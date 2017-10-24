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Новости Украины и Новороссии 24 октября 2017

09:23. 24 октября 2017 Просмотров - 272 Нет комментариев Опубликовал:

Украина почти готова покупать газ у России

Украина почти готова покупать газ у России | Русская весна

«Газпром» готов к тому, что Украина начнет покупать газ у России, но для этого необходимо пересмотреть долгосрочные контракты с покупателями в Европе.

Ранее вице-премьер Украины Владимир Кистион заявил, что Киев может начать покупать газ в России, но только в том случае, если точка учета будет перенесена с западной на восточную границу страны.

‎«Точка сдачи «Газпромом» газа своим покупателям — это вопрос взаимоотношений не с Украиной, а с нашими европейскими клиентами по долгосрочным контрактам», — сказал официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

Примечательно, что ранее Украина вообще категорически отрицала возможность возобновления покупок газа у России, но, видимо, другие источники голубого топлива оказываются не такими уж удобными или слишком дорогими.

«Никогда не говори никогда. При этом мы должны понимать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Мы можем проанализировать предыдущий опыт, когда нас привлекательными условиями привязывали, а потом решали все свои вопросы. Если бы мы перенесли точку учета транзита на восточную границу, такой вариант можно было бы рассматривать. В нынешнем формате это очень рискованно и безответственно», — сказал Кистион накануне.

Таким образом, еще через некоторое время Киев просто начнет покупать газ у «Газпрома» вообще без дополнительных условий.

Все дело в том, что Украина практически никак не сможет сохранить транзит в необходимых объемах. Обходные газопроводы уже строятся, а проблема ГТС вообще никак не решается, через несколько лет ее эксплуатация будет просто опасна.

Поэтому предлагать новую точку учета газа необходимо было пару лет назад.

Кроме того, для России схема с переносом точки учета вообще не представляет интереса. В будущем Москва может пойти на это, чтобы успокоить некоторых политиков в ЕС. Киев же в этом случае получит возможность закупать российский газ в Европе, но не платить за «доставку».

Изначально с идеей переноса точки учета выступил Петр Порошенко. Он планировал, что после 2019 г. европейцы будут забирать газ с восточной границы Украины, а не с Западной.

Но для большинства наблюдателей уже понятно, что Украине предстоит в этой большой газовой игре довольствоваться остатками, так как ее интересы уже никого не волнуют.

Европейские газовые операторы уже начали готовиться к расширению собственных газотранспортных мощностей для того, чтобы принимать газ из «Северного потока-2». Строительство мощностей начнется уже в следующем году.

Газопровод Eugal мощностью 48 млрд куб. м будет выполнять роль двойника уже действующего газопровода OPAL, а объемы предполагают, что необходимость в транзите газа через Украину почти полностью исчезнет.

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Чужая колея: зачем Украина намерена перевести свои железные дороги на европейский стандарт

Чужая колея: зачем Украина намерена перевести свои железные дороги на европейский стандарт | Русская весна

Министерство инфраструктуры Украины собирается запустить первую концессионную железную дорогу с колеёй европейского стандарта, которая соединит Киев и Одессу. Также в планах — внедрить нормативы ЕС на участке Киев — Варшава. По мнению экспертов, перевод украинских железных дорог на еврорельсы экономически не обоснован и объясняется исключительно политическими мотивами.

RT разбирался, к чему может привести модернизация железнодорожной сети Украины.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, выступая на конференции «Текущие концессионные проекты в секторе морских портов Украины», заявил, что Киев и Одессу может соединить железная дорога, которая получит колею европейского стандарта — 1435 мм. Сейчас на Украине, как и в других странах постсоветского пространства, расстояние между рельсами составляет 1520 мм.

Чиновник не огласил подробной информации о проекте, но отметил, что «интерес со стороны иностранных инвесторов уже есть».

Ранее он утверждал, что в ближайшие 5–10 лет на Украине могут появиться скоростные железнодорожные пути. Речь шла о двух направлениях: Киев — Одесса и Киев — Варшава.

Помимо этого в планы министерства инфраструктуры Украины (МИУ) входят строительство скоростной ветки в Крым после «деоккупации», а в отдалённой перспективе — запуск модернизированной железной дороги от Киева до Берлина.

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«Позитивные сигналы»

Правительство Украины не скрывает, что у государства и местного бизнеса нет средств для реализации столь масштабных инфраструктурных проектов. В конце мая 2017 года Омелян говорил, что интерес к инвестициям в украинскую железную дорогу проявляет Китай.

«Мы проводим сейчас переговоры с китайскими компаниями на условиях государственно-частного партнерства. Я надеюсь, что эти переговоры будут успешны. Во временном разрезе это минимум от 5 до 10 лет с сегодняшнего дня», — уточнил Омелян.

В марте 2017 года экс-председатель правления «Укрзализныци» («Украинская железная дорога») Войцех Балчун также заявил о якобы существующем интересе со стороны Пекина. Он рассказал, что получил «позитивные сигналы» от китайских управленцев.

«Из разговоров с топ-менеджерами CRRC (Китайская железнодорожная строительная корпорация) выношу впечатление об их готовности рассматривать вопрос финансирования HighSpeed в Украине. Но это уже тема высокого правительственного государственного уровня», — отметил Балчун.

На сегодняшний день Украина не объявляла о каких-либо конкретных договорённостях с Китаем.

Единственным государством, которое выразило готовность оказать Киеву содействие, является Франция. Однако своё участие Париж ограничил «экспертно-консультационной» и технической помощью «по системе изменения ширины колеи».

Общая протяжённость железнодорожной сети Украины — 22 тыс. км. Официальные сообщения МИУ свидетельствуют о том, что ведомство рассчитывает сделать страну транспортным хабом «в рамках действующих транспортных коридоров, определённых сетью TEN-T».

TEN-T — это проект Трансъевропейской транспортной сети, которая призвана объединить железные дороги государств-членов ЕС, унифицировать правила перевозок и упростить тарифную политику.

В рамках проекта планируется сформировать девять грузовых железнодорожных коридоров, которые будут действовать на трех направлениях. С этой целью европейцы активизировали строительство скоростных магистралей. Реализация TEN-T должна быть завершена в 2030 году.

Туманные перспективы

Киев официально не имеет никакого отношения к проекту Трансъевропейской транспортной сети. Украинские СМИ предполагают, что анонсированный МИУ частичный переход на евроколею отражает стремление правительства нарастить экспорт в западные страны, так как основные экспортные железнодорожные перевозки страны приходятся на ЕС.

По итогам 2016 года импорт из Евросоюза на Украину по сравнению с 2015-м увеличился на €2,6 млрд — до €16,5 млрд. При этом экспорт украинской продукции возрос лишь на €243 млн — до €13,1 млрд. В предыдущие годы Киев более успешно торговал с западным соседями. В 2014 году экспорт украинских товаров оценивался в $17 млрд, а в 2011-м — в $18 млрд.

Перспективы Украины стать центром транзита китайских товаров в Европу довольно туманны, считают эксперты.

Украинский «Центр транспортных стратегий» (ЦТС) констатирует, что «основной маршрут контейнерных поездов из Китая в Европу и обратно проходит через Казахстан, Россию, Беларусь, Польшу, Германию».

«В перспективе серьёзной угрозой для Украины может стать так называемый Центральный маршрут Евразийского сухопутного моста. Он пройдет из Китая в Европу через Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Азербайджан, Грузию и Турцию. У этого маршрута есть несколько вариантов пути, но во всех ключевую роль играют Иран и Турция», — говорится в сообщении ЦСТ.

«В угоду политическим мотивам»

Заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Владимир Савчук связывает планы Украины по переходу на евроколею исключительно с политическими мотивами. По его словам, внедрение европейского стандарта совершенно не обоснованно с экономической точки зрения.

«Евроколея не имеет технологических, технических и логистических преимуществ перед колеёй 1520 мм. К тому же, провозная способность линий европейской колеи потенциально ниже, чем у колеи 1520 мм», — пояснил в беседе с RT Савчук.

Эксперт уверен, что промышленные предприятия Украины будут «не в восторге» от идеи «европеизации» стандартов.

«Никто не захочет вкладываться в модернизацию инфраструктуры на подъездных путях предприятий на 1435 мм в угоду политическим мотивам», — подчеркнул Савчук.

Кроме того, по мнению эксперта, внедрение на Украине евроколеи может ударить по национальным производителям подвижного состава, особенно локомотивов и пассажирских вагонов комплектующих для железнодорожных линий.

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Савчук отметил, что перевозки по высокоскоростным магистралям всегда дотируются из бюджета. Более того, государства практикуют предоставление невозвратных грантов на строительство инфраструктуры до 2/3 стоимости проекта.

«Поскольку Украина вряд ли способна выполнять подобные финансовые обязательства, строительство данной инфраструктуры выльется в огромную задолженность, погасить которую будет невозможно ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе», — резюмировал эксперт.

Алексей Заквасин

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Полиция начала штурм суда, где находятся главарь ОУН и соратники (ФОТО, ВИДЕО)

Полиция начала штурм суда, где находятся главарь ОУН и соратники (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Полиция пытается проникнуть в зал Святошинского суда, где находятся соратники главаря ОУН* Николая Коханивсого, которому так и не избрали меру пресечения.

Полиция захлопнула дверь в зал суда, где находится группа экстремистов и Николай Коханивский. Оттуда слышны хлопки светошумовых гранат. Часть радикалов выбралась наружу, выломав решетку и вышла на внутренний двор суда. 

Оставшиеся в зале суда кричат и пытаются забаррикадировать входы и выходы в зал.

К суду подогнали скорые и пожарные машины. 

Также на место прибыл народный депутат Игорь Мосийчук. Просит, чтобы его пустили внутрь, но тщетно. 

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* Запрещенная в РФ экстремистская организация.

Полиция начала штурм суда, где находятся главарь ОУН и соратники (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Полиция начала штурм суда, где находятся главарь ОУН и соратники (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Покушение на Порошенко



Про покушение на Порошенко.
Днем по линии СБУ сообщается, что в районе Авдеевки застрелили двух "героев майдана", которые готовили покушение на Порошенко.

СБУ сообщила о ликвидации двух активистов Майдана, которые хотели убить Порошенко в Авдеевке

Служба безопасности Украины заявила сегодня о готовящемся покушении на президента Петра Порошенко во время его визита в Авдеевку. Об этом, со ссылкой на пресс-центр СБУ, сообщил ряд украинских СМИ.
"Сотрудники Службы безопасности разоружили группу лиц, которые готовили покушение на президента Украины. Двое из членов группировки во время задержания были ликвидированы"
- говорилось в сообщении.

Также было отмечено, что при себе у двух убитых была снайперская винтовка Steyr-Manlicher с оптическим прицелом, пистолет Макарова с двумя магазинами, две реактивных противотанковых гранаты, две ручных гранаты и три РГД-2 с запалом. "Ликвидированные лица принимали участие в беспорядках в Киеве. Следствие по данному делу продолжается" - резюмировали в СБУ.
Вскоре, после появления, эта новость была удалена.

http://dnr-news.com/dnr/42524-sbu-soobschila-ob-ubiystve-dvuh-maydanovcev-pokushavshihsya-na-poroshenko-v-avdeevke.html – цинк

Позднее, эту же информацию передал ТСН. Но далее, начались чудеса. Информация со страницы СБУ исчезла, а в СБУ заявили, что ресурсы спецслужбы были взломаны и с них распространялась фальшивая информация и никакого покушения не было. Варианта два – либо информация о подготовке покушения на Порошенко евромайдановцами и их убийстве СБУ, была признана взрывоопасной и новость начали глушить (делая вид, что ничего не было), либо СБУ так ничего не может поделать с безопасностью своих ресурсов, что спустя 3,5 года войны, ресурсы СБУ продолжают систематически взламывать несмотря на все меры по укреплению цифровой безопасности и рассказы Грицака про прогресс в этой области. Причем в данном случае даже не обязательно, что атаки на ресурсы СБУ идут из России – сторонники Саакашвили вполне могли рассчитывать вбросом такой информацию подогреть градус противостояния в Киеве, причем источник вброса мог находиться и в самой СБУ, где далеко не все в восторге от Порошенко. Но вполне понятно, что при любой подоплеке данной истории виноват Кремль.

Ниже, фото Порошенко в Авдеевке.







С оказией, еще некоторые документы СБУ относительно недавно появившиеся в сети.

1. О противодействии ОБСЕ – https://sbu-inside.su/protivodejstvie-obse/
2. Методы работы с агентурой на Донбассе – https://sbu-inside.su/metody-raboty-s-agenturoj/

Плюс взломанная переписка одного из сотрудников 74-го ИПСО (личные данные военослужащих данной части публиковал в прошлом месяце)



http://sprut.win/news/102-bumazhnye-specy-globalnyh-voyn.html – цинк

В общем, если увидите персонажей рассказывавших про вывоз домов из ЛДНР в Россию и бегство командиров ДНР с деньгами, то есть повод задуматься.


 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Что думают жители ЛНР о новой попытке майдана в Киеве – опрос

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Темная история: СБУ опровергла свое же заявление о предотвращении покушения на Порошенко

Темная история: СБУ опровергла свое же заявление о предотвращении покушения на Порошенко | Русская весна

Как ранее сообщала «Русская Весна», СБУ заявила о предотвращении готовящегося покушения на президента Украины Петра Порошенко во время его визита в Авдеевку.

Однако затем новость была удалена с сайтов, опубликовавших ее с ссылкой на пресс-центр СБУ, украинских СМИ.

СБУ, в свою очередь, выступила с опровержением информации о предотвращении покушения Порошенко.

«Служба безопасности Украины опровергает информацию, которая вечером 23 октября была якобы распространена по электронной почте пресс-службы.

Фейковое сообщение о предупреждении СБУ покушения на Президента Украины, было отправлено из одной из соседних стран с почты [email protected] с заменой настоящей адреса пресс-службы ведомства.

Никаких фактов взлома официальных почтовых и веб-ресурсов СБ Украины не зафиксировано», — гласит сообщение, опубликованное пресс-службой ведомства.

В Сети высмеяли работу украинской спецслужбы, а некоторые пользователи предположили, что за этой «путаницей в показаниях» кроется какая-то откровенно криминальная история.

«Тут незаметно всплыла какая-то сильно темная история. СБУ сообщила, совершила убийство двух людей. Назвали это ликвидацией, но это именно убийство. Официальная версия СБУ — преступники планировали убить Президента Порошенко и поддерживали антиправительственные митинги. Учитывая, что обычно СБУ врет в ста процентах случаев, то это может быть что угодно — умышленное убийство с целью наживы, сафари, месть, устранение оппонентов, контрабандные разборки, передел коммерческих рынков и всё, что они делают обычно. Давайте это внимательно изучим», — заявил известный юрист Андрей Портнов.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Типичная Украина: Начальник воинской части ВСУ украл 100 тонн дизтоплива

Типичная Украина: Начальник воинской части ВСУ украл 100 тонн дизтоплива | Русская весна

Задержан и взят под стражу начальник воинской части из Белой Церкви, которого подозревают в краже 100 тон дизельного топлива.

Об этом в понедельник, 23 октября, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Установлено, что начальник склада во время службы в суточном наряде дежурным по парку, имея беспрепятственный доступ к резервуарам хранения горюче-смазочных материалов, неоднократно откачивал в автомобильную цистерну из резервуаров хранения дизельное топливо, затем продавал его.

Всего таким образом было похищено около 100 тонн дизельного топлива. Приблизительная стоимость украденного топлива превышает 1 миллион гривен.

Военная прокуратура Белоцерковского гарнизона 20 октября задержала военнослужащего. В отношении него Белоцерковский городской суд Киевской области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. 

В ходе расследования уголовного производства проверяется причастность к краже дизтоплива других военнослужащих.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Сторонники главаря ОУН заблокировали зал суда в Киеве и не дают вывезти его в СИЗО (ФОТО, ВИДЕО)

Сторонники главаря ОУН заблокировали зал суда в Киеве и не дают вывезти его в СИЗО (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В Святошинском районном суде Киева, где рассматривалось ходатайство об избрании меры пресечения главарю Организации украинских националистов* Николаю Коханивскому, сторонники задержанного заблокировали судебный зал.

Это произошло после объявления перерыва до 9 утра в заседании следственным судьей суда Иванной Миколаец. Также судья отметила, что Коханивского нужно отвести в СИЗО.

Вместе с тем, его сторонники, не соглашаясь с этим, заблокировали зал судебного заседания, поскольку, по их мнению, Кохановский должен быть отпущен. Таким образом они поддерживают позицию адвокатов Коханивского о необходимости отпустить задержанного из-под стражи, ведь, по мнению адвокатов, следователи ему вручили подозрение в не определенное законодательством время.

В коридоре зала судебного заседания находится несколько десятков полицейских.

Как ранее сообщала «Русская Весна», Коханивского правоохранители задержали 21 октября в Киеве возле станции метро «Академгородок».

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*Запрещенная на территории РФ экстремистская организация

Сторонники главаря ОУН заблокировали зал суда в Киеве и не дают вывезти его в СИЗО (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Сторонники главаря ОУН заблокировали зал суда в Киеве и не дают вывезти его в СИЗО (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Сторонники главаря ОУН заблокировали зал суда в Киеве и не дают вывезти его в СИЗО (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Сторонники главаря ОУН заблокировали зал суда в Киеве и не дают вывезти его в СИЗО (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Сторонники главаря ОУН заблокировали зал суда в Киеве и не дают вывезти его в СИЗО (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Сторонники главаря ОУН заблокировали зал суда в Киеве и не дают вывезти его в СИЗО (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Сторонники главаря ОУН заблокировали зал суда в Киеве и не дают вывезти его в СИЗО (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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