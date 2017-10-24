Украина модернизирует железные дороги: на что, зачем и почему?

На Украине запустят первую концессионную железную дорогу с колеей по евростандартам «Киев-Одесса» и начнут работы по переводу на еврорельсы участка «Киев-Варшава». Украинские эксперты не видят экономических причин для внедрения подобных нововведений, полагая, что дело в политике.

До этого момента украинская железная дорога соответствовала советским стандартам: расстояние между рельсами составляло 1520 мм. Теперь колея будет сужена под Европу – 1435 мм. Озвучена информация, что иностранные инвесторы в проекте заинтересованы. Глава министерства инфраструктуры Украины Омелян планирует в ближайшем будущем проложить еще и скоростные железнодорожные пути, в том числе и в Крым с Берлином. Денег, правда, нет, но такие мелочи украинские власти никогда не смущали.

Киев проводит переговоры с китайскими компаниями, от которых они якобы получили «позитивные сигналы». По факту же содействие оказывает только Франция и то в экспертно-консультационной форме.

Цель Омеляна на ближайшие годы – превращение Украины в некое подобие транспортного хаба в рамках сети TEN-T (проект Трансъевропейской транспортной сети, объединяющей железные дороги стран ЕС). Проект ориентирован на формирование 9 грузовых железнодорожных коридоров, действующих на трех направлениях в срок до 2030 года.

Все это, конечно, интересно, но какое отношение Киев имеет к этому проекту? Не рановато ли переходить на евроколею, нести финансовые затраты, пока членство в ЕС под вопросом? Или Киев надеется нарастить экспорт таким способом в ЕС? Если же Украина планирует превратиться в центр транзита товаров из Китая, так и тут прогадала. Пекин переправляет свою продукцию через Россию, Казахстан, Белоруссию, Польшу и ФРГ.

По мнению экспертов, переход на евроколею завязан только на политические мотивы. Зачем Киеву новые траты, ведь никаких логистических, технических и технологических бонусов они не приобретут. Да и провозная способность евроколеи в разы ниже, чем и колеи в 1520 мм. Внедрение заведомо проигрышных стандартов украинских производителей не обрадует.

Придется обновить локомотивы, пассажирские вагоны, комплектующие для железнодорожных линий, что влетит предприятиям в копеечку. Нагрузка ляжет на госбюджет, который своими доходами давно уже никого не радует. Появится огромная задолженность, сроки погашения которой повиснут в воздухе. Даже в долгосрочной перспективе сложно ответить: когда погасят?

Ну, и напоследок: Украина перекраивает свои железнодорожные колеи с целью подготовки ее для переброски натовских войск и военной техники поближе к границам России. Данное предположение не лишено смысла.

Строительство в России более широкой колеи, чем в Европе, было начато еще во времена правления императора Николая I. Причина: в случае военного вторжения противника он будет лишен возможности осуществить массовую переброску войск для захвата страны. Стратегическое преимущество? Несомненно. К слову, в России железнодорожные войска относят к спецвойскам, обеспечивающим обороноспособность страны.

Украина как бывшая «братская республика», лезет «под крылышко» НАТО и делает все, чтобы обеспечить комфорт для своих заокеанских хозяев. Ради этого даже карманы своих граждан перетряхнуть не побрезгует. Авось, какие гроши и завалялись…