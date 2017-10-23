Письменное наследие Руси – глаголица или кириллица?
13:14. 23 октября 2017 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Оригинал взят у lsvsx в Письменное наследие Руси – глаголица или кириллица?
Открытое письмо доктору филологических наук, профессору кафедры русского языка Самарского Государственного Университета, ведущему специалисту в области славянского сравнительного языкознания Самарской Государственной Академии, преподавателей истории, языков и культуры славянских народов «Славянский мир: вера и культура», одному из главных организаторов «Кирилло – Мефодиевских чтений», сопредседателю Международной научно-практической конференции Карпенко Людмиле Борисовне.
Уважаемая Людмила Борисовна!
… От Ваших проникновенных слов хочется плакать и плакать от умиления за действительно подвижническую "научную" деятельность Вашу и Ваших сподвижников от филологии. Чего только стоит одна цитата: „Решившись, Философ (имеется в виду Кирилл, создатель кириллицы – прим. ред.) по обычаю встал сначала на молитву вместе со своими сподвижниками. И вскоре открыл ему Бог всё, слыша молитвы рабов Своих. И тогда он сложил азбуку и начал записывать текст евангельский».
Ну чем не настоящий "научный" перл, подобных которому в наше время возвращения к прошлому трудно отыскать . Да и основание веское – ясное дело, тогда как Византийская и Римская цивилизации блистали своим совершенством , славяне оставались тупыми, дикими варварами, ненавидели своих соплеменников так, что стремились жить разрозненно – лишь бы лишний раз не глядеть друг на друга от зависти, злости, душевной пустоты и бессилия. Ладно, хоть Бог услышал, наконец – то призывы молившегося за их спасение святого нашего пастыря Кирилла. А если б не услышал …
Поэтому, прочитав с огромным интересом ряд Ваших доступных мне материалов по поводу возникновения у славян двух систем письменности – кириллицы и глаголицы, хотелось бы обратить Ваше внимание на ряд чрезвычайно важных моментов:
1. Уважающий себя современный научный сотрудник в своей деятельности, прежде всего, должен руководствоваться так называемым «нулевым законом Ньютона». Ньютон никогда не скрывал своего искреннего отношения к христианству и был добропорядочным католиком. В то же время он прекрасно понимал: Богу – богово, кесарю – кесарево, а слесарю – слесарю.
Иначе говоря, не надо смешивать в одну кучу божий дар и яичницу, науку и религию. Вот как примерно звучит формулировка «нулевого закона», которую неоднократно он сам отмечал в своих высказываниях: «Там, где имеется сфера физических взаимодействий, там заканчивается сфера действия божественного промысла».
Поэтому сказочку об обретении Кириллом письменности от самого Господа Бога рекомендуется провозглашать с амвона для недалёких и забитых нуждой и нищетой сограждан, которым в этой жизни больше ни на что другое, кроме Божьей милости, надеяться не приходится. Прибывающим же по разнарядке на Ваши лекции ученикам, жаждущим реальных знаний для принесения России пользы, я бы посоветовал больше не забивать их «баки пустопорожней болтовнёй».
2.. Наука и религия весьма похожи друг на друга сферы миропонимания, но только религия – это когда живые начинают задумываться о своей предстоящей смерти, а наука – это когда смертные начинают задумываться над предстоящей жизнью своих потомков. Вот и вся разница, которую чрезвычайно легко перешагнуть, даже не заметив этого.
…
У гиматрии помимо чисто практического применения есть и магическое: люди, верящие в нумерологию (магию чисел), складывают числовые значения букв, составляющих имя или слово, пытаясь найти в получившемся числе особый мистический смысл.
Так вот, Людмила Борисовна – числовое значение букв, в силу присущей цифрам магии чисел, является чрезвычайно консервативной системой. По одной весьма прозаической причине – прежде чем стать системой письма, символы, а здесь мы имеем в виду символы глаголицы, которые мы называем лингвистическими, изначально могли и представляли тщательно выработанную счётно – торгово – распределительную систему .
Славяне активно проявляют себя в истории уже в первых веках н.э., славясь своей торговлей мехами, свинцом, шкурами, мёдом и т.д. Как они могли без счёта торговать и не прогорать – уму непостижимо?
То, что называется «древнееврейским письмом», прежде было «финикийской системой счёта», состоявшей из 22 символов. И евреи, и греки именно у финикийцев, первоначально – без всяких изменений, взяли эту систему в своё пользование. Но если у евреев до сих пор в алфавите имеется всего 22 основных символа, древние греки к имевшимся 22 символам добавили ещё несколько символов. Добавленным символам они , соответственно, придали такие числовые значения, которые в финикийском и еврейском письме записывались в виде «числолигатур» .
Если же говорить о глаголице, то это сугубо славянское изобретение, хотя и сделанное не без участия «пришлого элемента», в том числе и евреев … .
…
… обратимся конкретно к числовым значениям двух славянских азбук. В качестве сравнительного материала Вам предоставляется три наиболее употребляемых в славянской среде азбуки – кириллицу, угловатую (ангулярную) и круглую (облую) глаголицы:
Кириллическое числовое значение букв:
Кроме, собственно, кириллицы, а также хорватской и сербской глаголиц, у меня имеются числовые значения ещё «блатенской», т.е. боснийской глаголицы, а также глаголицы старообрядческой – из соликамского староверческого центра.
Теперь о выводах из данного обзора:
1) – все числовые значения всех представленных и имеющихся в виду разновидностей глаголицы абсолютно схожи между собой, что лишний раз подтверждает сакрализованный характер их по причине выражения ими цифр, чисел и дат, которые, кстати, применяются в единственной, но общей для всех письменностей «Псалтыри» при обозначении номеров псалмов.
2) – числовые значения кириллицы являются абсолютно адекватными числовым значениям торжественного Византийского унциального устава и древнегреческого письма (в рамках его 26 символов);
3)- сравнительный анализ числовых значений кириллицы и глаголицы показывает – только 3 (три символа) из 43 кириллических и 40 глаголических имеют одно и то же числовое значение.
А это значит:
1. Кирилл и его последователи физически не могли в столь короткий исторический отрезок времени создать две славянских азбуки, тем более – с разными числовыми значениями по причине несоответствия числовых значений букв. …
2. Всяческие попытки навязать в русскоязычной среде мнение о том, что только благодаря культивации византийского православия у славян, последние из варваров преобразовались в цивилизованных людей, связаны, прежде всего, с незнанием действительной обстановки, с неспособностью отдельных лиц рассматривать обретение славянством письменности с учётом всех опосредствований , и представляет банальное оскорбление славянства в общем, а русского народа в отдельности.
…
5. Хотя современная историческая наука не располагает окончательными выводами о прародине «русов», тем не менее, существование Древнего Евразийского Торгово – экономического сообщества подтверждается одновременным существованием «Закавказской Руси» с центром в Дербенте, «Варяжской Руси» на севере Европы, «Донско – Кубанской Руси» (в VII и на¬ча¬ле VIII вв. её столица Семендер стояла на берегу реки Терек), «Причерноморской Руси » с центрами в Херсонесе, Ольвии и Керчи, «Хорвато – сербско – карпатской Руси» с центрами в г. Рашке и г. Сплите, а также «Критской Руси», охватывавшей большинство островов восточной части Средиземного моря и значительной территории «Малой Азии» и даже «Багдадской Руси – диаспоры».
Этот факт зафиксирован многочисленными письменными источниками, так что отрицать его бессмысленно. Дополнительные сведения о «Русях» сообщает Сергей Вячеславович Перевезенцев в книге «Русь древнейшая»: «Кроме того, какая-то «Русь» («Руззика») входила в состав королевства вандалов в Северной Африке».
Всё это говорит о широком распространении в среде руссов таких занятий как торговля и работорговля, которые, как известно, не бывают без разного рода счётных операций.
6. Никакой речи в «действительной науке» не должно быть по поводу разного рода «протокириллиц» и «протоглаголиц». Если в культурном слое 5 – 7 веков в разных местах Крыма, а именно – в Ольвии, Керчи и Херсонесе обнаружены практически все символы «глаголицы», это может означать только то, что их первоначально могли использовать для счёта, причем счёта не стихийного, а уже полностью к тому времени систематизированного, десятичного, ибо не систематизированный счёт способен приводить к ошибкам при расчётах.
7. Скудость глаголических артефактов вполне объяснима, если учитывать тот факт, что глаголица носила закрытый, коммерческий характер. Во многих источниках она так и называется – «торговое письмо». Для сравнения – у лингвистов – гебраистов до 1947 года , т.е. до открытия Кумранских свитков, единственными источниками, подтверждавшими существование письменности у евреев служили всего два – три списка Ветхого Завета, датируемых концом 9 началом 10 века и нескольких листков самаритянского божественного писания , датируемого началом 6 века. И ВСЁ. Но при этом вся мировая, в том числе – русская научная филологическая общественность верила в то, что у евреев их азбука имеет глубокие многовековые корни.
А на данный момент в руках русских и славянских лингвистов имеется огромная куча неподдающихся датировке палимпсестов, нижним слоем которых служит глаголический текст, подлинные «киевские листки», крымские глаголические петроглифы 5 – 7 века, множество других свидетельств. Кроме этого, необходимо вспомнить отдельно ещё об одном факте, утаиваемом РПЦ. Имеется в виду отправка в середине 17 века на Афон практически всех московских рукописных книг, состоявших как из кириллических, так и глаголических текстов для исправления. При отправке книг в Афон особо подчёркивалось, что за образец должны быть взяты не греческие, а московские рукописные книги. Претензии такого рода, естественно не встречали сочувствия греков. В середине XVII в. русские люди были потрясены известием о полном сожжении всех привезённых на Афон московских глаголических и кириллических богослужебных книг на Афоне. Очевидно, пламя от этих книг было совершенно одинаковым, например, от костров из книг, сжигавшихся перед рейхстагом гитлеровцами. Тем не менее, Собор 1654 г. одобрил новшества и внес изменения в богослужение».
Историческая справка свидетельствует о «способах обращения», применяемых при хранении наших исторических памятников, и безо всяких кривотолков поясняет действительную причину отсутствия «подлинных исторических первоисточников» нашей истории. При этом , нимало не смущаясь тем фактом, что «благодаря» византийцам Россия навсегда утеряла практически полностью глаголические тексты, уважаемая Людмила Борисовна, Вы на полном серьёзе утверждаете, что русские обрели письменность лишь после 988 года? И от кого – от людей, чьё коварство, хитроумие и заискивание стали в Древнем Мире «притчей во языцах»?
Разве имеющихся в наличии фактов недостаточно для создания адекватного мнения о глаголице? …
….
12. В 967 г. папа Римский, назначая первого своего бискупа (епископа) для Праги, писал: «Божественная служба должна быть отправляема не по обрядам Болгарского или Русского или Славянского языка, но по уставам Римской Церкви». Спрашивается, о каком – таком «русском языке» в 967 году идёт речь, если Киевская Русь, по логике вещей, вместе с её крещением в 988 году, получила от византийцев тот самый пресловутый «славянский язык – кириллицу» (такой же самый, как великоморавы в 863 году), который принято считать в русской филологии «русским»? Неужели чехи раньше киевлян, судя по контексту послания папы, имели возможность отправлять и отправляли раньше свои обряды по «русским канонам» и на «русском языке», заведомо зная о грядущем создании через 125 лет первого русского государства – Киевской Руси? Или же черноризец Храбр всё-таки напартачил, написав в своем трактате «О письменех»: «прежде славяне не имели своей письменности, погани суще были, но чертами и резами читааху и гадааху», считая мимоходом, за недостатком точной информации русских теми же славянами?
В этой связи неминуемы вопросы :
а) неужели русы не такие уж и славяне?;
б) – неужели черты и резы как раз и есть та самая глаголица – русская азбука?;
в) – неужели глаголица и есть те самые древнерусские руны (по-польски «руна» – желобок, прорезь, царапина), которыми могли гадать и считать как славяне, так и русские?;
г) – неужели древнерусские глаголические руны и есть те самые письмена, называемые «русскими»? А обнаруженные в Чехии и во всём остальном славянском мире старинные книги, написанные на глаголице, и представляют собой подлинные образцы рунического письма – этого самого – самого «русского языка» из всех русских?
13. САМОЕ ГЛАВНОЕ – по информации "В начале было Слово…" Перевезенцева С. В , опубликованной в журнале «Подъем» , ДОГМАТ ТРИЯЗЫЧИЯ был инициализирован ранее уже здесь упоминавшимся севильским епикопом (который в христианской литературе значится как первый создатель католического канонического права) Исидором Сельвинским. Спрашивается – а почему именно в седьмом веке , в годы крещения южных славян – хорват возникает этот самый пресловутый ДОГМАТ ТРИЯЗЫЧИЯ? Против какого языка (точнее – письменности) был направлен этот догмат, если, по мнению ряда «недалёких» учёных, у славян не было свой письменности до 863 года? Неужели Исидор Сельвинский был величайшим прорицателем, предугадав за более чем 220 лет до создания Кириллом азбуки, что главным аргументом против её использования окажется этот самый «Догмат триязычия»?
Вдогонку ещё один важный вопрос, от Прозорова Л. Р., непосредственно связанный с «западным» крещением славян – почему подавляющее количество церковных понятий русского православия, в том числе , "крест", "алтарь", "церкы", "поп", "еретик", "поганый" явно походят на немецко-готское "крейц" (от латинского "Кристос"), латинское "алтариум", немецко-готское "кирхе" (от латинского "циркус"), немецко-готское "паппе" (от латинского "папа"), латинские "хэретикус", "паганус". И совсем не походят на греческие соответствия "стаурос", "бомос", "базилика", "иерей", "гетеродокс", "этникой"?
Не потому ли, что обнаруженные Кириллом в Херсонесе «Евангелие» и «Псалтырь», написанные «русскими письменами», представляли собой настолько «впечатляющий перевод» «готских письмен Ульфиллы» на «русский язык», что в последующей обработке византийцам ничего не оставалось, как оставить эти и многие другие христианские понятия без изменений, т.е. в западно – готско – латинском варианте? Именно готские письмена ( для справки – готский язык относится к восточногерманским языкам, прим. авт.) имели хождение как в Крыму, так, очевидно, и по некоторым территориям «предкиевской Руси», поскольку готы ещё в 3 веке захватили эти территории, а само же принятие христианства (арианского толка) этими самыми готами произошло практически в то же время . Следовательно, византийцы, как бы они этого и не хотели, но ко времени «мнимой христианизации Киевской Руси князем Владимиром в 988 года» не могли совершенно никак навязать «греческих понятий», поскольку у славянского населения имелись, по сути, – многовековые, устоявшиеся традиции на сей счёт.
И почему Кирилл именно Мефодия взял в свою миссию в Херсонес, где им были преподнесены Псалтырь и Евангелие, писанные «русскими (рушкими) письменами? И почему в многочисленных вариантах «Паннонского Жития Кирилла» о кратковременном его пребывании в Херсонесе, в одном случае говорится об разговоре его с русином, познакомившим Кирилла с гласными и согласными «русскими письменами», а в другом – о произошедшей между Кириллом и неким неназванным евреем «жидовской беседе»? И почему на территории «Киевской Руси» до сих пор существуют старообрядческие общины, относящиеся к так называемым «жидовствующим» (иудействующим) сектам? И почему в 19 веке одна из этих сект при регистрации называлась «самаритянской»? И почему топоним – гидроним «Самара – Шамара» связан с расселением староверов – раскольников -старообрядцев, в том числе и невдалеке от реки Иргиз в России, и по реке Самара вблизи известной реки «Рось» в нижнем течении Днепра, и на Урале, и в Забайкалье? И почему у позже рассеянных по всей территории современной России и за её пределами «жидовствующих сект», в том числе – представителей так называемого Асгардского Духовного Училища Староверов – Инглиитов г. Соликамска Пермской области до сих пор сохраняются сведения о числовых значениях «глаголицы»?
…
Остаётся открытым вопрос – почему Киевская Русь, до момента своего возникновения подчинявшаяся Хазарии, в которой официально признаваемой религией был иудаизм, вдруг ни с того ни с сего, меняет ориентацию и приглашает в 988 году византийских греков крестить восточных славян в Киеве и его окрестностях? Что стоит за такой противоречивостью князя Владимира Красное Солнышко?
В) Во многих церковных источниках под «эллинами» до сих пор подразумеваются не нынешние и бывшие греки, ибо название «греки» вошло в обиход благодаря племенам италиков, проживавших на территории современной Италии, а именно «евреи – язычники», т.е. самаритяне.
…
17. Наконец, вплоть до 19 века евреи называли русских «ханнаэннянами – ханнаэйцами» – буквально, выходцами из территорий, расположенных к северу от Иудеи . По мнению же самих гебраистов, понятие «евреи» переводится как «люди с того берега» (разумеется, реки Иордана).
…
Рано или поздно … русская научная общественность придёт к окончательным и бесспорным выводам о том, что Кирилл не создал для славян письменность, а также, как в своё время епископ Ульфилла , считающийся создателем «готских письмен» «Псалтыри» и «Евангелия», приспособил «торжественный византийский устав» к языку «обращаемых в христианство славян», добавив кроме сугубо греческих букв несколько «демотико – диакретических букв», звуков которых нет в греческом языке. И если Ульфилла сделал для готов это уже в начале 4 века, то у египтян – христиан это произошло чуть раньше чем у готов. У египтян в 3 веке был создан свой «коптский алфавит», также состоящий из всех греческих и нескольких «демотических» букв. Деятельность Кирилла на этом фоне выглядит весьма меркло и не вполне возвышенно. Ясно одно – фальсификация о создании для славян глаголицы византийскими священниками, начатая по инициативе Византийского Православия и почему–то подхваченная Вами, позволяет совершенно бесспорно утверждать: Вы в этой ситуации – слепой и покорный телёнок, который, в силу сложившихся обстоятельств вынужден будет говорить то, что ему закажут сверху.
…
Арамейский (протоханаанский) алфавит.
Маюскульный и минускульный самаритянские алфавиты.
Финикийско – карфагенский алфавит
Коптский алфавит.
Классический (аттический) древнегреческий алфавит.
Готский алфавит епископа Ульфиллы.
Алфавит российской кириллицы в версии 1708 года
Алфавит российской кириллицы, сформировавшийся к 1800 году и просуществовавший в России до 1918 года.
Карачаево – черкесские руны .
Доказательства того, что Ньютон был католиком, а главное, добропорядочным католиком, надо всего – то понимать, что англиканская церковь относится к той части христианства, которая изначально активизировала себя как религия, ведущая свою проповедь на латинском языке, по книгам, написанным латинским шрифтом – в отличие от православной церкви, допускающей писать книги на многих языках. Ну а если говорить о добропорядочности Ньютона, то судя по дошедшим до меня сведениям Католическая церковь не предавала Ньютона анафеме. И поскольку с правовой точки на каждого человека распространяется презумпция невиновности, то у меня нет никаких оснований утверждать, что Ньютон был "не добропорядочным католиком", а уж тем более, не добропорядочным атеистом.
Открытое письмо доктору филологических наук, профессору кафедры русского языка Самарского Государственного Университета, ведущему специалисту в области славянского сравнительного языкознания Самарской Государственной Академии, преподавателей истории, языков и культуры славянских народов «Славянский мир: вера и культура», одному из главных организаторов «Кирилло – Мефодиевских чтений», сопредседателю Международной научно-практической конференции Карпенко Людмиле Борисовне.
Уважаемая Людмила Борисовна!
… От Ваших проникновенных слов хочется плакать и плакать от умиления за действительно подвижническую "научную" деятельность Вашу и Ваших сподвижников от филологии. Чего только стоит одна цитата: „Решившись, Философ (имеется в виду Кирилл, создатель кириллицы – прим. ред.) по обычаю встал сначала на молитву вместе со своими сподвижниками. И вскоре открыл ему Бог всё, слыша молитвы рабов Своих. И тогда он сложил азбуку и начал записывать текст евангельский».
Ну чем не настоящий "научный" перл, подобных которому в наше время возвращения к прошлому трудно отыскать . Да и основание веское – ясное дело, тогда как Византийская и Римская цивилизации блистали своим совершенством , славяне оставались тупыми, дикими варварами, ненавидели своих соплеменников так, что стремились жить разрозненно – лишь бы лишний раз не глядеть друг на друга от зависти, злости, душевной пустоты и бессилия. Ладно, хоть Бог услышал, наконец – то призывы молившегося за их спасение святого нашего пастыря Кирилла. А если б не услышал …
Поэтому, прочитав с огромным интересом ряд Ваших доступных мне материалов по поводу возникновения у славян двух систем письменности – кириллицы и глаголицы, хотелось бы обратить Ваше внимание на ряд чрезвычайно важных моментов:
1. Уважающий себя современный научный сотрудник в своей деятельности, прежде всего, должен руководствоваться так называемым «нулевым законом Ньютона». Ньютон никогда не скрывал своего искреннего отношения к христианству и был добропорядочным католиком. В то же время он прекрасно понимал: Богу – богово, кесарю – кесарево, а слесарю – слесарю.
Иначе говоря, не надо смешивать в одну кучу божий дар и яичницу, науку и религию. Вот как примерно звучит формулировка «нулевого закона», которую неоднократно он сам отмечал в своих высказываниях: «Там, где имеется сфера физических взаимодействий, там заканчивается сфера действия божественного промысла».
Поэтому сказочку об обретении Кириллом письменности от самого Господа Бога рекомендуется провозглашать с амвона для недалёких и забитых нуждой и нищетой сограждан, которым в этой жизни больше ни на что другое, кроме Божьей милости, надеяться не приходится. Прибывающим же по разнарядке на Ваши лекции ученикам, жаждущим реальных знаний для принесения России пользы, я бы посоветовал больше не забивать их «баки пустопорожней болтовнёй».
2.. Наука и религия весьма похожи друг на друга сферы миропонимания, но только религия – это когда живые начинают задумываться о своей предстоящей смерти, а наука – это когда смертные начинают задумываться над предстоящей жизнью своих потомков. Вот и вся разница, которую чрезвычайно легко перешагнуть, даже не заметив этого.
…
У гиматрии помимо чисто практического применения есть и магическое: люди, верящие в нумерологию (магию чисел), складывают числовые значения букв, составляющих имя или слово, пытаясь найти в получившемся числе особый мистический смысл.
Так вот, Людмила Борисовна – числовое значение букв, в силу присущей цифрам магии чисел, является чрезвычайно консервативной системой. По одной весьма прозаической причине – прежде чем стать системой письма, символы, а здесь мы имеем в виду символы глаголицы, которые мы называем лингвистическими, изначально могли и представляли тщательно выработанную счётно – торгово – распределительную систему .
Славяне активно проявляют себя в истории уже в первых веках н.э., славясь своей торговлей мехами, свинцом, шкурами, мёдом и т.д. Как они могли без счёта торговать и не прогорать – уму непостижимо?
То, что называется «древнееврейским письмом», прежде было «финикийской системой счёта», состоявшей из 22 символов. И евреи, и греки именно у финикийцев, первоначально – без всяких изменений, взяли эту систему в своё пользование. Но если у евреев до сих пор в алфавите имеется всего 22 основных символа, древние греки к имевшимся 22 символам добавили ещё несколько символов. Добавленным символам они , соответственно, придали такие числовые значения, которые в финикийском и еврейском письме записывались в виде «числолигатур» .
Если же говорить о глаголице, то это сугубо славянское изобретение, хотя и сделанное не без участия «пришлого элемента», в том числе и евреев … .
…
… обратимся конкретно к числовым значениям двух славянских азбук. В качестве сравнительного материала Вам предоставляется три наиболее употребляемых в славянской среде азбуки – кириллицу, угловатую (ангулярную) и круглую (облую) глаголицы:
Кириллическое числовое значение букв:
Кроме, собственно, кириллицы, а также хорватской и сербской глаголиц, у меня имеются числовые значения ещё «блатенской», т.е. боснийской глаголицы, а также глаголицы старообрядческой – из соликамского староверческого центра.
Теперь о выводах из данного обзора:
1) – все числовые значения всех представленных и имеющихся в виду разновидностей глаголицы абсолютно схожи между собой, что лишний раз подтверждает сакрализованный характер их по причине выражения ими цифр, чисел и дат, которые, кстати, применяются в единственной, но общей для всех письменностей «Псалтыри» при обозначении номеров псалмов.
2) – числовые значения кириллицы являются абсолютно адекватными числовым значениям торжественного Византийского унциального устава и древнегреческого письма (в рамках его 26 символов);
3)- сравнительный анализ числовых значений кириллицы и глаголицы показывает – только 3 (три символа) из 43 кириллических и 40 глаголических имеют одно и то же числовое значение.
А это значит:
1. Кирилл и его последователи физически не могли в столь короткий исторический отрезок времени создать две славянских азбуки, тем более – с разными числовыми значениями по причине несоответствия числовых значений букв. …
2. Всяческие попытки навязать в русскоязычной среде мнение о том, что только благодаря культивации византийского православия у славян, последние из варваров преобразовались в цивилизованных людей, связаны, прежде всего, с незнанием действительной обстановки, с неспособностью отдельных лиц рассматривать обретение славянством письменности с учётом всех опосредствований , и представляет банальное оскорбление славянства в общем, а русского народа в отдельности.
…
5. Хотя современная историческая наука не располагает окончательными выводами о прародине «русов», тем не менее, существование Древнего Евразийского Торгово – экономического сообщества подтверждается одновременным существованием «Закавказской Руси» с центром в Дербенте, «Варяжской Руси» на севере Европы, «Донско – Кубанской Руси» (в VII и на¬ча¬ле VIII вв. её столица Семендер стояла на берегу реки Терек), «Причерноморской Руси » с центрами в Херсонесе, Ольвии и Керчи, «Хорвато – сербско – карпатской Руси» с центрами в г. Рашке и г. Сплите, а также «Критской Руси», охватывавшей большинство островов восточной части Средиземного моря и значительной территории «Малой Азии» и даже «Багдадской Руси – диаспоры».
Этот факт зафиксирован многочисленными письменными источниками, так что отрицать его бессмысленно. Дополнительные сведения о «Русях» сообщает Сергей Вячеславович Перевезенцев в книге «Русь древнейшая»: «Кроме того, какая-то «Русь» («Руззика») входила в состав королевства вандалов в Северной Африке».
Всё это говорит о широком распространении в среде руссов таких занятий как торговля и работорговля, которые, как известно, не бывают без разного рода счётных операций.
6. Никакой речи в «действительной науке» не должно быть по поводу разного рода «протокириллиц» и «протоглаголиц». Если в культурном слое 5 – 7 веков в разных местах Крыма, а именно – в Ольвии, Керчи и Херсонесе обнаружены практически все символы «глаголицы», это может означать только то, что их первоначально могли использовать для счёта, причем счёта не стихийного, а уже полностью к тому времени систематизированного, десятичного, ибо не систематизированный счёт способен приводить к ошибкам при расчётах.
7. Скудость глаголических артефактов вполне объяснима, если учитывать тот факт, что глаголица носила закрытый, коммерческий характер. Во многих источниках она так и называется – «торговое письмо». Для сравнения – у лингвистов – гебраистов до 1947 года , т.е. до открытия Кумранских свитков, единственными источниками, подтверждавшими существование письменности у евреев служили всего два – три списка Ветхого Завета, датируемых концом 9 началом 10 века и нескольких листков самаритянского божественного писания , датируемого началом 6 века. И ВСЁ. Но при этом вся мировая, в том числе – русская научная филологическая общественность верила в то, что у евреев их азбука имеет глубокие многовековые корни.
А на данный момент в руках русских и славянских лингвистов имеется огромная куча неподдающихся датировке палимпсестов, нижним слоем которых служит глаголический текст, подлинные «киевские листки», крымские глаголические петроглифы 5 – 7 века, множество других свидетельств. Кроме этого, необходимо вспомнить отдельно ещё об одном факте, утаиваемом РПЦ. Имеется в виду отправка в середине 17 века на Афон практически всех московских рукописных книг, состоявших как из кириллических, так и глаголических текстов для исправления. При отправке книг в Афон особо подчёркивалось, что за образец должны быть взяты не греческие, а московские рукописные книги. Претензии такого рода, естественно не встречали сочувствия греков. В середине XVII в. русские люди были потрясены известием о полном сожжении всех привезённых на Афон московских глаголических и кириллических богослужебных книг на Афоне. Очевидно, пламя от этих книг было совершенно одинаковым, например, от костров из книг, сжигавшихся перед рейхстагом гитлеровцами. Тем не менее, Собор 1654 г. одобрил новшества и внес изменения в богослужение».
Историческая справка свидетельствует о «способах обращения», применяемых при хранении наших исторических памятников, и безо всяких кривотолков поясняет действительную причину отсутствия «подлинных исторических первоисточников» нашей истории. При этом , нимало не смущаясь тем фактом, что «благодаря» византийцам Россия навсегда утеряла практически полностью глаголические тексты, уважаемая Людмила Борисовна, Вы на полном серьёзе утверждаете, что русские обрели письменность лишь после 988 года? И от кого – от людей, чьё коварство, хитроумие и заискивание стали в Древнем Мире «притчей во языцах»?
Разве имеющихся в наличии фактов недостаточно для создания адекватного мнения о глаголице? …
….
12. В 967 г. папа Римский, назначая первого своего бискупа (епископа) для Праги, писал: «Божественная служба должна быть отправляема не по обрядам Болгарского или Русского или Славянского языка, но по уставам Римской Церкви». Спрашивается, о каком – таком «русском языке» в 967 году идёт речь, если Киевская Русь, по логике вещей, вместе с её крещением в 988 году, получила от византийцев тот самый пресловутый «славянский язык – кириллицу» (такой же самый, как великоморавы в 863 году), который принято считать в русской филологии «русским»? Неужели чехи раньше киевлян, судя по контексту послания папы, имели возможность отправлять и отправляли раньше свои обряды по «русским канонам» и на «русском языке», заведомо зная о грядущем создании через 125 лет первого русского государства – Киевской Руси? Или же черноризец Храбр всё-таки напартачил, написав в своем трактате «О письменех»: «прежде славяне не имели своей письменности, погани суще были, но чертами и резами читааху и гадааху», считая мимоходом, за недостатком точной информации русских теми же славянами?
В этой связи неминуемы вопросы :
а) неужели русы не такие уж и славяне?;
б) – неужели черты и резы как раз и есть та самая глаголица – русская азбука?;
в) – неужели глаголица и есть те самые древнерусские руны (по-польски «руна» – желобок, прорезь, царапина), которыми могли гадать и считать как славяне, так и русские?;
г) – неужели древнерусские глаголические руны и есть те самые письмена, называемые «русскими»? А обнаруженные в Чехии и во всём остальном славянском мире старинные книги, написанные на глаголице, и представляют собой подлинные образцы рунического письма – этого самого – самого «русского языка» из всех русских?
13. САМОЕ ГЛАВНОЕ – по информации "В начале было Слово…" Перевезенцева С. В , опубликованной в журнале «Подъем» , ДОГМАТ ТРИЯЗЫЧИЯ был инициализирован ранее уже здесь упоминавшимся севильским епикопом (который в христианской литературе значится как первый создатель католического канонического права) Исидором Сельвинским. Спрашивается – а почему именно в седьмом веке , в годы крещения южных славян – хорват возникает этот самый пресловутый ДОГМАТ ТРИЯЗЫЧИЯ? Против какого языка (точнее – письменности) был направлен этот догмат, если, по мнению ряда «недалёких» учёных, у славян не было свой письменности до 863 года? Неужели Исидор Сельвинский был величайшим прорицателем, предугадав за более чем 220 лет до создания Кириллом азбуки, что главным аргументом против её использования окажется этот самый «Догмат триязычия»?
Вдогонку ещё один важный вопрос, от Прозорова Л. Р., непосредственно связанный с «западным» крещением славян – почему подавляющее количество церковных понятий русского православия, в том числе , "крест", "алтарь", "церкы", "поп", "еретик", "поганый" явно походят на немецко-готское "крейц" (от латинского "Кристос"), латинское "алтариум", немецко-готское "кирхе" (от латинского "циркус"), немецко-готское "паппе" (от латинского "папа"), латинские "хэретикус", "паганус". И совсем не походят на греческие соответствия "стаурос", "бомос", "базилика", "иерей", "гетеродокс", "этникой"?
Не потому ли, что обнаруженные Кириллом в Херсонесе «Евангелие» и «Псалтырь», написанные «русскими письменами», представляли собой настолько «впечатляющий перевод» «готских письмен Ульфиллы» на «русский язык», что в последующей обработке византийцам ничего не оставалось, как оставить эти и многие другие христианские понятия без изменений, т.е. в западно – готско – латинском варианте? Именно готские письмена ( для справки – готский язык относится к восточногерманским языкам, прим. авт.) имели хождение как в Крыму, так, очевидно, и по некоторым территориям «предкиевской Руси», поскольку готы ещё в 3 веке захватили эти территории, а само же принятие христианства (арианского толка) этими самыми готами произошло практически в то же время . Следовательно, византийцы, как бы они этого и не хотели, но ко времени «мнимой христианизации Киевской Руси князем Владимиром в 988 года» не могли совершенно никак навязать «греческих понятий», поскольку у славянского населения имелись, по сути, – многовековые, устоявшиеся традиции на сей счёт.
И почему Кирилл именно Мефодия взял в свою миссию в Херсонес, где им были преподнесены Псалтырь и Евангелие, писанные «русскими (рушкими) письменами? И почему в многочисленных вариантах «Паннонского Жития Кирилла» о кратковременном его пребывании в Херсонесе, в одном случае говорится об разговоре его с русином, познакомившим Кирилла с гласными и согласными «русскими письменами», а в другом – о произошедшей между Кириллом и неким неназванным евреем «жидовской беседе»? И почему на территории «Киевской Руси» до сих пор существуют старообрядческие общины, относящиеся к так называемым «жидовствующим» (иудействующим) сектам? И почему в 19 веке одна из этих сект при регистрации называлась «самаритянской»? И почему топоним – гидроним «Самара – Шамара» связан с расселением староверов – раскольников -старообрядцев, в том числе и невдалеке от реки Иргиз в России, и по реке Самара вблизи известной реки «Рось» в нижнем течении Днепра, и на Урале, и в Забайкалье? И почему у позже рассеянных по всей территории современной России и за её пределами «жидовствующих сект», в том числе – представителей так называемого Асгардского Духовного Училища Староверов – Инглиитов г. Соликамска Пермской области до сих пор сохраняются сведения о числовых значениях «глаголицы»?
…
Остаётся открытым вопрос – почему Киевская Русь, до момента своего возникновения подчинявшаяся Хазарии, в которой официально признаваемой религией был иудаизм, вдруг ни с того ни с сего, меняет ориентацию и приглашает в 988 году византийских греков крестить восточных славян в Киеве и его окрестностях? Что стоит за такой противоречивостью князя Владимира Красное Солнышко?
В) Во многих церковных источниках под «эллинами» до сих пор подразумеваются не нынешние и бывшие греки, ибо название «греки» вошло в обиход благодаря племенам италиков, проживавших на территории современной Италии, а именно «евреи – язычники», т.е. самаритяне.
…
17. Наконец, вплоть до 19 века евреи называли русских «ханнаэннянами – ханнаэйцами» – буквально, выходцами из территорий, расположенных к северу от Иудеи . По мнению же самих гебраистов, понятие «евреи» переводится как «люди с того берега» (разумеется, реки Иордана).
…
Рано или поздно … русская научная общественность придёт к окончательным и бесспорным выводам о том, что Кирилл не создал для славян письменность, а также, как в своё время епископ Ульфилла , считающийся создателем «готских письмен» «Псалтыри» и «Евангелия», приспособил «торжественный византийский устав» к языку «обращаемых в христианство славян», добавив кроме сугубо греческих букв несколько «демотико – диакретических букв», звуков которых нет в греческом языке. И если Ульфилла сделал для готов это уже в начале 4 века, то у египтян – христиан это произошло чуть раньше чем у готов. У египтян в 3 веке был создан свой «коптский алфавит», также состоящий из всех греческих и нескольких «демотических» букв. Деятельность Кирилла на этом фоне выглядит весьма меркло и не вполне возвышенно. Ясно одно – фальсификация о создании для славян глаголицы византийскими священниками, начатая по инициативе Византийского Православия и почему–то подхваченная Вами, позволяет совершенно бесспорно утверждать: Вы в этой ситуации – слепой и покорный телёнок, который, в силу сложившихся обстоятельств вынужден будет говорить то, что ему закажут сверху.
…
Арамейский (протоханаанский) алфавит.
Маюскульный и минускульный самаритянские алфавиты.
Финикийско – карфагенский алфавит
Коптский алфавит.
Классический (аттический) древнегреческий алфавит.
Готский алфавит епископа Ульфиллы.
Алфавит российской кириллицы в версии 1708 года
Алфавит российской кириллицы, сформировавшийся к 1800 году и просуществовавший в России до 1918 года.
Карачаево – черкесские руны .
Доказательства того, что Ньютон был католиком, а главное, добропорядочным католиком, надо всего – то понимать, что англиканская церковь относится к той части христианства, которая изначально активизировала себя как религия, ведущая свою проповедь на латинском языке, по книгам, написанным латинским шрифтом – в отличие от православной церкви, допускающей писать книги на многих языках. Ну а если говорить о добропорядочности Ньютона, то судя по дошедшим до меня сведениям Католическая церковь не предавала Ньютона анафеме. И поскольку с правовой точки на каждого человека распространяется презумпция невиновности, то у меня нет никаких оснований утверждать, что Ньютон был "не добропорядочным католиком", а уж тем более, не добропорядочным атеистом.
Источник: ss69100.livejournal.com