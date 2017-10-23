Перечень преступлений из-за которых 20 октября 2011 года был убит Муаммар Каддафи
1. Бензин стоит дешевле воды. 1 литр бензина — 0,14 $2. Новобрачным дарится 64 000 $ на покупку квартиры.3. Образование и медицина полностью бесплатные.4. На каждого члена семьи государство выплачивает в год 1 000 $ дотаций.
5. Пособие по безработице — 730 $.
6. Закрыл военные базы НАТО.
7. Зарплата медсестры — 1 000 $.
8. За каждого новорожденного выплачивается 7 000 $.
9. На открытие личного бизнеса единовременная материальная помощь — 20 000 $.
10. Крупные налоги и поборы запрещены.
11. ВВП на душу населения — 14 192 $
12. Образование и стажировка за рубежом — за счёт государства.
13. Сеть магазинов для многодетных семей с символическими ценами на основные продукты питания.
14. За продажу продуктов с просроченным сроком годности — большие штрафы и задержание подразделениями спецполиции.
15. Часть аптек — с бесплатным отпуском лекарств.
16. За подделку лекарств — смертная казнь.
17. Квартирная плата — отсутствует.
18. Плата за электроэнергию для населения отсутствует.
19. Продажа и употребление спиртного запрещены — «сухой закон».
20. Кредиты на покупку автомобиля и квартиры — беспроцентные.
21. Риэлторские услуги запрещены.
22. Покупку автомобиля до 50% оплачивает государство, бойцам народного ополчения — 65%.
23. Придя к власти, он изгнал из страны межд. корпорации.
Только при Муаммаре негры юга Ливии обрели человеческие права.
За сорок лет его правления население Ливии выросло в три раза.
Детская смертность уменьшилась в 9 раз.
Продолжительность жизни в стране увеличилась с 51,5 до 74,5 лет.
Кадаффи принял решение вывести Ливию из мировой банковской системы и его примеру хотели последовать ещё 12 арабских стран.
Источник: nnm.me
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Вот вам и Содом и Гамора, может эти города так же были сожжены за человеческое отношения к людям?
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Жыды не терпят, когда гои живут, как люди. Жаба душит…
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Поразительно! Не знал, что Ливия уже жила при коммунизме! Интересно узнать что думают простые ливийцы.
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Наверно они думают, как легко их развели, как они были неустойчивы
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Демократизаторы, конечно, бомбили Ливию за все вышеперечисленное. Но убивали Каддафи все-таки ливийцы. И выступавших против Каддафи ливийцев было предостаточно. Это, примерно, как хохлы против России, из-за которой, по их мнению, жизнь и была очень плохой. И те и другие сейчас, как я полагаю, по-настоящему радуются наступившему счастью, изобилию, демократии и свободе. Каждый получил то, за что боролся. Немного жалко других, которые понимали, чем все это кончится, но ничего не могли или не хотели сделать. Немного жалко, потому что те, которые смогли воспрепятствовать демократизаторам (Крымчане, Донбасс), вызывают не жалость, а симпатию и одобрение.
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да и Каддафи играл с Западом ,давал деньги ,боялся или зазнался ,роскошь расхолаживает всех.Вот эти выходцы из пустыни моисеем, жестко держат свое влияние,не расслабляются-жгут,убивают,пишут ИзТории,ито приходят к упадку от разврата ,вседозволенности ,но так медленно,что много государств уже прекратили существование из-за них ,как и СССР-такой же пример достойной жизни без их кредитной системы(основа Торы ” и будешь давать ты в долг…”И мы могли с таким богатством жить хорошо,роскоши не нужно ,но кто же даст,даже попытки пресекаются.
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Вечная память этому Человеку!