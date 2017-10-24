Цари полей: новые российские пулеметы для армии и спецназа

Пулемет — это концентрированная сущность пехоты. Эта расхожая поговорка как нельзя лучше описывает значимость данного вида оружия.

Стандартная мишень «пулеметный расчет» знакома каждому, кто служил в армии. При всем том, это оружие поддержки остается в тени «младших братьев» — некоторые пистолеты и автоматы популярнее голливудских звезд, а вот о пулеметах вспоминают куда реже.

АЕК 999 «Барсук»





Ковровская разработка 1999 года представляет собой модернизированную версию пулемета Калашникова (ПК) для нужд МВД. Так как полицейские операции отличаются от общевойсковых ограниченным применением тяжелого оружия, единый пулемет зачастую является самым весомым аргументом против бандитов. Соответственно, возрастает огневая нагрузка – если армейский пулеметчик еще может рассчитывать на паузу для смены ствола, то в случае полицейского штурма перегрев одного-единственного пулемета ставит всю операцию под угрозу срыва.Чтобы повысить живучесть ствола, инженеры Ковровского завода применили сплав, ранее использовавшийся только в авиапушках. Это позволило увеличить допустимый порог с 400 выстрелов до 600 непрерывным огнем. Чтобы исключить «смазывание» наблюдаемой картины маревом, на стволе размещен противомиражный швеллер.Другая интересная особенность «Барсука» — прибор малошумной стрельбы (ПМС), редко встречающийся у пулеметов. Он похож на глушитель, но выполняет иную функцию – снижает акустическую нагрузку на самого стрелка, например, если огневая позиция оборудована в помещении. Кроме того, ПМС затрудняет обнаружение расчета в сумерках, исключая дульную вспышку и позволяет использовать на пулемете прицелы ночного видения без риска засветки матрицы.«Печенег» так же является модернизацией ПК, унификация деталей достигает 80% – что не удивительно, ведь пулемет Калашникова был и остается одним из самых удачных образцов единого пулемета в мире. Однако в отличие от «Барсука» 6П41 — это глубокая модернизация исходной конструкции.Главное отличие – наличие металлического кожуха ствола с прорезями, рассчитанного таким образом, чтобы при стрельбе возникал эффект эжекционного насоса. Фактически «Печенег» обладает системой принудительного воздушного охлаждения.Единой очередью пулеметчик может выпустить сразу весь боекомплект, то есть, три ленты по 200 патронов – и ствол после этого не отправится в утиль. Без ухудшения характеристик (в том числе, теплового увода СТП) «Печенег» способен в высоком темпе выстреливать свыше 1000 патронов в час. Это достигается за счет выравнивания температурного фона по всему стволу, общий ресурс которого составляет 30 000 выстрелов.Отметим, что в 2013 году был представлен укороченный «Печенег» для групп специального назначения. Оружие, построенное по схеме булл-пап (ударный механизм расположен позади спускового крючка), снабжено планками «Пикатинни», позволяющими удобно разместить разнообразные прицельные приспособления, фонарь, ЛЦУ и прочую оружейную фурнитуру.Конструкция ковровских оружейников-дегтяревцев (КОРД) – российская замена тяжелым советским пулеметам НСВ «Утес» калибра 12,7 мм, производство которых было налажено на территории УССР. Конечно, новое оружие существенно превосходит предшественника – так, «Корд» является одним из самых легких в мире крупнокалиберных пулеметов (22 кг), и единственным, огонь из которого, при необходимости, можно вести даже с рук! При этом штатно используется как станок, так и сошки – в пехотном варианте, что значительно увеличивает тактическую гибкость оружия.Тщательно продуманная система воздушного охлаждения обеспечивает равномерный нагрев ствола, что повышает точность стрельбы по сравнению с «Утесом» в 1,5-2 раза. Крайне удачная конструкция пулемета позволила принять его на вооружение всего через год после окончания разработки.Любопытно, что под общим названием «Корд» в пару к пулемету выпускается дальнобойная снайперская винтовка – под тот же боеприпас калибра 12,7 мм.

Опытный образец крупнокалиберного пулемета привлекает вниманием скромными габаритами – длинна 1,2 метра, вес – всего 18 килограмм. При этом заявляется, что патрон под этот пулемет будет выпускаться калибра 12,7 мм. Бронебойный сердечник, выпущенный из ствола 6П62, способен пробить до 10 см брони на ста метрах. Очевидно, по замыслу разработчиков, этот «мини-Корд» может оказаться востребованным в ВДВ или в подразделениях спецназа, фактически заменив РПГ-7. Обладая сравнимым могуществом, крупнокалиберный «коротыш» куда более вариативен в применении.

Источник: nnm.me