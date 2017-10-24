Успеть раньше Трампа

Шойгу, посетив сначала Израиль, потом торжественные мероприятия в Сербии по случаю дня освобождения Белграда от фашистов, внезапно отправился на Филиппины. Видимо, вспомнил, что он спасатель, помчался тушить разгорающийся дипломатический скандал.

https://iz.ru/662349/2017-10-24/sergei-shoigu-pribyl-na-filippiny-s-ofitcialnym-vizitom?utm_source=smi2

Сергей Шойгу прибыл на Филиппины с официальным визитом Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл на Филиппины с официальным визитом, который продлится до 25 октября. Об этом сообщает представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. В рамках визита планируется подписание межправительственного соглашения о военно-техническом сотрудничестве и встреча Шойгу с филиппинским президентом Родриго Дутерте. По словам Конашенкова, Шойгу также намерен принять участие в четвертом совещании глав военных ведомств стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и провести двусторонние переговоры с министром национальной обороны Филиппин Делфином Лорензаной. «Будут обсуждаться вопросы глобальной и региональной безопасности, перспективы военного, военно-технического сотрудничества», — отметил представитель Мионобороны. Как ранее сообщал портал iz.ru, Шойгу посетил Сербию с официальным визитом в день освобождения Белграда от фашистов. Министр принял участие в праздновании 73-й годовщины этого события.

Филиппинцам военная помощь в борьбе с ИГИЛ теперь необходима, как никогда. Завтра будет поздно, ибо 12 ноября Филиппины посетит Д. Трамп. К визиту президента США, по законам жанра, должна резко обостриться обстановка на острове Марави. Террористы полезут изо всех щелей, а щель для террористов, или, если хотите, пространственно-временной портал там один — американская военная база. Террористы материализуются, фантастическим образом преодолевая расстояние от Сирии и Ирака до территории Филиппин.

В августе 2017 года военные США уже планировали начать военную операцию с применением БПЛА против завезенных ими же террористов, но Манила отбилась от боевиков собственными силами.

https://ria.ru/world/20170808/1499935851.html

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. США могут начать военную операцию, в рамках которой американские ВВС смогут наносить авиаудары по позициям боевиков террористической организации “Исламское государство”* на Филиппинах, сообщает телеканал NBC со ссылкой на двоих чиновников в министерстве обороны страны.

Террористическая активность на Филиппинах резко возросла еще в мае 2017 года, когда у США закончились деньги, а корпорация США в Пуэрто-Рико была закрыта британской короной. Президенту Родриго Дутерте даже пришлось прервать свой визит в Россию и спешно вернуться домой:

https://www.gazeta.ru/politics/news/2017/05/23/n_10084235.shtml (23.05.2017)

Президент Филиппин Родриго Дутерте принял решение экстренно вернуться из России на Филиппины, сообщает местный телеканалABS-CBN. Глава МИД страны Алан Питер Кайетано заявил, что Дутерте покинет Москву в 22.00 мск и полетит в столицу Филиппин Манилу. По его словам, филиппинский лидер обсудил эту ситуацию с российскими чиновниками, и они понимают его решение в возникшей ситуации.

Финансовый вопрос с тех пор американцы так до конца и не решили, поэтому бои с террористами идут перманентно, то,немного затухая, то,разгораясь с новой силой, а американские «друзья» столь же настойчиво продолжают предлагать свою военную помощь союзнику. Под «военной помощью» власти США понимают фактическую оккупацию Филиппин и начало полномасштабных военных действий против террористов, от которых, по сложившейся традиции американских военных кампаний страдает только мирное население, а террористы становятся лишь сильнее и организованнее, Сирия тому пример. Выбор Филиппин в качестве очередной американской «военной помощи» продиктован острой необходимостью: на Филиппинах еще осталось золото, под которое правительство Д. Трампа рассчитывало провести новую денежную эмиссию и переучредить ФРС.

В деле спасения США, осталось только под благовидным предлогом оккупировать Филиппины, чему сильно мешают русские, вбивая владельцам золота и филиппинскому руководству в голову вредные мысли, будто они могут победить терроризм собственными силами. Ну ладно бы еще американской военной базы там не было! Вот Д. Трамп и поедет им сказать: нет, ребята, своими силами вы не справитесь, уж мы постараемся! И вас, корейцы и японцы, мы защитим от ужасного Кима, а вас, филиппинцы, – от террористов! Поможем, всем, чем можем, вплоть до ядерной бомбардировки…

Перед началом серии «дружеских» визитов США побряцали ЯО:

https://russian.rt.com/document/59edb50c370f2c6e5a8b4567/amp/442489-ssha-b-52-strategicheskii-bombardirovschik-kndr (23 октября 2017)

Стратегическая угроза: США объявили о намерении привести в боеготовность ядерные бомбардировщики B-52

Соединённые Штаты готовы привести стратегические бомбардировщики B-52 в состояние круглосуточной боевой готовности. Об этом сообщил начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Гольдфейн. С 1991 года такой статус не вводился ни разу, но теперь, как отмечают американские СМИ, на фоне нарастания корейского кризиса и усиления военной мощи Москвы это один из возможных ответов Вашингтона на изменение геополитической обстановки. RT разбирался, какие ещё меры готов принять Пентагон и стоит ли России их опасаться.

Эта медийная артподготовка проводится не столько для Ким Чен Ына, а в основном для его соседей: Китая, Южной Кореи, Японии, а вот для Филиппин был нужен какой-то особый аргумент, да тут еще и русские мешают…

Чтобы отодвинуть с дороги назойливых русских был спланирован и подготовлен дипломатический скандал. Кто-то, попытались обналичить крупную сумму долларов в Дубайе под филиппинское золото, размещенное в Катаре, одновременно в Катаре пытались перевести со счетов гораздо большую сумму,что, вероятно, даже отразилось на работе банков:

https://news.rambler.ru/economics/38178032-banki-katara-blokiruyut-dollar/

У иностранных инвесторов возникли сложности с обменом катарских риалов в доллары. Об этом сообщает Bloomberg.

При этом в Национальном банке Катара пояснили, что предоставляют доллары только для «законных» сделок местным кредиторам по курсу 3,64 риала за доллар.

Кроме того, участники рынка отмечают, что валютные операции между катарскими и иностранными банками практически остановлены. Эту информацию в Нацбанке страны опровергли, отметив, что выступают против валютных спекуляций доллара/риала «другими на межбанковском рынке».

После того как в июне 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет обвинили Катар в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела и разорвали дипломатические отношения местные банки оказались под давлением. Ранее в октябре глава Центрального банка Катара заявил, что страна способна поддерживать кредитные организации за счет активов суверенного фонда благосостояния, а также валютных резервов.