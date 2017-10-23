Японцы не коренные жители Японии?!









Все в курсе, что американцы не коренное население США, точно так же как и теперешнее население Южной Америки. А вы знали, что японцы не являются коренным населением Японии?







Кто же тогда жил в этих местах до них?







До них здесь проживали айны, таинственный народ, в происхождении которого до сих пор много загадок. Айны некоторое время соседствовали с японцами, пока последним не удалось вытеснить их на север.





О том, что айны являются древними хозяевами Японского архипелага, Сахалина и Курильских островов, свидетельствуют письменные источники и многочисленные названия географических объектов, происхождение которых связано с языком айнов. И даже символ Японии — великая гора Фудзияма — имеет в своем названии айнское слово «фудзи», что означает «божество очага». Как считают ученые, айны заселили японские острова около 13 000 лет до нашей эры и образовали там неолитическую культуру Дзёмон.





Айны не занимались земледелием, они добывали пропитание охотой, собирательством и ловлей рыбы. Жили они небольшими поселениями, достаточно удаленными друг от друга. Поэтому ареал их проживания был довольно обширен: японские острова, Сахалин, Приморье, Курильские острова и юг Камчатки. Примерно в 3 тысячелетии до нашей эры на японские острова прибыли монголоидные племена, ставшие впоследствии предками японцев. Новые поселенцы принесли с собой культуру риса, позволявшую прокормиться большому количеству населения на относительно небольшой территории. Так начались тяжелые времена в жизни айнов. Они вынуждены были переселяться на север, оставляя колонизаторам свои исконные земли.







Но айны были искусными воинами, в совершенстве владевшими луком и мечом, и японцам долго не удавалось победить их. Очень долго, почти 1500 лет. Айны умели управляться с двумя мечами, а на правом бедре они носили два кинжала. Один из них (чейки-макири) служил ножом для совершения ритуального самоубийства — харакири. Японцы смогли победить айнов только после изобретения пушек, успев к этому моменту многое у них перенять по части военного искусства. Кодекс чести самураев, умение владеть двумя мечами и упоминавшийся ритуал харакири — эти, казалось бы, характерные атрибуты японской культуры на самом деле были заимствованы у айнов.

О происхождении айнов ученые спорят до сих пор. Но то, что этот народ не является родственным другим коренным народам Дальнего Востока и Сибири, уже доказанный факт. Характерная черта их внешности — очень густые волосы и борода у мужчин, чего лишены представители монголоидной расы. Долгое время считалось, что они могут иметь общие корни с народами Индонезии и аборигенами Тихого океана, так как у них схожие черты лица. Но генетические исследования исключили и этот вариант. А прибывшие на остров Сахалин первые русские казаки даже приняли айнов за русских, настолько они были не похожи на сибирские племена, а напоминали скорее европейцев. Единственной группой людей из всех проанализированных вариантов, с кем у них наблюдается генетическое родство, оказались люди эпохи Дзёмон, которые предположительно и были предками айнов. Айнский язык также сильно выбивается из современной лингвистической картины мира, и ему пока не нашли подходящего места. Получается, что за время длительной изоляции айны потеряли связь со всеми другими народами Земли, и некоторые исследователи даже выделяют их в особую айнскую расу.

Сегодня айнов осталось очень мало, около 25 000 человек. Они обитают в основном на севере Японии и практически полностью ассимилированы населением этой страны.





Айны в России





Впервые камчатские айну вошли в контакт с русскими купцами в конце XVII века. Отношения с амурскими и северокурильскими айну установились в XVIII веке. Айну считали русских, отличавшихся расой от их японских врагов, друзьями, и к середине XVIII века более полутора тысячи айнов приняли русское подданство. Даже японцы не могли отличить айну от русских из-за их внешнего сходства (белая кожа и австралоидные черты лица, которые по некоторому ряду черт сходны с европеоидными). Когда японцы впервые вошли в контакт с русскими, они назвали их Красные Айну (айну со светлыми волосами). Только в начале XIX века японцы поняли, что русские и айну — два разных народа. Тем не менее, для русских айну были «волосатыми», «смуглыми», «темноглазыми» и «темноволосыми». Первые русские исследователи описывали айну похожими на русских крестьян со смуглой кожей или больше похожими на цыган.





Айну были на стороне русских в течение русско-японских войн XIX века. Однако, после поражения в Русско-японской войне 1905 года, русские бросили их на произвол судьбы. Сотни айну были уничтожены и их семьи насильно переправлены на Хоккайдо японцами. В итоге, русским не удалось отвоевать айну в ходе Второй мировой. Только несколько представителей айну решили остаться в России после войны. Более 90 % уехали в Японию.













По условиям Санкт-Петербургского договора 1875 года, Курилы отошли Японии, вместе с проживающими на них айну. 83 северокурильских айну 18 сентября 1877 года прибыли в Петропавловск-Камчатский, решив остаться под управлением России. Они отказались переселиться в резервации на Командорских островах, как им предлагало российское правительство. После чего, с марта 1881 года, на протяжении четырёх месяцев они пешком добирались до деревни Явино, где позже обосновались. Позже была основана деревня Голыгино. Ещё 9 айнов прибыли из Японии в 1884 году. Перепись 1897 года указывает на 57 человек населения Голыгино (все — айну) и 39 человек в Явино (33 айну и 6 русских)[11]. Советской властью обе деревни были уничтожены, а жители были переселены в Запорожье Усть-Большерецкого района. В итоге, три этнические группы ассимилировались с камчадалами.





Северокурильские айну в данный момент — самая большая подгруппа айну на территории России. Семья Накамура (южнокурильская по отцовской линии) — наименьшая и насчитывает только 6 человек, живущих в Петропавловске-Камчатском. На Сахалине есть несколько тех, кто определяет себя как айну, но гораздо больше айну себя таковыми не признают. Большинство из 888 японцев, проживающих в России (перепись 2010), имеют айнское происхождение, хоть и не признают это (чистокровным японцам разрешён въезд в Японию без визы). Похожая ситуация с амурскими айнами, проживающими в Хабаровске. И считается, что из камчатских айну в живых уже никто не остался.













В 1979 году СССР вычёркивает этноним «Айну» из списка «живых» этнических групп России, тем самым провозгласив, что этот народ на территории СССР вымер. Судя по переписи 2002 года, никто не вписал этноним «айну» в поля 7 или 9.2 формы К-1 переписи





Есть такие сведения, что наиболее прямые генетические связи по мужской линии айны имеют, как ни странно, с тибетцами — половина их является носителями близкой гаплогруппы D1 (сама же группа D2 практически не встречается за пределами Японского архипелага) и народами мяо-яо на юге Китая и в Индокитае. Что касается женских (Мт-ДНК) гаплогрупп, то у айнов доминирует группа У, которая встречается также и у других народов Восточной Азии, но в небольшом количестве.

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https://masterok.livejournal.com/3973605.html?