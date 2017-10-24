«Россия зовет!»: Путин дал Кабмину поручение по криптовалютам

9-й ежегодный инвестиционный форум ВТБ «Капитал» «Россия зовет!» собрал вместе глав международных корпораций и российских компаний, делегатов более чем из 60 стран мира, включая инвесторов из России, стран Азии, Европы, Ближнего Востока, Африки и США. Все они заслушали выступление Владимира Путина о реалиях российской экономики.

Глава государства отметил такие факторы развития экономики как расширение внутреннего спроса, увеличение потребления и инвестиции. В результате рост экономики России по итогам отчетного года вполне способен превысить 2%. Помимо роста экономических показателей, Путин затронул и вопрос криптовалют, точнее, проблемы их размещения.

Он заявил, что необходимо урегулировать правила размещения криптовалют на законодательном уровне, для чего Банку России и правительству были даны поручения о подготовке соответствующих поправки. Стоит отметить и то, что Россия войдет в число стран, которые первыми решили урегулировать рынок криптовалют на законодательном уровне.

Правительство и Центробанк должны, помимо этого, прописать порядок налогообложения и регистрации организаций, чье производство будет основано на принципах криптографии в среде распределенных ресурсов. Эмиссия и майнинг криптовалют взяты под контроль. Теперь осталось легализовать привлечение денег с помощью ICO. Расчетам биткоинами быть.

Ну, из хороших новостей в ходе выступления президента на форуме стоит отметить низкие темпы инфляции благодаря осторожной политике Банка России, выход экономики из стагнации, прирост промышленного производства на 1,8% за 3 квартал, будущее снижение дефицита госбюджета.

Но эти моменты необходимо развивать и дальше, потому что нынешнего экономического роста страны недостаточно. Мы должны превышать среднемировые уровни, действуя более эффективно. В этом нам помогут инвестиции и сотрудничество с российскими и зарубежными компаниями. Так, с начала года рост инвестиций в основной капитал предприятий и организаций в 2 раза превысил темпы рост ВВП. Потенциал имеется.

Да, Путин дал добро на продвижение цифровых технологий в России. «Страна-бензоколонка», по мнению экс-президента США Барака Обамы, интересуется такими вот вещами, а что же продвинутая Америка? Как там с криптовалютами? Пока лишь одна новость распространяется в Сети: криптовалютная биржа Bitfinex намерена заблокировать всех американских клиентов с 9 ноября 2017 года. Причина: необоснованное давление со стороны регуляторов. Работать с ними невыгодно: трат много, отдача – ноль.