На нашей Планете остались еще деревья, которым много тысяч лет.

Не все еще успел уничтожить на Земле, злобный вирус под названием человек.

На нашей планете остались еще древние деревья, которым много тысяч лет. Самое старое дерево – «Pando», которому, по оценкам, не менее 80 000 лет.

Ниже вы найдете захватывающую коллекцию фотографий, сделанных Beth Moon. Она фотограф из Сан-Франциско и путешествовала по всему миру, чтобы заснять некоторые из самых древних деревьев на Земле.

Она опубликовала все фотографии в своей новой книге «Древние деревья: портреты времени».

ПРОСМОТР ЕЕ ПУТЕШЕСТВИЯ:

AVENUE OF THE BAOBABS

THE BUFFLESDRIFT BAOBAB

CROFT CASTLE CHESTNUT

THE BOWTHORPE OAK

DESERT ROSE (WADI FA LANG)

THE YEWS OF WAKEHURST

HEART OF THE DRAGON

DIKSOM FOREST

THE IFATY TEAPOT

THE GREAT WESTERN RED CEDAR

KING’S CANYON

ROOTED PASSAGE

ANKOR PASSAGE

BRISTLE CONE PINE RELIC

RILKE’S BAYON

THE WHITTINGHAME YEW

THE QUEEN ELIZABETH OAK

THE LOVERS

QUIVER TREE FOREST

CHESTNUT IN COWDRY PARK

Источник: nashaplaneta.su