На нашей Планете остались еще деревья, которым много тысяч лет.
Не все еще успел уничтожить на Земле, злобный вирус под названием человек.
На нашей планете остались еще древние деревья, которым много тысяч лет. Самое старое дерево – «Pando», которому, по оценкам, не менее 80 000 лет.
Ниже вы найдете захватывающую коллекцию фотографий, сделанных Beth Moon. Она фотограф из Сан-Франциско и путешествовала по всему миру, чтобы заснять некоторые из самых древних деревьев на Земле.
Она опубликовала все фотографии в своей новой книге «Древние деревья: портреты времени».
ПРОСМОТР ЕЕ ПУТЕШЕСТВИЯ:
AVENUE OF THE BAOBABS
THE BUFFLESDRIFT BAOBAB
CROFT CASTLE CHESTNUT
THE BOWTHORPE OAK
DESERT ROSE (WADI FA LANG)
THE YEWS OF WAKEHURST
HEART OF THE DRAGON
DIKSOM FOREST
THE IFATY TEAPOT
THE GREAT WESTERN RED CEDAR
KING’S CANYON
ROOTED PASSAGE
ANKOR PASSAGE
BRISTLE CONE PINE RELIC
RILKE’S BAYON
THE WHITTINGHAME YEW
THE QUEEN ELIZABETH OAK
THE LOVERS
QUIVER TREE FOREST
CHESTNUT IN COWDRY PARK
Источник: nashaplaneta.su
loading...
Пытаюсь представить, какой была Земля до того, как на ней появились ягвы и их богоизбранный народец…
loading...
Интересно бы знать координаты этих прекрасных деревьев.
Автор, дайте координаты, плиз
loading...
Ни названия деревьев, ни их описания, ни их возраста, ни страны произрастания—- одни голые снимки????