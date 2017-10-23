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Неявные последствия цифровой революции

11:01. 23 октября 2017 Просмотров - 184 Нет комментариев Опубликовал:

Дмитрий Перетолчин и доктор физико-математических наук Георгий Малинецкий рассказывают о мифах цифрового общества. Повсеместное распространение сети Интернет привело к тому, что примерно 5 млрд жителей земли претендуют на уровень жизни, сравнимый с “золотым миллиардом”. Какие существуют пути разрешения этого противоречия и каковы соответствующие им варианты будущего?

Источник: www.kramola.info

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