Сводки от ополчения Новороссии 23 октября 2017
- 17:49 Огонь ВСУ по ДНР не ослабевает — Басурин.
- 17:42 ВСУ применяют при обстреле ЛНР запрещенное «минском-2» оружие — Марочко.
- 17:38 Военный ВСУ погиб, другой ранен при подрыве БМП на своих минах.
- 17:35 Жизнь под обстрелами: «Красная зона».
- 16:46 93-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе.
- 15:55 Карта обстрелов на фронтах в ЛНР за текущие сутки.
- 12:03 «Сколько может Украина издеваться над нами? Оставьте нас в покое!» — старики Донбасса.
- Вчера 21:52 Третью годовщину создания комендантского полка ВС ДНР отметили в Донецке.
Огонь ВСУ по ДНР не ослабевает — Басурин
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ВСУ применяют при обстреле ЛНР запрещенное «минском-2» оружие — Марочко
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Военный ВСУ погиб, другой ранен при подрыве БМП на своих минах
Военнослужащий ВСУ погиб при подрыве БМП на собственном минном поле в зоне «АТО», еще один получил ранения.
Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
«Вооруженные силы Украины продолжают нести небоевые потери как в личном составе, так и в технике в зоне проведения «АТО», — отметил он.
«Так, 20 октября, во время перемещения на место погрузки БМП-1, принадлежавшей одному из подразделений 53-й отдельной механизированной бригады, произошел ее подрыв на своих же минах. В результате подрыва один военнослужащий из состава 53-й отдельной механизированной бригады погиб, один получил ранения. Боевая машина пехоты выведена из строя и восстановлению не подлежит», — рассказал Марочко.
Подполковник добавил, что «данный факт традиционно тщательно скрывается командованием бригады от вышестоящего штаба».
Он также обратил внимание на то, что «командование вооруженных сил Украины массово занижает свои как боевые, так и небоевые потери».
«Так, в военный госпиталь города Харькова ежедневно из зоны „АТО“ поступают несколько раненых военнослужащих вооруженных сил Украины. Только за сентябрь и октябрь текущего года в госпиталь было доставлено более 50 военнослужащих. Начальнику госпиталя даны указания скрывать данные факты», — заявил представитель Народной милиции.
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Жизнь под обстрелами: «Красная зона»
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93-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе
93 механизированная бригада ВСУ в ходе карательной операции на Донбассе
93-я механизированная бригада ВСУ является одним из наиболее задействованных в ходе боев на Донбассе соединений. Бригада принимала участие в боевых действиях с самого начала конфликта, являясь непосредственным участником ряда ключевых сражений этой войны. По официальным данным, соединение понесло самые большие потери в личном составе среди бригад украинской армии. 93-я ОМБр расквартирована в ПГТ Черкасское Днепропетровской области. Еще в 90-е годы на базе соединения, в тот период 93-й мотострелковой дивизии, существовал 108-й учебный центр подготовки миротворческого контингента, где осуществлялась подготовка военнослужащих к проведению миротворческих операций на территории бывшей Югославии. В период правления Ющенко на базе 3 механизированного батальона бригады был сформирован для боевых действий в Ираке 71-й механизированный батальон, потерявший в ходе кампании 3 человек убитыми. В этот период значительная часть офицеров бригады прошла подготовку по стандартам НАТО, под руководством американских советников.
К 2014 году бригада имела следующий состав:
Управление (штаб бригады)
1 механизированный батальон
2 механизированный батальон
3 механизированный батальон
танковый батальон
зенитный ракетно-артиллерийский дивизион
бригадная артиллерийская группа:
батарея управлиения и артиллерийской розведки
самоходный артиллерийский дивизион (2С3М «Акация»)
самоходный артиллерийский дивизион 2С1 «Гвоздика»
реактивный артиллерийский дивизион БМ-21 «Град»
противотанковый артиллерийский дивизион МТ-12 «Рапира»
разведывательная рота
медицинская рота
подразделения обеспечения
Командовал бригадой полковник Микац.
В марте 2014 бригада была переброшена в Харьковскую область, и, изначально занимала позиции в районе Купянска, ожидая мифического вторжения. В середине апреля 93 ОМБр была переброшена в ЛНР, где принялась устанавливать блокпосты возле российской границы. Недостаток боеспособных частей в ВСУ, проявившийся уже в ходе боев за Славянск, вынудил командование перебросить бригаду на это направление. В мае соединение прибыло в район Краматорска, где 23 мая потеряла 2-х военнослужащих, убитым снайпером ополчения.
В конце июня 93 ОМБр была переброшена в район Донецка, где по настоящему приняла участие в боевых действиях. 4 июля в районе Новоселовки подразделения бригады подверглись обстрелу танков ДНР, потеряв при этом 2 БМП и 7 человек убитыми.
21 июля бригада предприняла первую попытку занять Пески и деблокировать тем самым донецкий аэропорт. Попытка оказалась неудачной, бригада лишилась сразу 2 танков, один из которых был уничтожен (экипаж, включая командира танковой роты погиб), а второй захвачен ополчением в качестве трофея. Общие потери бригады в этом бою составили 7 человек убитыми.
Тем не менее, 23-24 июля бригада сумела занять Карловку и Пески, деблокировав тем самым ДАП. 31 июля, в ход ожесточенных боев в районе Авдеевки и Ясиноватой бригада лишилась еще 2 танков и БМП. В конце июля БТГ бригады приняла участие в наступлении ВСУ, итогом которого стало взятие Дебальцево. 5 августа бригада сменила РТГ 72 ОМБр в районе ДАПа, где и вела бои вплоть до его падения в январе 2015 года.
В середине августа 1 механизированный батальон, усиленный сводной РТГ был направлен под Иловайск. Бои за город, обернувшиеся окружением группировки ВСУ и добробатов, привели к полному разгрому сводного подразделения 93-й ОМБр. В ходе прорыва из окружение погибли начальник штаба 1 механизированного батальона, а также двое заместителей комбата. Из 337 военнослужащих бригады, действовавших под Иловайском 114 погибли, еще 42 оказались в плену.
В период действия первых минских соглашений основные силы бригады вели бои в районе донецкого аэропорта и в прилегающих населенных пунктах. Бронетехника 93-й ОМБр играла важную роль в оказании огневой поддержки удерживающих объект "киборгов". Впрочем, и тут не обходилось без потерь. В ходе боев были уничтожены как минимум два танка бригады. Большие потери 93 ОМБр также несла при организации прорывов на территорию ДАПа с целью ротации личного состава и подвоза боеприпасов. Так, в ходе осенних боев было уничтожено как минимум 9 БМП соединения.Стоит отметить, что в отличии от большинства подразделений ВСУ, личный состав бригады, принимавший участие в боевых действиях в районе ДАПа, отличался высоким уровнем боевой подготовки, случаи паники и оставления позиций, характерных для ВСУ 2014 года отсутствовали. Именно бойцы 93 ОМБр наряду с военнослужащими аэромобильных войск удерживали объект, на многие месяцы ставший костью в горле ДНР. В этот период командир бригады Микац осуществлял командование обороной аэропорта.
В ноябре 2014 в состав бригады был включен 20-й батальон территориальной обороны из Днепропетровской области. Оснащение подразделения находилось на крайне низком уровне, бронетехника была представлена 9 БМП-1.
В январе 2015 подразделения ДНР штурмом взяли ДАП. Подразделения 93 ОМБр понесли существенные потери как при попытках прорыва, к блокированным в новом терминале "киборгам", так и в ходе боев в прилегающих населенных пунктах. При попытках деблокирования объекта танковый батальон бригады лишился трех машин.Кроме того, 6 БМП бригады были уничтожены, еще 5 стали трофеями ВСН. Потери в живой силе составляли не меньше 30 человек убитыми. Попытки командования ВСУ организовать контратаки с целью деблокады аэропорта были отражены заградительным артиллерийским огнем ВСН. Однако, говорить о разгроме 93-й ОМБр в ходе боев в районе ДАПа не приходится. В целом, бои за аэропорт показали, что подразделения ВСУ при наличии грамотного командования, могут оказаться весьма опасным противником для защитников Донбасса. Вина за разгром оборонявших терминал "киборгов" лежит на вышестоящем руководстве ВСУ, недооценившим силы ВСН в секторе, и пожертвовавшим личным составом в угоду мифу о неприступной крепости ДАПа.
После падения аэропорта бригада вела боевые действия в окрестностях Донецка вплоть до марта 2016, когда была выведена на ротацию. В этот период бригада потеряла не менее двух танков и десяти БМП, потери в личном составе исчислялись десятками военнослужащих.
Летом 2016 бригада была переброшена на территорию ЛНР, где в течении года вела позиционные бои в районе Бахмутской трассы, а также Крымского. В ходе позиционных боев по официальным данным, бригада потеряла 20 человек убитыми. В числе погибших оказался командир 9 роты 3 механизированного батальона Цырик, в течении года принимавший участие в ходе боев в районе Песков, и нанесший немалый ущерб подразделениям ВСН. Последней крупной операцией участием бригады стали позиционные бои в районе населенного пункта Желобок летом 2017, после чего она была выведена на ротацию.
ПО состоянию на 8 октября 2017 года потери 93-й бригады составили 272 человека убитыми, еще 15 числятся пропавшими без вести. Информация официально подтверждена новым комбригом Клочковым. На первый взгляд, 93 ОМБр понесла самые тяжелые потери в личном составе среди подразделений ВСУ бригадного уровня. Ее потери в 2 раза превышают официальные цифры потерь как 24-й, так и 51 механизированных бригад. Однако, подобное двукратное превышение просто обусловлено отсутствием данных о реальных потерях ВСУ в 2014 году, когда в летних котлах были практически уничтожены наиболее боеспособные подразделения украинских механизированных бригад. Из числа подразделений 93 ОМБр разгрому подверглась лишь БТГ первого механизированного батальона, уничтоженная в Иловайском котле. Кроме того, бригада лишилась 10 танков и 37 БМП, уничтоженных в ходе так называемой АТО, 1 танк и 11 БМП достались защитникам Донбасса в качестве трофеев. Как мы видим, цифры захваченной бронетехники бригады в разы уступает показателям разгромленных в котлах бригад.
В целом 93 ОМБр оказалась, пожалуй, наиболее боеспособной механизированной бригадой ВСУ,принимавших активное участие в войне на Донбассе. В силу оперативной обстановки основные силы бригады избежали разгрома летом 2014, а в последствии, уже обладая боевым опытом довольно успешно вели боевые действия как в районе ДАПа, так и в прилегающих населенных пунктах. 93 ОМБр является примером того, что недооценка сил ВСУ является ошибочной, при грамотном командовании, обладая трехлетним боевым опытом украинские подразделения могут стать достойным противником для ВСН.
https://vk.com/military_politik?w=wall-140312885_21051 – цинк
Предыдущие части цикла:
1. 25-я воздушно-десантная бригада в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/3205583.html
2. Батальон "Айдар" в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/3240562.html
3. Батальон "Донбасс" в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/3243261.html
4. Полк "Азов" в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/3254314.html
5. Батальона "Кривбасс" в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/3354220.html
6. 3-й полк спецназа ГУР МОУ в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/3366344.html
7. Полк "Днепр" в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/3367498.html
8. 80-я аэромобильная бригада в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/3381187.html
9. 36-я бригада морской пехоты в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/3416552.html
10. 79-я аэромобильная бригада в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/3486882.html
11. 95-я аэромобильная бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3514785.html
12. 81-я десантно-штурмовая бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3661572.html
13. Батальон "Днепр-2" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3707062.html
14. 51-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3727932.html
15. 24-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3741851.html
16. 72-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3751198.html
PS. Плюс продолжение публикаций материалов о фабрикации фотографий по торезскому "Буку" – https://ru.files.fm/u/bxmee4hj (скачать)
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Карта обстрелов на фронтах в ЛНР за текущие сутки
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
«Сколько может Украина издеваться над нами? Оставьте нас в покое!» — старики Донбасса
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Третью годовщину создания комендантского полка ВС ДНР отметили в Донецке
К оглавлению | Источник: www.youtube.com