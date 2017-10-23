Советское – значит отличное!

Выдающийся советский ас, трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб

В начале прошлого века возникла потребность в защитной одежде для первых авиаторов. Самым главным требованием было обеспечение огнестойкости. Если посмотреть на старые фото, то можно заметить, что в начале ХХ века шоферы, летчики и танкисты выглядели в целом одинаково, поскольку были облачены в одинаковую кожаную одежду. С развитием вооружения и военной техники у кожаных курток появляются различия, отражающие специфику той или иной профессии.

Игорь СТРИГА

В 1943 г. у советских летчиков появились кожаные куртки на молнии, с боковыми врезными карманами и затяжками на талии. Во время Великой Отечественной войны эта модель куртки имела незначительные различия, в зависимости от производителя. В основном это касалось манжет. Они могли быть трикотажные, на затяжках, на одной пуговице или просто в виде прямого рукава.

Производство молний в СССР было освоено уже к 1930 г.

После Великой Отечественной войны куртка как эффективная спецодежда была окончательно унифицирована. Она стала состоять из следующих элементов.

Кожа – на тот момент не было другого непродаваемого влагостойкого материала, который бы не горел и был устойчив в агрессивной среде.

Кожа могла проходить дубление как растительное, так и хромовое – в зависимости от предпочтений и характера службы. Как правило, в начале предпочтение отдавалось растительному дублению из-за большей устойчивости к агрессивной среде и сохранению всех полезных свойств кожи (растяжимость, прочность на разрыв, гигроскопичность). Хромовое же дубление, в свою очередь, лучше обеспечивало сохранение «строевого вида».

В СССР во время войны для пошива пилотских курток использовали конскую, бычью (коровью) и козлиную кожу. Самое массовое производство было из козы. Вообще, «шеврет» – название овчины хромового дубления, а козлиная кожа называлась «шевро», но в обиходе за пилотскими куртками закрепилось именно слово «шевретка».

Первые куртки, опять же из-за требований огнестойкости, не красились, а пропитывались кистью анилиновым красителем, позднее – полиакриловыми составами. Со временем, лет через десять усиленной эксплуатации, кожа приобретала более светлый рыжеватый оттенок на открытых участках куртки. С 1943 г. для кожаной амуниции нашей армии и армий союзников цвет был общий — темно-коричневый (Seal Brown).

Подклад – изготавливался, в основном, в трех вариантах: сатиновый (легкий), саржа и байковый (утепленный). Цвет мог быть серо-зеленый, серый, синий. Ввиду того, что материалы были натуральные, подклады на летчиках просто «горели». Поэтому они ремонтировались, заменялись и часто мало соответствовали уставным требованиям.

Складки на спине, так называемые «крылья», частично прошивались сверху и снизу.

Покрой подклада был сложным. Он зеркально повторял крой самой куртки. Складки на спине также частично прошивались сверху и снизу. Клинья под мышками тоже были двойными, как и кожаные. Манжеты делались с обязательной кожаной полоской по краю. В сатиновом варианте подклад в зоне плеч делался из двух слоев ткани – для увеличения срока эксплуатации.

Молнии – заслуживают особого внимания. Тип молнии «под копейку» на советских «шевретках» не имеет аналогов в мире. Бегунок имел характерную завитую форму, в который летчики придумали вставлять копейку и использовать её как отвертку в регулировке парашютной системы. Нижняя часть молнии имела металлическую окантовку и не пришивалась, а крепилась заклепками к кожаной части куртки. Вырвать такую конструкцию было сложно.

До конца 1960-х гг. сам бегунок молнии и нижняя окантовка, а также полукольца для боковых затяжек изготавливались из латуни и сверху никелировались. Это повышало устойчивость к ржавчине. Ранние образцы молний и полуколец на боковых затяжках имели характерные желтоватые потертости.

Особо необходимо отметить, что производство молний в СССР было освоено до войны уже к 1930 г. Об этом свидетельствуют патенты на особые виды этих застежек, фотографии Чкалова, танкистов в комбинезонах, спортсменов в спортивных куртках. Вопреки неизвестно откуда взявшемуся мнению, что «молний до войны не было», их применение в Советском Союзе было массовым. Как в гражданской одежде, так и в военной форме.

Так называемая малая молния ЗРБС имела логотип в виде надписи на бегунке «Молния». После войны эту надпись заменили на логотип в виде контура башни Кремля. Более массовая молния имела надпись на бегунке «Мосштамп», и над ней стилизованную букву «М».

Подполковник Пепеляев (справа) и капитан Лапшин, 1950 г. Будущий ас корейского неба одет в «шевретку», ставшую после войны стандартной для ВВС СССР.

Еще один исторический факт. При знакомстве с документами поставок по ленд-лизу выясняется, что СССР рассчитывался с американскими союзниками не только природными и промышленными ресурсами, но поставками целого ряда товаров народного потребления. Например, застежками молния.

Пуговицы – были из пластмассы, типичной для тех времен. Часто ломались. Пришивались строго через дополнительную кожаную прокладку.

Заклепки – их начали ставить практически сразу после войны. Двумя заклепками застегивался нижний край куртки. За всю историю СССР они были одного вида. Такие же, как на американских куртках 1930-х гг. Однако американцы в годы Второй мировой войны от этого вида заклепок отказались из-за того, что они не могли надежно держаться на тонком материале. Перешли на использование «кольцевых» заклепок другой конструкции.

В СССР старый вид заклепок производился вплоть до последних дней его существования. При необходимости устанавливали дополнительную кожаную прокладку.

Уникальность отечественной «шевретки» обусловлена наличием большого количества ручного труда. При этом нет никакого эклектизма. Каждая деталь обусловлена исключительно практичностью и увеличением срока эксплуатации куртки.

Воротник в процессе изготовления куртки пришивался одним из последних элементов. Он как бы накладывался сверху – в отличие от западной технологии, где ворот вшивался между подкладом и кожаной панелью. Наша конструкция позволяла легко его заменить. При наличии толстой, «цыганской» иглы – даже в полевых условиях. В американском же «бомбере», при такой замене, надо было распарывать половину куртки.

Аналогично крепился воротник и на куртках советских танкистов, и на кожаных регланах. Такой способ пришивания для России характерен ещё с царских времен.

Тип молнии «под копейку» на советских «шевретках» не имеет аналогов в мире. Заклепки на советские летные куртки начали ставить сразу после войны.

Лет через десять усиленной эксплуатации кожа на отдельных участках куртки приобретала более светлый рыжеватый оттенок.

Складки на спине, так называемые «крылья», частично прошивались сверху и снизу. Для этого надо было вывернуть куртку наизнанку, прошить, а потом снова вывернуть. Это было обусловлено тем, что советские куртки не имели внутри стягивающие резинки (как у американских «G-1») и складки при активном движении могли сильно выворачиваться. Частичная прошивка играла роль своеобразного ограничителя хода.

Уникальность отечественной «шевретки» обусловлена наличием большого количества ручного труда.

В нижней части «крылья» укреплялись дополнительным швом вручную – прямо поверх куртки. Точно так же швея вручную обметывала концы карманов и разрезов на манжетах. Может показаться, что эта операция лишняя, но на практике как раз эти места в первую очередь начинали расходиться по шву. Особенно края карманов.

Манжеты изнутри имели такую же облицовку, как весь подклад куртки. Однако, по краю вставлялась кожаная окантовка и не возникало проблем с потертостями. Петли для пуговиц изготавливались из дополнительных кожаных вставок, а не обметывались нитками – более дешевым способом, как у наших союзников.

Особенно стоит отметить способ пришивания этикетки фабрики им. Клары Цеткин. Поколение, воспитанное «на первоисточниках», хорошо помнит, что в СССР торчащий лейбл свидетельствовал, что человек только что купил вещь и не успел его оторвать. Либо это – небрежный человек. Поэтому этикетка военной куртки пришивалась внутри внутреннего кармана. Увидеть её можно было, только заглянув во внутренний карман куртки.

Главное отличие советской летной «шевретки» – наличие большого объема ручной работы в целях увеличения срока эксплуатации куртки. По сравнению с ней, американская куртка является сверх утилитарной. Она сшивается из семи кусков кожи и, при наличии молнии, как спецодежда уже может выполнять свои функции. Карманчики, погоны, манжеты – все это уже пришивалось как дополнение. При повреждении воротника, манжет и прочих элементов, американская летная куртка не ремонтировалась, а заменялась новой.

Все вышеперечисленные особенности советской летной куртки середины прошлого века являются уникальными. Ни в одной армии мира так не шили. При этом на первый взгляд «шевретка» середины прошлого века похожа на очень распространенный (модный) вариант «цивильной» кожаной куртки тех лет.

Нет сомнений, что в те времена советский пилот в своей «шевретке» выглядел абсолютно в «тренде». И на летном поле, и в гражданской обстановке. И не только в СССР, но и в любой точке планеты.