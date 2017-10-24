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«Ни чем не можем помешать»

18:44. 24 октября 2017 Просмотров - 173 3 коммент. Опубликовал:

Правоту журналиста в мае наглядно показал «Краснодар»

в США заявили о беспомощности флота НАТО против российских подводных лодок

Флоты США и НАТО неспособны противостоять российским подводным лодкам. Такое заключение вынес аналитик американского издания The Wall Street Journal Джулиан Барнс.

По словам аналитика, американцам необходимо сконцентрировать усилия на развитии стратегии борьбы против отечественных субмарин. В настоящее время американские корабли не то что неспособны их уничтожить, но даже не могут толком засечь.
 
Журналист приводит пример с российской подводной лодкой «Краснодар». В мае она нанесла ракетный удар по боевикам запрещенной в России террористической организации ИГ1. После этого за лодкой попытался следовать американский авианосец George H.W. Bush.
Подводные лодки, вооруженные даже обычными торпедами, представляют угрозу даже для таких крупных кораблей, как американские авианосцы
Эти меры никакого успеха американскому командованию не принесли. Российская подводная лодка совершенно спокойно появилась на поверхности Средиземного моря и вошла в порт Тартуса 30 мая.
 
В результате американское командование и силы НАТО оказались поставлены перед неприятным для них фактом: российские подводные лодки могут беспрепятственные удары по целям, определенным российским командованием. Флот США при этом не сможет оказать им серьезного противодействия.
 
Кроме того, подводные лодки, вооруженные даже обычными торпедами, представляют угрозу даже для таких крупных кораблей, как американские авианосцы.
 
«В итоге последовал вывод Центра новой американской безопасности: США и НАТО не готовы к подводному конфликту с Россией», - пишет американский журналист.
 
Ранее такое же мнение высказывали аналитики The National Interest. Там пришли к выводу, что российские подводные лодки Северного флота могут легко проникнуть в «северные моря» со стороны Кольского полуострова и останутся незамеченными.
«Россия хвастается, что ее субмарины – самые тихие в мире. Их действительно тяжело засечь», - констатирует аналитик.
 
Правоту журналиста в мае наглядно показал «Краснодар». Находясь в непосредственной близости от авианосца, подводная лодка успешно уходила от «взоров» американских радаров и столь же легко скрывалась от вертолетной группы MH-60R Seahawk. Для поисков «Краснодара» американцы вынуждены были даже отправлять сонары на дно Средиземного моря.
 
 
Метки: иносми
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3 коммент.»

  • 1702 714
    Бабур 24 октября 2017 в 19:54 Ссылка Пометить
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    Таки и в Пиндоси всепропальщики! Трампслил?

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    • 4375 3641
      jackomb Бабур 24 октября 2017 в 20:20 Ссылка Пометить
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      А Америке реально- кирдык! Разве вы не видите коллега? Когда то надо начинать платить за их хорошую жизнь? Или вы думаете, что Америке всё сойдёт с рук? Не чего подобного, они же бомбили города Ирака, Ливии, Югославии, так по чему не разбомбить города в США, чем они лучше? Америка должна знать- не чего не забыто!

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  • 2656 2300
    Руса 24 октября 2017 в 21:03 Ссылка Пометить
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    Русские на танках Т-34 мочили немецкие тигры и пантеры, а теперь они
    могут делать тоже самое с американскими авианосцами на подлодке “Варшавянка”.
    ВМФ и ВКС- мощные союзники у России, О’кей.

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