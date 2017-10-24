«Ни чем не можем помешать»

в США заявили о беспомощности флота НАТО против российских подводных лодок

Флоты США и НАТО неспособны противостоять российским подводным лодкам. Такое заключение вынес аналитик американского издания The Wall Street Journal Джулиан Барнс.

По словам аналитика, американцам необходимо сконцентрировать усилия на развитии стратегии борьбы против отечественных субмарин. В настоящее время американские корабли не то что неспособны их уничтожить, но даже не могут толком засечь.

Журналист приводит пример с российской подводной лодкой «Краснодар». В мае она нанесла ракетный удар по боевикам запрещенной в России террористической организации ИГ1. После этого за лодкой попытался следовать американский авианосец George H.W. Bush.

Эти меры никакого успеха американскому командованию не принесли. Российская подводная лодка совершенно спокойно появилась на поверхности Средиземного моря и вошла в порт Тартуса 30 мая. В результате американское командование и силы НАТО оказались поставлены перед неприятным для них фактом: российские подводные лодки могут беспрепятственные удары по целям, определенным российским командованием. Флот США при этом не сможет оказать им серьезного противодействия. Кроме того, подводные лодки, вооруженные даже обычными торпедами, представляют угрозу даже для таких крупных кораблей, как американские авианосцы. «В итоге последовал вывод Центра новой американской безопасности: США и НАТО не готовы к подводному конфликту с Россией», - пишет американский журналист. Ранее такое же мнение высказывали аналитики The National Interest. Там пришли к выводу, что российские подводные лодки Северного флота могут легко проникнуть в «северные моря» со стороны Кольского полуострова и останутся незамеченными.

«Россия хвастается, что ее субмарины – самые тихие в мире. Их действительно тяжело засечь», - констатирует аналитик.

Правоту журналиста в мае наглядно показал «Краснодар». Находясь в непосредственной близости от авианосца, подводная лодка успешно уходила от «взоров» американских радаров и столь же легко скрывалась от вертолетной группы MH-60R Seahawk. Для поисков «Краснодара» американцы вынуждены были даже отправлять сонары на дно Средиземного моря.