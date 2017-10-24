Новости Украины и Новороссии 24 октября 2017

«Газпром» готов к тому, что Украина начнет покупать газ у России, но для этого необходимо пересмотреть долгосрочные контракты с покупателями в Европе.

Ранее вице-премьер Украины Владимир Кистион заявил, что Киев может начать покупать газ в России, но только в том случае, если точка учета будет перенесена с западной на восточную границу страны.

‎«Точка сдачи «Газпромом» газа своим покупателям — это вопрос взаимоотношений не с Украиной, а с нашими европейскими клиентами по долгосрочным контрактам», — сказал официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

Примечательно, что ранее Украина вообще категорически отрицала возможность возобновления покупок газа у России, но, видимо, другие источники голубого топлива оказываются не такими уж удобными или слишком дорогими.

«Никогда не говори никогда. При этом мы должны понимать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Мы можем проанализировать предыдущий опыт, когда нас привлекательными условиями привязывали, а потом решали все свои вопросы. Если бы мы перенесли точку учета транзита на восточную границу, такой вариант можно было бы рассматривать. В нынешнем формате это очень рискованно и безответственно», — сказал Кистион накануне.

Таким образом, еще через некоторое время Киев просто начнет покупать газ у «Газпрома» вообще без дополнительных условий.

Все дело в том, что Украина практически никак не сможет сохранить транзит в необходимых объемах. Обходные газопроводы уже строятся, а проблема ГТС вообще никак не решается, через несколько лет ее эксплуатация будет просто опасна.

Поэтому предлагать новую точку учета газа необходимо было пару лет назад.

Кроме того, для России схема с переносом точки учета вообще не представляет интереса. В будущем Москва может пойти на это, чтобы успокоить некоторых политиков в ЕС. Киев же в этом случае получит возможность закупать российский газ в Европе, но не платить за «доставку».

Изначально с идеей переноса точки учета выступил Петр Порошенко. Он планировал, что после 2019 г. европейцы будут забирать газ с восточной границы Украины, а не с Западной.

Но для большинства наблюдателей уже понятно, что Украине предстоит в этой большой газовой игре довольствоваться остатками, так как ее интересы уже никого не волнуют.

Европейские газовые операторы уже начали готовиться к расширению собственных газотранспортных мощностей для того, чтобы принимать газ из «Северного потока-2». Строительство мощностей начнется уже в следующем году.

Газопровод Eugal мощностью 48 млрд куб. м будет выполнять роль двойника уже действующего газопровода OPAL, а объемы предполагают, что необходимость в транзите газа через Украину почти полностью исчезнет.

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