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Перечень преступлений из-за которых 20 октября 2011 года был убит Муаммар Каддафи

09:16. 23 октября 2017 Просмотров - 589 7 коммент. Опубликовал:

Перечень преступлений из-за которых 20 октября 2011 года был убит Муаммар Каддафи

1. Бензин стоит дешевле воды. 1 литр бензина — 0,14 $2. Новобрачным дарится 64 000 $ на покупку квартиры.3. Образование и медицина полностью бесплатные.4. На каждого члена семьи государство выплачивает в год 1 000 $ дотаций.

5. Пособие по безработице — 730 $.

6. Закрыл военные базы НАТО.

7. Зарплата медсестры — 1 000 $.

8. За каждого новорожденного выплачивается 7 000 $.

9. На открытие личного бизнеса единовременная материальная помощь — 20 000 $.

10. Крупные налоги и поборы запрещены.

11. ВВП на душу населения — 14 192 $

12. Образование и стажировка за рубежом — за счёт государства.

13. Сеть магазинов для многодетных семей с символическими ценами на основные продукты питания.

14. За продажу продуктов с просроченным сроком годности — большие штрафы и задержание подразделениями спецполиции.

15. Часть аптек — с бесплатным отпуском лекарств.

16. За подделку лекарств — смертная казнь.

17. Квартирная плата — отсутствует.

18. Плата за электроэнергию для населения отсутствует.

19. Продажа и употребление спиртного запрещены — «сухой закон».

20. Кредиты на покупку автомобиля и квартиры — беспроцентные.

21. Риэлторские услуги запрещены.

22. Покупку автомобиля до 50% оплачивает государство, бойцам народного ополчения — 65%.

23. Придя к власти, он изгнал из страны межд. корпорации.

Только при Муаммаре негры юга Ливии обрели человеческие права.

За сорок лет его правления население Ливии выросло в три раза.

Детская смертность уменьшилась в 9 раз.

Продолжительность жизни в стране увеличилась с 51,5 до 74,5 лет.

Кадаффи принял решение вывести Ливию из мировой банковской системы и его примеру хотели последовать ещё 12 арабских стран.

Перечень преступлений из-за которых 20 октября 2011 года был убит Муаммар Каддафи

Перечень преступлений из-за которых 20 октября 2011 года был убит Муаммар Каддафи

Источник: nnm.me

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7 коммент.»

  • 2443 1770
    любопытный 23 октября 2017 в 9:35 Ссылка Пометить
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    Вот вам и Содом и Гамора, может эти города так же были сожжены за человеческое отношения к людям?

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  • 3354 1676
    Maleos 23 октября 2017 в 9:53 Ссылка Пометить
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    Жыды не терпят, когда гои живут, как люди. Жаба душит…

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  • 1065 379
    ФЕДОР ЗИМИН 23 октября 2017 в 10:48 Ссылка Пометить
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    Поразительно! Не знал, что Ливия уже жила при коммунизме! Интересно узнать что думают простые ливийцы.

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  • 629 403
    Олег Лебедев 23 октября 2017 в 12:00 Ссылка Пометить
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    Демократизаторы, конечно, бомбили Ливию за все вышеперечисленное. Но убивали Каддафи все-таки ливийцы. И выступавших против Каддафи ливийцев было предостаточно. Это, примерно, как хохлы против России, из-за которой, по их мнению, жизнь и была очень плохой. И те и другие сейчас, как я полагаю, по-настоящему радуются наступившему счастью, изобилию, демократии и свободе. Каждый получил то, за что боролся. Немного жалко других, которые понимали, чем все это кончится, но ничего не могли или не хотели сделать. Немного жалко, потому что те, которые смогли воспрепятствовать демократизаторам (Крымчане, Донбасс), вызывают не жалость, а симпатию и одобрение.

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    • 375 313
      mary Олег Лебедев 23 октября 2017 в 12:26 Ссылка Пометить
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      да и Каддафи играл с Западом ,давал деньги ,боялся или зазнался ,роскошь расхолаживает всех.Вот эти выходцы из пустыни моисеем, жестко держат свое влияние,не расслабляются-жгут,убивают,пишут ИзТории,ито приходят к упадку от разврата ,вседозволенности ,но так медленно,что много государств уже прекратили существование из-за них ,как и СССР-такой же пример достойной жизни без их кредитной системы(основа Торы ” и будешь давать ты в долг…”И мы могли с таким богатством жить хорошо,роскоши не нужно ,но кто же даст,даже попытки пресекаются.

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  • 30 16
    Riman 23 октября 2017 в 12:05 Ссылка Пометить
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    Вечная память этому Человеку!

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