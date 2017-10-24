Россия – восходящая сверхдержава на мировом рынке продовольствия

Последние экономические санкции, введенные Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки против России, были направлены на нанесение дальнейшего ущерба экономике России в наказание за присоединение Крымского региона и предполагаемое вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.

Почти сразу Россия ответила запретом на импорт западной продовольственной продукции. Это продовольственное эмбарго коснулось 60 процентов общего объема российского импорта мяса и рыбы, а также 50 процентов импорта молочных продуктов, фруктов и овощей. В период между 2013 и 2016 годами импорт продовольствия из Евросоюза сократился на 40 процентов.

Хотя санкции тормозят развитие российской экономики, они, к всеобщему удивлению, стимулировали возрождение сельскохозяйственного сектора. Российские потребители все больше ориентируются на продовольственные товары отечественного производства. Генеральный директор компании «ФосАгро» Андрей Гурьев заявил, что «российское сельское хозяйство переживает бум». Этот бум продемонстрировала и рыболовная индустрия, которая произвела в первой половине текущего года на 664 процента больше рыбы и морепродуктов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Уверенность компаний в этом буме продемонстрировал недавно глава компании «Русская аквакультура» Илья Соснов, который заявил, что намерен к 2025 году увеличить производство рыбы с 25000 до 30000 тысяч тонн. Крупнейшая в стране сельскохозяйственная компания «Русагро» в 2016 году выросла на 16 процентов и увеличила объемы продажи зерна на 49 процентов. Все эти успехи отразились на стоимости акций крупнейших российских агрохолдингов, таких как «Черкизово», «Фосагро» и «Русагро», которые с 2015 года выросли в цене более чем вдвое.

Аналитик банка ВТБ Капитал Николай Ковалев полагает, что российские сельскохозяйственные компании являются «в долгосрочной перспективе более привлекательными для инвестиций», поскольку их акции пока торгуются со скидкой около 35 процентов по сравнению с аналогичными компаниями, работающими на других развитых и развивающихся рынках.

Воздействие западных экономических санкций, наряду с падением цен на нефть, привело к обесцениванию российского рубля, вследствие чего импорт стал значительно более дорогим. Это серьезно ударило по благосостоянию российских потребителей. Прямым следствием экономических потрясений стало то, что они привели к изменению менталитета россиян и заставили их обратить основное внимание на российские товары. В свою очередь, сельскохозяйственный сектор воспользовался предоставлением права на продажу частных земельных участков, что позволило мелким фермам распоряжаться своей землей. Особое внимание на небольшие фермы и компании является важным фактором расцвета сельскохозяйственного сектора, поскольку их поощряют к участию в совместных схемах земледелия.

Речь идет об инициативах, позволяющих небольшим фермам и компаниям получать значительную поддержку в сфере маркетинга их продукции, обработки земли и приобретения сельскохозяйственного оборудования. Хотя в России на сегодняшний день имеется 5839 сельскохозяйственных кооперативов, Кремль по-прежнему намерен увеличить их количество. Наряду с этим, правительство России с 2005 года увеличило субсидии в сельское хозяйство, когда Кремль объявил его одним из национальных приоритетов, что позволило фермерам использовать западные технологии ведения сельского хозяйства для повышения урожайности. В последнее время оптимизм Министерства сельского хозяйства проявился в предложении о предоставлении субсидий в размере 3 миллиардов рублей (около 52 миллионов долларов) на доставку зерна по железным дорогам в черноморские порты страны.

Особую роль для сельскохозяйственного потенциала играет географический размер России. Она занимает восьмую часть площади мировой суши, используя при этом для сельскохозяйственного производства лишь 10 процентов своих земель, которые в основном сосредоточены на юго-западе. Россия обладает позитивными природными факторами для сельского хозяйства, такими как плодородные земли в центральной и южной части страны, недалеко от мощных международных торговых путей, обусловленных близостью Черного моря.

Кроме того, сельскохозяйственный потенциал России представлен плодородными землями, расположенными недалеко от китайской границы, где почвы и климат сходны с зерновыми районами США, идеальными для выращивания соевых бобов. Правительство продемонстрировало свой оптимизм и немалые амбиции, проинвестировав в этом регионе идущее в настоящий момент строительство двух совместных с Китаем зерновых терминалов. После введения в эксплуатацию, они позволят увеличить экспортный потенциал России на 8 миллионов тонн зерна в год.

Наряду со всем вышесказанным, глобальное изменение климата означает, что температура в регионах выращивания зерна в Евразии к 2020 году вырастет на 1,8 градуса, а к 2050-му году – на 3,9 градуса, что приведет к увеличению продолжительности сельскохозяйственного сезона и повышению урожайности многих зерновых культур. Это позволит российским фермерам расширять свои посевные площади в северном направлении, используя прежде невостребованную землю.

В нынешнем году Россия намерена произвести рекордные 128 миллионов тонн зерна чистым весом, стремясь превзойти рекордный урожай 1978 года в Советском Союзе, когда все сельхозпредприятия были государственными и получали значительные инвестиции. Важно отметить, что Россия может в этом году достичь рекордного объема экспорта на уровне 40 миллионов тонн. В 2016 году она уже оттеснила Соединенные Штаты с позиции крупнейшего экспортера пшеницы, произведя 120, 7 миллионов тонн, а в этом году, согласно прогнозам, Россия обойдет Европейский Союз и станет крупнейшим в мире экспортером зерна.

Производство столь значительного количества зерновых позволит России в июне следующего года поставить 600 тысяч тонн пшеницы оказавшейся в тяжелом положении Венесуэле. Это отражает превращение сельскохозяйственного сектора российской экономики во второй по величине источник экспорта после нефти и газа. На сегодняшний день российская сельхозпродукция поставляется более чем в 140 стран мира, в то время как всего десять лет назад география экспорта была значительно более скромной и насчитывала всего 40 стран.

Американский инвестор, владеющий пакетом акций «ФосАгро» Джим Роджерс считает, что «Запад наносит вред сам себе. Санкции были направлены на то, чтобы навредить России, однако российское сельское хозяйство много выиграло от них». По его мнению, «кто-то должен сказать американцам, что санкции нужно отменять немедленно, прежде чем в России сформируется гигантская, эффективная и хорошо финансируемая сельскохозяйственная индустрия». Санкции подталкивают российских сельхозпроизводителей к более долгосрочным инвестициям.

Сельскохозяйственные компании знают о высокорентабельных инвестициях и уверенности в перспективах роста сектора. Недавний успех, использованный значительным российским внутренним рынком, помог компаниям осознать осознать долгосрочную перспективу развития экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Эта перспектива, по словам Гурьева, заключается в том, что «Россия будет кормить весь мир. Без всяких сомнений. У нас есть пахотные земли, вода, а также все необходимые технологии и инфраструктура».

В то время как отношения между Вашингтоном и Москвой остаются напряженными, Россия уделяет основное внимание сельскохозяйственному буму. По общему мнению, сырьевая зависимость страны означает, что она является уязвимой перед глобальными потрясениями, такими как обвал цен на нефть и газ. Однако, устойчивость российской экономики и уверенность в том, что западные санкции удастся превратить в возможность для развития собственного экономического будущего, безусловно, являются позитивными факторами.

Сосредоточившись на сельскохозяйственном секторе, включающем, в том числе, и внутренний рынок продовольствия, Россия в той или иной степени воспроизводит принцип самообеспечения, характерный для эпохи Советского Союза. С приближением президентских выборов 2018 года рост сельского хозяйства становится важным аргументом в политической кампании Путина, в то время как в целом Россия испытывает весьма медленный экономический рост. Кремль считает, что рост сельскохозяйственного производства увеличит доходы населения, повысит уровень жизни и снизит безработицу. Наряду с этим, страна намерена продемонстрировать всему миру, насколько хорошо она справляется с воздействием западных санкций во время проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

В конечном счете, явный оптимизм России в отношении своего будущего подкрепляется изобилием зерна, в то время как правительство всемерно поддерживает развитие инфраструктуры, удовлетворяющей потребностям роста производства. Это позволяет сделать вывод, что Россия превращается в новую сверхдержаву на мировом рынке продовольствия.

Источник перевод для MixedNews Игорь Абрамов

Экспорт продовольствия из России превысил экспорт вооружений

Экспорт российской сельхозпродукции в 2016 г. вырос на 5%, превысив объем экспорта вооружений, сказал президент Владимир Путин на инвестфоруме «ВТБ капитала» «Россия зовет!». «По итогам 2016 г. <…> экспорт продовольствия и сельхозтоваров вырос на 4,9%, что составило $17,1 млрд. За весь 2016 год мы продали оружия на $15,3 млрд», — сказал он.

Президент пообещал, что власти продолжат снимать барьеры и увеличивать поддержку агропромышленного комплекса как крупнейшего несырьевого экспортера России. За январь — август 2017 г. зарубежные поставки продовольствия и сельхозпродукции выросли на 19,6% до $11,9 млрд. «Осень в разгаре, урожай только что собран, у нас еще очень многое впереди», — заключил президент России.

На минувшей неделе премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что в стране собрано около 132 млн т зерна. Он отметил, что это лучший результат, по сути, за целый век, то есть «вообще за всю историю, потому что до этого сведений не много».

13 октября президент России Владимир Путин заявил, что рекордный урожай зерновых 2017 г. в стране создает ценовые и инфраструктурные риски на рынке и с ними нужно бороться. По его словам, президент уже обсудил предложения с профильными ведомствами. Средства необходимо распределить по двум направлениям: субсидирование ставок кредитования и субсидирование тарифов на перевозку зерна по железной дороге, «чтобы это зерно, где бы оно ни было произведено, было рентабельно на внутреннем и внешнем рынках», пояснил Путин.

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Источник: nnm.me