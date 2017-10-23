Неявные последствия цифровой революции

Дмитрий Перетолчин и доктор физико-математических наук Георгий Малинецкий рассказывают о мифах цифрового общества. Повсеместное распространение сети Интернет привело к тому, что примерно 5 млрд жителей земли претендуют на уровень жизни, сравнимый с “золотым миллиардом”. Какие существуют пути разрешения этого противоречия и каковы соответствующие им варианты будущего?