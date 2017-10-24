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СБУ убила активистов Саакашвили для предотвращения покушения и переворота?

11:41. 24 октября 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:

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Почти детективная история случилась вчера на Украине: сначала, якобы с подачи СБУ, украинские СМИ облетает новость о предотвращенном покушении на Порошенко.

Вскоре СБУ все начинает опровергать, назвав информацию фейком и тщательно замывает следы в Сети. Но, как известно, в Интернете что-либо спрятать невозможно…

Итак, ближе к вечеру украинские СМИ почти синхронно сообщили о том, что героическое СБУ предотвратило покушение на президента Петра Порошенко во время его нежданного визита в Авдеевку.

Все издания ссылались на заявление пресс-службы ведомства, в котором говорилось следующее: "Сотрудники Службы безопасности разоружили группу лиц, которые готовили покушение на президента Украины. Двое из четырех членов группировки во время задержания были ликвидированы".

Вооружены покушавшиеся были серьезно: снайперская винтовка Steyr-Manlicher с оптическим прицелом, пистолет Макарова с двумя магазинами, две реактивных противотанковых гранаты, две ручных гранаты и три РГД-2 с запалом.

Как сообщалось, все они — участники так называемого "Михомайдана", иначе говоря — "соратники Саакашвили". Тема эта как для СБУ, так и для украинских СМИ — новая, поскольку до сего времени виноватыми назначались ФСБ, ГРУ и знаменитая "рука Кремля".

Новость попала в топы, но продержалась там недолго: довольно скоро также синхронно, как и появилась, она была тщательно вычищена со многих ресурсов. Но многочисленные скриншоты и сообщений, и фотографий "ликвидированных "михомайдановцев", конечно, у народа сохранились.

Позже СБУ заявила, что сообщение о покушении на президента — фейк. И — кто бы сомневался? — запущен он, конечно, "из соседней страны" путем подмены официальной почты пресс-центра Службы.

"Фейковое сообщение о предупреждении СБУ покушения на президента Украины, было отправлено с почты anonymousemail@orbit.eternalimpact.info с настоящей подменой адреса пресс-службы ведомства. Никаких фактов взлома официальных почтовых и веб ресурсов СБ Украины не зафиксировано", — сказано в сообщении.

Главный сегодняшний мятежник Украины Михаил Саакашвили на своей странице в Ffcebook на эту занимательную историю отреагировал, напомнив, что буквально накануне у него пропали сразу три соратника.

"А я то гадал, чего это вдруг президент решил поехать в Авдеевку и как это связано с бандитским похищением троих людей, связанных со мной. Сначала какие-то умники распространили вот это, а потом кто-то догадался, что все выглядит глупо и убрал эту информацию", — написал он.

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Во всей этой странной истории, конечно, много темных пятен, требующих ответов. Но самый главный вопрос в фотографии, которой иллюстрировали сообщение от СБУ. То, что она оригинальна и не использовалась ранее, выяснить оказалось несложно. А это значит, что она действительно была сделана только вчера.

Если покушения не было, тогда кого убили сотрудники СБУ и при каких иных обстоятельствах была сделана эта фотография? В сети уже множатся версии: постановка, оказавшаяся ненужной, умышленное убийство с целью наживы, сафари, месть, устранение оппонентов, контрабандные разборки, передел коммерческих рынков…Ответит ли на появившиеся вопросы СБУ?

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https://www.pravda.ru/news/world/formerussr/ukraine/24-10-2017/1351572-attempt-0

Метки: алкоголизм, депрессия, кондитер, покушение, сбу, Украина, фейк
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