коалиция, которая борется с ИГИЛ, она реально ведет военные действия, официально борется с экстремистской исламской группировкой. Поэтому Россия, может быть, будет тылом или запасной частью в этой коалиции. (Сергей Данилочки)

И наконец, способны ли мы там что-то сделать. Ну, с отсутствием понимания страны, с отсутствием реальной готовности решать проблему – вряд ли. А проблема – в неэффективности режима Асада который мы хотим сохранить. Если мы хотим сохранить первоисточник проблем – вряд ли мы можем поспособствовать ее решению. (Игорь Сутягин)

Владимир Кара-Мурза-старший: Способен ли Кремль проявить мужество и отказаться от поддержки дискредитирующих себя политиков?

Игорь Сутягин: Нет, я полагаю, что не способен. Здесь вопрос о роли личности в истории. Дело в том, что люди, которые сейчас управляют Россией, к сожалению, не понимают, что признание своих ошибок делает человека сильнее, а их исправление делает его лучше.

16.10.2015

Военное вмешательство России в сирийский конфликт не спасет президента Башара Асада, заявил в пятницу после саммита ЕС французский лидер Франсуа Олланд, передает AFP.

Президент США Барак Обама – заявил, что поддержка Москвой Асада обречена на провал.

Министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс заявил, что у президента Сирии Башара Асада нет политического будущего в стране.

ЮКОС. 50 млрд

14.08.2014

Более того помимо выплат истцам в размере 50 миллиардов долларов, России необходимо заплатить 4 миллиона в качестве судебных издержек и порядка 60 миллионов за работу адвокатов истцов.

Пути взыскания задолженности в определении суда не указываются, однако, четко прописано, что деньги должны быть выплачены истцам не позднее 15 января 2015 года.

20.04.2016

Окружной суд Гааги отменил историческое решение Постоянной палаты третейского суда, в 2014 году обязавшей Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

20.04.2016

Гаагский суд постановил выплатить России судебные издержки, которые она понесла в ходе разбирательства по искам бывших акционеров ЮКОСа. Об этом говорится в решении суда, опубликованном 20 апреля.

25.05.2015

Бывшие акционеры ЮКОСа обратились в суды США, Франции и Великобритании за исполнением решения Гаагского суда о взыскании с РФ 50 млрд долл.

Попытки экс-акционеров ЮКОСа взыскать имущество РФ на территории других стран – это довольно тревожная ситуация, считают эксперты «НГ». «У российской стороны не получилось обжаловать решение суда, следовательно, оно вступило в законную силу, и, значит, России придется расплачиваться по этим долгам», – говорит председатель Московской коллегии адвокатов «Арутюнов и партнеры» Александр Арутюнов.

По мнению директора Центра правового регулирования межгосударственных отношений РАНХиГС Дмитрия Матвеева, единственный шанс для РФ сейчас – продолжить спор уже в судах указанных стран и попытаться добиться максимально узкого перечня госимущества, на которое впоследствии может распространяться арест.

Однако надежд на успешный исход для РФ не так уж и много.

16.10.2017

К настоящему моменту все исполнительные производства против Российской Федерации, инициированные экс-акционерами ЮКОСа, прекращены либо приостановлены (такие производства были запущены в Германии, Индии, США, Великобритании, Бельгии, Франции. — РБК), сообщил в пресс-релизе, поступившем в РБК, Международный центр правовой защиты (МЦПЗ), координирующий защиту от международных притязаний бывших акционеров ЮКОСа. «Главная борьба теперь будет осуществляться по линии апелляционного суда Гааги, который, как мы рассчитываем, подтвердит вердикт окружного суда Гааги, отменившего в апреле 2016 года упомянутые решения гаагского арбитража», — отмечает МЦПЗ (акционеры ЮКОСа, обжаловали решение в местном апелляционном суде, дело будет рассмотрено в 2018 году).

Всепропальщики ждут уже 13 лет выплат Юкосу……Ждите ещё…..

КУРЯТИНА

11.01.2010

Опрошенные "Ведомостями" эксперты предупреждают, что если "ножки Буша" не будут поставлять в Россию, то рынок ждет дефицит и рост цен.

17.08.2017

К концу 2017 года общий экспорт российского мяса может увеличиться примерно на 25 % (до 220 − 230 тыс. тонн), заявил руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин.

Главные экспортные категории – свинина и мясо птицы.

ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АРМИИ

2008 год

- Гарантируют ли объявленная осенью реформа армии и программа ее перевооружения, что у России будут обученные и хорошо вооруженные силы?

- На это трудно рассчитывать. Мы погружаемся в кризис, от планов закупки новой техники придется отказаться.

Обзор Константина Макиенко и Руслана Пухова ,(руководители занимающегося армией и военной промышленностью московского Центра Анализа Стратегий и Технологий, а также издатели журнала 'Moscow Defence Brief )

28.10.2011

Венные аналитики НАТО с удовлетворением отмечают, что в результате проведенных реформ Вооруженные Силы России не способны более успешно решать задачи даже в локальных конфликтах, «Российская армия не имеет достаточного количества транспортных средств для переброски войск на большие расстояния, не имеет достаточного количества самолетов и пилотов, умеющих летать при любой погоде, нет единой информационной системы. В армии не хватает солдат…»

Российская армия развалена, в НАТО это понимают, а в руководстве страны?

Генерал-лейтенант Виктор Иванович Соболев

08.05.12

Цели Путина разоружить страну до конца и лишить наш народ всякой возможности и воли к сопротивлению. Никто другой, кроме Путина с его ФСБ, поддержкой иудейских СМИ и карманной Думы сделать этого не может. Причем в отличии от Ливии, Ирака и Югославии намечаемый в России президент должен воевать на стороне противника. «Предательство доверившихся ему людей» – помните это?

Принятый «Единой Россией» и подписанный Путиным в 2007 году Федеральный закон №99-ФЗ позволяет пригласить Путину в Россию войска НАТО с оружием и тылами для ведения полномасштабных боевых действий против остатков российской армии, МВД и народа на «законных основаниях». На западных границах России уже концентрируются войска НАТО, видимо чтобы гарантировать «избрание» Путина и подавления любых возмущений народа. На Юге эту роль способна сыграть Чечня, где федеральных войск нет, а есть боеспособные этнические вооружённые силы под командованием прикормленного Путиным Кадырова.

Эксперты говорят, что 2015 год – крайний срок, когда мы станем безоружной жертвой. Путин ведь собирается «довести всё до логического завершения».

26.10.2012

Курс на окончательный развал Российской армии будет продолжен

12.12.2012

При этом реформаторы (Путин и Медведев) несколько перестарались. Разрушив систему управления и организационно-штатную структуру Вооружённых Сил, уничтожив важнейшую составляющую боевой готовности — мобилизационную готовность, оставив армию без тыла и системы технического обеспечения, разрушив систему военного образования всех уровней, уменьшив срок службы военнослужащих по призыву до одного года, они привели армию, неукомплектованную и необученную, в состояние, когда она уже, по мнению натовских аналитиков, «в результате проведённых реформ не способна больше успешно решать боевые задачи даже в локальных конфликтах».

Развалив армию, высшие руководители России успешно завершают развал и военно-промышленного комплекса страны.

17.03.2015

Помните знаменитое «У России есть только два союзника: ее армия и флот»? Хорошая фраза, которую некоторые патриотично настроенные граждане используют по поводу и без. С улыбкой слушаю или читаю такое от людей, которые совершенно не понимают о чем говорят. Реформа армии идёт уже долгое время и некоторые даже помнят с чего всё началось, но вот итогов не сильно заметно.

13.07.2015

Может быть, читатели помнят, что я не раз писал: секретная война на юго-востоке Украины, которую ведет Россия, скажется самым пагубным образом на российских Вооруженных силах.

Александр Гольц, российский журналист

Конец 2015 года

19 ноября 2015 года Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой зафиксировано нанесение удара крылатой ракетой с борта сверхзвукового ракетоносца Ту-160 по объектам ИГИЛ*.

8 декабря 2015 года Россия нанесла первый удар крылатыми ракетами «Калибр» с дизель-электрической подводной лодки «Ростов-на-Дону» проекта 636.3 из акватории Средиземного моря по позициям «Исламского государства» в Сирии.

Как сообщали в Минобороны, поставки в Вооруженные силы России высокоточного оружия, такого как ракетный комплекс «Калибр», в 2015 году выросли в разы.

РАЗВАЛ РОССИИ

2008 год

Распад России неизбежен

Путинская система недолго просуществует. Потому что у нее нет прочной основы, к тому же они (Кремль) делают потрясающие ошибки. Они используют нефть и газ как стратегическое оружие, а не коммерческий товар. Как только цены на нефть упадут, это неизбежно ослабит политический центр и моментально приведет к росту сепаратизма на периферии.

Владимир Буковский . Интервью для газеты «Delfi», Литва

10.04.2008

Блок Ющенко ответил Путину: последняя империя в мире – Россия распадется до 2010 года, часть земель отойдет Украине. Об этом заявил член парламентского комитета Верховной Рады по иностранным делам депутат Андрей Парубий.

27.08.2011

«Распад России неизбежен, — говорится в докладе, копию которого передал в редакцию наш источник в Администрации. — И первый раскол произойдет в 2013-2014 году, когда Россия распадется на два государства — Росс и Ия».

Дальше распад некогда великой страны примет катастрофический характер, отмечают в докладе эксперты. К августу 2018 года, согласно прогнозу экспертов, на карте мира вместо страны Россия появятся 5 суверенных государств

Похоже это стёб в стиле камрада Оттуда /Parhonf/

16.06.2014

«В штаб-квартире НАТО мне обещали, что Россия очень дорого заплатит за Крым. Я спросил: «В 1979 году, после того как Советский Союз вторгся в Афганистан, последовали санкции, и прошло десять с лишним лет перед тем, как СССР развалился. Сейчас опять придется столько ждать?». Мне сказали, что сейчас события развиваются намного динамичнее, и на все может потребоваться несколько месяцев. Но это самый оптимистический прогноз», — пересказал Джемилев свой разговор с информированными чиновниками в штаб-квартире НАТО

19.09.2014

На России в ближайшем будущем произойдет обвал экономики, который приведет к распаду страны. Решающими станут 1,5-2 года. Такое мнение выразил экс-премьер-министр России, а ныне оппозиционер Михаил Касьянов.

Если считать стартом кризиса 2014 г., то, рассуждая линейно, бабахнуть должно в 2017 г. Почему именно в 17-м? Сами смотрите: для Российской империи проблемы начались в 1914 г., через три года – революция и распад страны. СССР вступил в экономический кризис в 1988 г. (до этого макропоказатели росли), через три года – путч и распад страны. Дата 2017 смотрится очень красиво и символично

nnm.me/blogs/TbINZ/chto-nam-zhdat-v-2016-godu/

04.01.2016

Первый этап распада России произойдет уже в 2017 году, когда недовольство всколыхнёт Северо-Кавказский регион на фоне глубокой стагнации в российской экономике. Активную поддержку новоиспеченным государствам будет оказывать Турция.

Первой отделится Чечня – самый моноэтнический регион России с минимумом русского населения

Чечне до выхода осталось 2 месяца….. /Parhonf/

29.01.2016

«Россия распадется через 2 года»

Уволенный из МГИМО профессор Зубов



Два года истекают в январе…../Parhonf/

07.08.2016

Президент России – это человек, который является как минимум агентом влияния Запада . Этот агент использует своё положение для контроля над политической ситуацией, Вооруженными Силами и спецслужбами с явно и чётко выраженной целью ликвидировать Россию как государство сокращением численности русского народа, «управляемой деградацией» ВПК, подрывом боеспособности Вооруженных Сил»

Примерно через 2-3 года руководство ФСБ окончательно «сдаст» Россию Западу. От Бортникова потребуют «зачистить» население России , организовать гражданские и религиозные войны внутри страны с вооруженной поддержкой ислама. Взамен генерал Бортников и его люди получат от Запада все «гарантии»,и полный «пакет» обеспечения их дальнейшей благополучной жизни .

Возможно через полгода … /Parhonf/

КОГДА СВЕРГНУТ ПУТИНА

24.01.2012

Лойко: Сколько ещё времени вы отводите Путину?

Войнович: В 1991 году во время августовского переворота я сказал…, что путчисты не продержатся и месяца. Он продержались три дня. Теперь я предсказываю, что Путин не продержится и два года на посту руководителя России. Это для него в лучшем случае. Однако, я не могу исключить, что его вообще не выберут.

Интервью писателя-диссидента Войновича газете Лос Анжелес Таймс

31.05.2012



Генерал-майор МВД РФ в отставке, экс-глава российского бюро Интерпола Владимир Овчинский в интервью сайту «Свободная пресса» сообщил, что по имеющейся у него информации – путинский режим будет свергнут силовым путем.

Этот сценарий уже не фантастичен – он вероятен. Вероятен, я бы даже сказал, осенью 2012 года», – считает генерал-майор Овчинский

10.06.2013

Кончина Газпрома может свергнуть Путина.

29.12.2014

Путина свергнут в 2017 году. В России будет такой же Майдан, как и в Украине. Народ просто его сбросит в одночасье и навсегда, если не будет до этого на него покушения, которое, кстати, на него могут совершить еще в конце этого 2014 года.

29 .12 .2014

Считаю, что если он в ближайшее время президент не отправит премьера Медведева и главу Центробанка Набиуллину в отставку, то ему придется задуматься о своей отставке

Отмечу одну любопытную деталь. В Москве в последнее время очень активизировались люди Медведева. И то, что неизбежно придется решать вопрос Медведева, очевидно. Или Путин меняет команду, или команда Медведева сметет его — другого здесь не дано. И чем больше он с этим будет тянуть, тем быстрее будут сокращаться его шансы успешно завершить свой президентский срок

Бывший вице-спикер Госдумы Бабурин

27.12.2014

В НАТО не исключают свержения президента России Владимира Путина в 2015 году, пишет в субботу самый популярный таблоид Германии Bild. Источников в НАТО газета не называет. Но утверждает, что возможность ухода Путина не исключается и в немецких правительственных кругах.

Экономический кризис в России — рост внешнего долга, ослабление конъюнктуры, падение курса рубля — очень опасен для ее лидера, пишет газета со ссылкой на заключения экспертов НАТО. Издание утверждает, что эксперты "высокого уровня" уже работают над сценариями того, как будет развиваться ситуация в России в случае ухода Путина.

Западные стратеги полагают, что в связи с санкциями и потерями прибыли давление на Путина со стороны могущественных олигархов к концу 2015 года настолько усилится, что он просто вынужден будет уйти, цитирует публикацию DW. Возникнет необходимость совершенно новых мер, которые издание называет "перезагрузкой для спасения России".

Источников в НАТО газета не называет. Но утверждает, что возможность свержения Путина не исключается и в немецких правительственных кругах.

21.03.2015

Поскольку решение о свержении Путина уже принято, как внешними так и внутренними силами, то как бы сейчас Путин не вертел своей задницей, стремясь спасти свою шкуру, он уже не сможет избежать своего падения. Решение принято и решение будет выполнено, за все грехи надо будет отвечать.

В этом плане предстоящие в 2015- 2017 годах акции протеста, которые к 2017 году должны привести к Революции и свержению воровского режима, будут отличатся от акций протеста 2011 — 2012 годов. Если акции протеста 2011-12 годов носили в основном мирный характер и не представляли какой либо серьезной угрозы для режима. То предстоящие в 2015-17 годах акции протеста будут направлены именно на свержение режима и смену власти в России. Путина будут свергать, причем будут свергать по жесткому сценарию. И соответственно протестные акции будут проводится в совсем в другом ключе и по совсем другим технологиям.

Предстоящие акции протеста будут направлены на ужесточение противостояния между оппозицией и властью и уже сейчас очевидно что заинтересованные силы будут раскачивать ситуацию до тех пор пока не прольется первая кровь.

Путин и его окружение имеют достаточно низкую способность реагирования на возникающие угрозы. И если они с большим трудом, едва справляются с одной возникшей угрозой, то что говорить о ситуации, когда вместо одной угрозы, возникнут одновременно или в течении короткого времени десятки новых угроз. понятно что обвал угроз со всех сторон, поставит в ступор Путина и его окружение, что в свою очередь вызовет паралич власти, который может привести к развалу и последующему краху всей путинской системы.

11.09.2017

«Элите России» дали 180 дней на свержение Путина»

Главный редактор интернет-канала «День» Андрей Фефелов и директор аналитического агентства «Русь Православная» Константин Душенов

PS Надеюсь вы посмеялись

Источник: nnm.me