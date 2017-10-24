Украина модернизирует железные дороги: на что, зачем и почему?
На Украине запустят первую концессионную железную дорогу с колеей по евростандартам «Киев-Одесса» и начнут работы по переводу на еврорельсы участка «Киев-Варшава». Украинские эксперты не видят экономических причин для внедрения подобных нововведений, полагая, что дело в политике.
До этого момента украинская железная дорога соответствовала советским стандартам: расстояние между рельсами составляло 1520 мм. Теперь колея будет сужена под Европу – 1435 мм. Озвучена информация, что иностранные инвесторы в проекте заинтересованы. Глава министерства инфраструктуры Украины Омелян планирует в ближайшем будущем проложить еще и скоростные железнодорожные пути, в том числе и в Крым с Берлином. Денег, правда, нет, но такие мелочи украинские власти никогда не смущали.
Киев проводит переговоры с китайскими компаниями, от которых они якобы получили «позитивные сигналы». По факту же содействие оказывает только Франция и то в экспертно-консультационной форме.
Цель Омеляна на ближайшие годы – превращение Украины в некое подобие транспортного хаба в рамках сети TEN-T (проект Трансъевропейской транспортной сети, объединяющей железные дороги стран ЕС). Проект ориентирован на формирование 9 грузовых железнодорожных коридоров, действующих на трех направлениях в срок до 2030 года.
Все это, конечно, интересно, но какое отношение Киев имеет к этому проекту? Не рановато ли переходить на евроколею, нести финансовые затраты, пока членство в ЕС под вопросом? Или Киев надеется нарастить экспорт таким способом в ЕС? Если же Украина планирует превратиться в центр транзита товаров из Китая, так и тут прогадала. Пекин переправляет свою продукцию через Россию, Казахстан, Белоруссию, Польшу и ФРГ.
По мнению экспертов, переход на евроколею завязан только на политические мотивы. Зачем Киеву новые траты, ведь никаких логистических, технических и технологических бонусов они не приобретут. Да и провозная способность евроколеи в разы ниже, чем и колеи в 1520 мм. Внедрение заведомо проигрышных стандартов украинских производителей не обрадует.
Придется обновить локомотивы, пассажирские вагоны, комплектующие для железнодорожных линий, что влетит предприятиям в копеечку. Нагрузка ляжет на госбюджет, который своими доходами давно уже никого не радует. Появится огромная задолженность, сроки погашения которой повиснут в воздухе. Даже в долгосрочной перспективе сложно ответить: когда погасят?
Ну, и напоследок: Украина перекраивает свои железнодорожные колеи с целью подготовки ее для переброски натовских войск и военной техники поближе к границам России. Данное предположение не лишено смысла.
Строительство в России более широкой колеи, чем в Европе, было начато еще во времена правления императора Николая I. Причина: в случае военного вторжения противника он будет лишен возможности осуществить массовую переброску войск для захвата страны. Стратегическое преимущество? Несомненно. К слову, в России железнодорожные войска относят к спецвойскам, обеспечивающим обороноспособность страны.
Украина как бывшая «братская республика», лезет «под крылышко» НАТО и делает все, чтобы обеспечить комфорт для своих заокеанских хозяев. Ради этого даже карманы своих граждан перетряхнуть не побрезгует. Авось, какие гроши и завалялись…
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В принципе цели НАТО и США очевидны. Они надеялись прератить Украину, как и раньше Польшу в буферную зоную.
Польша на эту роль уже подходит меньше, так как есть “богатый” опыт, а население живёт слишком зажиточно. А главное – далеко от России. На Украине планируется добровольно-принудительные мероприятия по перевоспитаню населения, а где надо и прямой геноцид. Для сокрытия этого, западные медиа не пожалёют своего вранья. Тогда на востоке Украины можно сосредоточить мощный бронетанковый кулак и средства ПВО, а в Крыму сосредоточить натовский флот, что равноценно полному вытеснению России с Чёрного моря за исключением Новоросийска.
Нынешнее положение дел таково, что Донбас – стал буферной зоной не НАТО, а России. Крым же вообще превратился в Русский фортпост на Чёрном море, реально превратив его в Русское море. Отделение Крыма и освобождение Донбаса – спутало у них все карты, хотя и не отбило пока желания достичь описанной цели. В подтвердление этому мы видим их телодвежения в Прибалтике и на границе с Донбасом где ВСУ стреляют их пушек по воробьям, а НАТО думает, что таким образом держит Россию в напряжении и связывает ей руки.
Переход на узкую колею – звенья того-же плана. Для граждан сие введение крайне неудобно. Вагоны на Западе слишком узкие. Для пухлых, потных хохлушек и их пузатых спутников – это крайне неудобне изменение.
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Как бывший железнодорожник скажу…Это такой абсурд.Очень дорого.За колеей(что уже бешенное “бабло”),идет переход на другие тележки…ЦНИИ уже не подходят для постоянного использования.Представляете уровень финансовых вложений….Хохляндия не потянет однозначно+отказ от собственного вагоностроения,это от всего,что касается жд-отказ.Тут перевозка НАТО-это что-то побочное.Проще на машинах “Тесла” перевести по полям бывшей Украины все Нато-это все равно дешевле будет.И…с полной уверенностью вам скажу,советское наследие РЖД запоганили только сейчас,но труд конструкторов …можно “только по-украински”.Придумали скоростные поезда по 400 км в час,гоняющие.Но по грузовым перевозкам…не слышал такого,наша конструкция всегда была самой простой и надежной.Это …психопатия отказываться от того,что равнозначно автомобилю(даже круче).