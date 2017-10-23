Сводки от ополчения Новороссии 23 октября 2017

Военнослужащий ВСУ погиб при подрыве БМП на собственном минном поле в зоне «АТО», еще один получил ранения.

Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Вооруженные силы Украины продолжают нести небоевые потери как в личном составе, так и в технике в зоне проведения «АТО», — отметил он.

«Так, 20 октября, во время перемещения на место погрузки БМП-1, принадлежавшей одному из подразделений 53-й отдельной механизированной бригады, произошел ее подрыв на своих же минах. В результате подрыва один военнослужащий из состава 53-й отдельной механизированной бригады погиб, один получил ранения. Боевая машина пехоты выведена из строя и восстановлению не подлежит», — рассказал Марочко.

Подполковник добавил, что «данный факт традиционно тщательно скрывается командованием бригады от вышестоящего штаба».

Он также обратил внимание на то, что «командование вооруженных сил Украины массово занижает свои как боевые, так и небоевые потери».

«Так, в военный госпиталь города Харькова ежедневно из зоны „АТО“ поступают несколько раненых военнослужащих вооруженных сил Украины. Только за сентябрь и октябрь текущего года в госпиталь было доставлено более 50 военнослужащих. Начальнику госпиталя даны указания скрывать данные факты», — заявил представитель Народной милиции.

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