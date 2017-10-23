Йеллоустоун взорвется быстрее чем многие думали











В феврале 2015 года, это уже обсуждалось, так что напомню:

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Вулкан Йеллоустоун – это один из самых крупных вулканов на нашей планете, учёные присвоили ему статус супервулкана. Расположен он в национальном парке Йеллоустоун в США, штат Вайоминг. Известность вулкан получил благодаря своим по-настоящему огромным размерам. Во время его последнего извержения (640 тысяч лет назад), верхняя часть вулкана в буквальном смысле провалилась в недра земли, образовав при этом огромную дыру или так называемый кальдер Йеллоустоун, диаметр которого составляет 55 на 72км, а площадь 4 тыс. кв.км.

Кроме того, отличительной чертой Йеллоустонского вулкана является его расположение, он находится прямо в центре Североамериканской плиты, а не на границе тектонических плит, как Эверест например, или многие другие. Пока трудно предположить дату следующего извержения Йеллоустоуна, но информация от сейсмологов Геологической службы США вызывает всё большую тревогу . Начиная с 80-х годов учёные начали фиксировать подземные толчки средней магнитудой 3 балла.

Графики наблюдений показывают, что со временем активность в опасной зоне только ростет. В подтверждении этому — 2007 год, когда ученые настояли на экстренном созыве специального Научного совета США, в состав которого вошли ведущие сейсмологи, геофизики, а также министр обороны США и главы ЦРУ, АНБ, ФБР.

Давайте же разберемся, откуда все эти тревоги и слухи … или не слухи ?

Руины Йеллоустоунского кратера ( Йеллоустонская кальдера), окрещенного в 2000 году супервулканом, найдены сравнительно недавно — были обнаружены лишь в 1960-е гг. И обнаружены были … по спутниковым снимкам …

Первым европейцем, который исследовал Йеллоустоун, был Джон Колтер. Будучи одним из участников экспедиции Льюиса и Кларка, исследовавшей северо-запад США, Джон Колтер в 1807 году описал западные регионы Вайоминга, в том числе и Йеллоустоун. Колтер красочно обрисовал увиденные им гейзеры и горячие родники, но ему не поверили, посчитав его рассказы небылицами и назвав описанные им места «адом Колтера».

Позднее, в 1850 году в Йеллойстоуне побывал охотник и исследователь Джим Бриджер. Также, как и Колтера, Бриджера с его рассказами о бьющих из земли фонтанах горячей воды и пара, сочли выдумщиком.

После окончания гражданской войны в начале семидесятых годов XIX века правительство США финансировало исследования северо-западных регионов страны. В 1871 году район Йеллоустоуна изучила экспедиция под руководством американского геолога и натуралиста Фердинанда Хейдена. Подготовленный Хейденом доклад о Йеллоустоне, проиллюстрированный фотографиями Уильяма Джексона и картинами Томас Морана, убедил Конгресс США в 1872 году принять закон о создании Йеллоустонского национального парка, первого национального парка США.

Первым руководителем Йеллоустонского парка был назначен Натаниел Лэнгфорд. Поначалу правительство не финансировало парк, даже не платило зарплату директору. Ситуация изменилась к лучшему лишь через несколько лет.

Количество посетителей парка резко увеличилось в 1880-х годах, когда туристы смогли приезжать в район Йеллоустоуна по вновь построенной Северной Тихоокеанской железной дороге.

В дальнейшем Национальный парк Йеллоустон успешно развивался, сохраняя нетронутыми уникальные природные объекты и одновременно создавая новые удобства для туристов.

Пять процентов территории Йеллоустоунского парка занято реками и озерами. Площадь крупнейшего в парке Йеллоустонского озера — около 350 км2, а его глубина превышает 115 метров. Это самое большое в США горное озеро. В парке почти триста водопадов, самый большой из них — Нижний водопад Йеллоустоуна (94 метра, почти в два раза выше знаменитого Ниагарского водопада). Реки парка прорезали два каньона, глубина Гранд-Каньона («Большого каньона») реки Йеллоустоун достигает 275 метров.

По территории парка проходит континентальный водораздел, протекающие по Йеллоустоунскому парку реки относятся к бассейнам как Тихого (река Снейк), так и Атлантического (река Йеллоустоун) океанов.

Вулканическая активность в районе Йеллоустона продолжается и в наши дни. Здесь происходит множество слабых землетрясений, даже образуются новые вулканические конусы. Всемирную известность Йеллоустоунскому национальному парку принесли именно многочисленные гейзеры, горячие источники и грязевые вулканы.

Большая часть парка расположена на Йеллоустоунском плато, окруженном хребтами Скалистых гор. На территории парка находится огромная (около 55 на 72 километра) вулканическая кальдера, образованная катастрофическим извержением около 640 000 лет назад. Эта кальдера известна как «Йеллоустоунский супервулкан».

Справка. Что такое СУПЕРВУЛКАН ?

Типичный вулкан – это конусообразный холм с кратером, из которого извергаются лава, пепел и газы. Он образуется. Когда кипящая в недрах магма вырывается на поверхность через трещины и разломы в земной коры. По мере поднятия магма выделяет газы, превращаясь в вулканическую лаву, и изливается через верхнюю часть разлома, называемого обычно жерлом. Застывая вокруг жерла, продукты извержения и наращивают конус вулкана.

Супервулканы же имеют особенность, из-за которой до недавнего времени никто даже не подозревал об их существовании. Они совсем не похожи на привычные нам конусообразные «шапки» с жерлом внутри. Это обширные территории истончённой земной коры, под которой пульсирует раскалённая магма. Простой вулкан похож на прыщик, супервулкан – на огромное воспаление, на территории которого могут располагаться несколько обычных вулканов. На сегодняшний день в мире известно 20-30 супервулканов. Они могут время от времени извергаться, но эти выбросы можно сравнить с выпуском пара из перегретого котла. Главные проблемы начинаются тогда, когда взрывается сам «котёл». Поскольку супервулканы не извергаются, а именно взрываются.

Появление в 2002 году на территории Йеллоустонского заповедника новых гейзеров привлекло внимание ученых. Спустя два года правительство США закрыло значительную часть парка, а в других его частях ввело ограничения на посещения туристами.

Завсегдатыми здесь стали вулканологи и сейсмологи, интересующиеся различными проявлениями активности вулкана.

Такого рода супервулканы считаются самыми опасными на нашей планете, так как во время извержения они взрываются. Их мощность в десятки раз превышает мощность обычных вулканов. На протяжении сотен лет вулкан находиться в состоянии покоя, но когда Йеллоустоун взорвется, он сможет стереть с лица земли целый континент. По самым пессимистическим прогнозам после извержения Йеллоустонского вулкана, 99% человечества погибнет от разрушений и изменения климата.

За последний десяток лет ученые отметили повышенную активность вулкана. Многие жители США даже не догадываются о том, что в течение года случается от 1 до 3 землетрясений Йеллоустоуна, большая часть из которых настолько слаба, что люди их не ощущают. О взрыве вулкана говорить еще рано, но в последние годы количество фиксированных землетрясений заметно возросло.

Факт остается фактом — подземный резервуар постепенно заполняется магмой.

Первый, из трех взрывов Йеллоустоуна, случился 2,1 миллиона лет тому назад. Во время той катастрофы более четверти Северной Америки покрылось вулканическим пеплом. Стоит отметить, что настолько масштабных катаклизмов на земле больше не случалось. По подсчетам специалистов временной отрезок между извержениями супервулканов составляет 600 тысяч лет. Судя потому, что последнее извержение зафиксировано 640 тысяч лет назад, людям стоит ожидать нового природного катаклизма, и когда снова рванет Йеллоустоун мы можем узнать уже очень скоро.

Согласно предположениям ученых, сила взрыва Йеллоустонского вулкана будет в 2500 раз сильнее выброса Этны 8 тыс. лет назад, когда образовавшееся цунами за несколько часов исказило побережье трех континентов.

Когда Йеллоустоун взорвется, его последствия можно будет сравнить только со взрывом сразу десятка атомных бомб. Земная кора, поднимется на несколько метров, а почва прогреется до температуры +60 градусов. Куски земной породы подбросит на большую высоту, а затем они накроют огромную часть земли. Затем изменится сама атмосфера — увеличится содержание гелия и сероводорода.

В течение нескольких часов после взрыва Йеллоустоуна, полностью выгорит территория площадью около 1000 км2. Речь идет о северо-западе США и небольшой части Канады. Более 10 тысяч кв.км. будут погребены под потоками раскаленной грязи, или как ее еще называют пирокластической волны, она мощной лавиной сожжет все на своем пути. Именно она является самой смертоносной во время извержения.

Мир станет другим!

На протяжении многих лет вулканологи думали, что к «завтра» ведет дальняя дорога. Но две научные работы, опубликованные в последнее время, пересматривают уровень опасности для нескольких зловещих вулканов СШАю Один, в Долине Смерти, кратер Убехебе (Ubehebe), шириной в полмили и более чем 700 футов в глубину. Считается, что в последний раз он извергался несколько тысяч лет назад, то теперь известно, что взрыв произошел в 14 веке.

Другой вулкан, известная кальдера озера Кратер, в штате Орегон, может заполниться в течение нескольких десятилетий, а затем взорваться с суперразрушительной силой. До недавнего времени ученые считали, что вулканам также требуются тысячи лет, чтобы стать опасно активными.

Они были неправы.

Маргарет Манган (Mangan), виднейший ученый службы мониторинга USGS

Маргарет Мамган, ученая Геологической службы США, расположенной в Калифорнии, ведет исследование и наблюдение за деятельностью вулканов. Недавно она рассказала USA Today, что «понимание времени извержения и сроки формирования до извержения меняется».

И изменение это — угрожающая скорость. Изменения в знаниях, которые произошли очень быстро в последние несколько лет, заставляют некоторых ученых кусать ногти от одной мысли о катастрофическом взрыве супервулкана в Йеллоустоунском парке. Этот вулкан демонстрирует все признаки того, что становится активным: часть территории была нагрета почти до 1000 градусов по F, когда земля выпучивалась из лавового купола, озеро полностью выкипело.

Всего два года назад многие геофизики заверяли всех, в том числе федеральное правительство, что нам действительно не о чем беспокоиться. Действительно.

Теперь те же ученые просто заткнулись. Если и говорят что-то любопытствующим журналистам, то это «что-то» монотонно-усеченное, а после непонятных слов они спешат поскорее удалиться.

Что их беспокоит? Приближение Судного дня?

То, что промежутки между извержениями постоянно сокращаются, было известно учёным и раньше. И, учитывая астрономическую длительность таких промежутков, информация эта никакого практического значения для человечества не имела. Вулкан извергался 2 млн. лет назад, потом 1,3 млн. лет назад и в последний раз 630 тыс. лет назад. Геологическое общество Америки ожидало его пробуждения не раньше чем через 20 тыс. лет. Следующие расчёты показали, что новой катастрофы следует ждать в 2074 году.

В 2008 году профессор геологии и геофизики Университета штата Юты Роберт Смит «успокаивал», говоря, что «…пока магма супервулкана (хоть она и поднимается на 8 см в год начиная с 2004 года) расположена на глубине 10 километров от его жерла, беспокоиться рано, но если она поднимется на уровень 2-3 км, у нас будут серьезнейшие причины для беспокойства».

Между тем, еще в 2006 году вулканологи Илья Биндеман (Ilya N. Bindeman) и Джон Валей (John W. Valley) в журнале «Земля и планетарная наука» утверждали, что извержение будет уже совсем скоро.

Новые данные замеров показали, что скорость подъема магмы увеличилась, температура почвы в отдельных местах поднялась до точки кипения, открылись расщелины, сквозь которые начали сочиться сульфид водорода и углекислый газ — вулканические газы, содержащиеся в магме. Всё это заставило говорить, что страшная дата приблизилась. И извержение произойдёт до 2016 года (что, к счастью пока не произошло).

Почему все эти разговоры активизировались в прошлом году ? Потому что С конца марта 2014 там отмечено усиление сейсмической активности. Кроме того, ощутимо активизировались и местные гейзеры. С территории национального парка стали разбегаться крупные копытные животные. Видео с бизонами, скачущими по шоссе из Йеллоустоунского нацпарка быстро облетело Интернет. Кроме бизонов, из нацпарка сбежали и олени. За последний год их число сократилось на четверть. С учетом того, что в национальном парке на них никто не охотится, такая миграция выглядит очень странной. Но животные предчувствуют землетрясения и извержения намного лучше людей, опережая даже расчеты сейсмографов, и заранее покидают опасные места.

По имеющиеся данные Геологической службы США пока вызывают лишь вопросы и еще большую тревогу. Еще 26 марта 2015 года, сейсмографы в Йеллоустоне зафиксировали подземные толчки магнитудой 3 балла. А 30 марта район тряхнуло с магнитудой 4,8 балла. Это землетрясение стало самым мощным в Йеллоустоуне, начиная с 1980 года. Последние толчки в районе национального парка локализованы в одном определенном месте.

Вместе с тем есть и другая возможная версия событий, которая объясняет все эти землетрясения. Эксперт Майкл Джанич сообщает, что 1 апреля у города Ванкувер в районе одноименного острова (провинция Британская Колумбия, Канада) зафиксировали землетрясения магнитудой 4,7 балла. По мнению Джанича, все эти сейсмические события на североамериканском западе являются звеньями одной цепи. К такому заключению его подтолкнул анализ событий более чем тридцатилетней давности. В 1980 году после сильного землетрясения в Йеллоустоуне взорвался вулкан Сент-Хеленс (St. Helens) в американском штате Вашингтон. Облака пепла тогда поднялись на высоту до 40 километров.

В результате извержения погибло 57 человек, а площадь в 600 квадратных километров превратилась в лунный пейзаж. Не грядет ли повторение аналогичных событий и на этот раз, только с неким пока неизвестным вулканом в Скалистых горах?

Извержение вулкана Сент-Хеленс, всего лишь слабое подобие грядущего суперизвержения, супервулкана

Volcano Eruption Mount St. Helens May 18, 1980 USGS

А вот такая информация есть из области «теорий заговоров» или совершенно неожиданных сведений гуляющих по интернету:

Правительство США якобы предлагает платить зарубежным странам по $10 млрд. в год в течение 10 лет, если они согласны предоставить срочно убежище для американцев, когда Йеллоустоунский супервулкан начнет действовать (именно на этом сроке ближайшего извержения настаивает доктор Жан-Филипп Perrillat из Национального центра научных исследований в Гренобле, Франция).

Африканский национальный конгресс (АНК) правительства в Южной Африке уже получил запрос от США, согласно которому, ЮАР будет получать означенную сумму в $10 млрд. (около R100 млрд.) в течение 10 лет, в обмен на предоставление временного жилья миллионам американцев. Страны, которые будут участвовать в плане включают Бразилию, Аргентину и Австралию.

Кабмин ЮАР решил пока отклонить просьбу США. Пресс-секретарь ЮАР Министерства иностранных дел, доктор Сифо Матветве (Matwetwe), сказал, что Южная Африка «не будет частью плана, потому что есть риск того, что миллионы белых американцев могут быть отправлены в нашу страну в чрезвычайной ситуации, и мы считаем что это угроза черной национальной культуры и самобытности… Мы с симпатией относимся к американской проблеме с Йеллоустоун, но у нас есть свои проблемы в Южной Африке. 200 миллионов белых людей в Америке, и если слишком много их переедет в страны Южной Африки… это будет дестабилизировать обстановку в стране и, возможно, даже вернёт апартеид. Южная Африка не продается».

Понятное дело, что подтверждения этой информации я нигде не нашел. Может у вас получится.

«Зона смерти». Все прогнозируемое извержение Йеллоустоунского вулкана охватывает две трети территории США

КАК ВЫГЛЯДЯТ ВЗРЫВЫ СУПЕРВУЛКАНОВ?

Снизу давление магмы на тонкую поверхность земли постепенно увеличивается. Образуется горб высотой несколько сот метров и диаметром 15-20 километров. По периметру горба возникают многочисленные жерла и трещины, а затем вся его центральная часть обрушивается вниз, в огненную бездну.

Рухнувшие породы как поршень резко выдавят из недр гигантские фонтаны лавы и пепла.

Сила этого взрыва превосходит заряд самой мощной ядерной бомбы. По расчётам геофизиков, если рванёт Йеллоустоунская мина, эффект превзойдёт тысячу Хиросим. Расчёты, конечно, чисто теоретические. За время своего существования современного человека, нам не приходилось сталкиваться с таким явлением. Одно из последних извержений, приближающихся по своему масштабу к грядущему, произошло на Суматре 73 тыс. лет назад, когда взрыв супервулкана Тоба сократил население Земли примерно в 15 раз, когда в живых остались только 5-10 тыс. человек. Во столько же раз сократилось количество животных, погибло 3/4 растительного мира Северного полушария. На месте того взрыва образовался котлован площадью 1775 кв. км, в котором могли бы уместиться два Нью-Йорка или Лондона.

Йеллоустоун по своим габаритам в два раза больше Тобы. «На фоне извержения супервулкана все остальные кажутся карликами, и его мощность — реальная угроза всем живущим на этой планете», — отмечал Билл Макгир, профессор геофизики, специалист по климатическим изменениям из лондонского University College. Именно по его расчетам, произведенным в 1999 году, вулкан должен был проснуться к 2074 году. Последний раз взрыв супервулкана в Йеллоустоуне происходил во времена динозавров. Возможно, из-за этого они и вымерли.

В свою очередь, в интервью »Российской газете» профессор, завкафедрой динамики геосфер МГУ Николай Короновский признал — действительно, «в районе этого вулкана появились некоторые свидетельства, что магма может подниматься вверх и если вырвется, то Америке мало не покажется». Однако, ученый добавляет, что «подобную картину мы видим не первый раз, там периодически активность то растет, то затухает». Он отмечает, что «это напоминает поведение своеобразного подземного пузыря, который то надувается, то сдувается — поэтому к нынешней активности надо относиться спокойно».

Пока, по мнению профессора, «еще нет явных признаков, которые были бы, что называется, «верняками»и с высокой вероятностью указывали бы на близость извержения».

Одним словом, ученый считает, что «картина пока неясна». Хотя даже профессор уверен — «можно точно сказать, что Йеллоустонский вулкан заговорит, но вот когда» и предположил, что точную дату можно назвать с погрешностью «плюс­-минус 10 тысяч лет».

А вот что рассказал профессор, заместитель директора Института физики Земли РАН Евгений Рогожин.

— А вы считаете, что произошедшие события не являются признаками надвигающийся катастрофы?

— Признаков катастрофы сейчас пока нет. Она может быть, но обычно перед этим возникает серия сильных сотрясений. Кроме того, сейчас землетрясения идут не в пределах самой кальдеры (котловина вулканического происхождения), а к северо-западу от неё. Конечно, сказать определённо я не могу, потому что я там не был и не знаю детально материалов, но моё ощущение, что супервзрыва мы ожидать не можем, в то же время некоторые локальные извержения там вполне возможны.

КАК ЭТО БУДЕТ

За несколько дней до взрыва земная кора над супервулканом поднимется на несколько десятков, а то и сотен метров. Почва нагреется до 60-70°С. В атмосфере резко вырастет концентрация сероводорода и гелия.

Первым вырвется облако вулканического пепла, которое поднимется в атмосферу на высоту 40-50 км. Затем начнется выброс лавы, куски которой подбросит на огромную высоту. Падая, они накроют собой гигантскую территорию. Взрыв будет сопровождаться мощнейшим землетрясением и лавовыми потоками, развивающими скорость в несколько сот километров в час.

В первые часы нового извержения в Йеллоустоуне разрушению будет подвергнута площадь в радиусе 1000 километров вокруг эпицентра. Здесь в непосредственной опасности находятся жители практически всего американского северо-запада (город Сиэтл) и части Канады (города Калгари, Ванкувер).

На территории в 10 тыс. кв. километров будут бушевать потоки раскалённой грязи, т.н. «пирокластическая волна» Этот самый смертоносный продукт извержения возникнет, когда давление бьющей высоко в атмосферу лавы ослабнет и часть столба обрушится на окрестности огромной лавиной, сжигающей всё на своём пути. В пирокластических потоках выжить будет невозможно. При температуре свыше 400°С человеческие тела просто сварятся, плоть отделится от костей.

Горячая жижа убьёт около 200 тыс. человек в первые минуты после начала извержения. Кроме того, огромные потери принесут серии землетрясений и цунами, которые спровоцирует взрыв. Они унесут уже десятки миллионов жизней по всему земному шару. Это при условии, что североамериканский континент вообще не уйдёт под воду, как Атлантида.

Затем облако пепла из вулкана начнёт распространяться вширь. В течение суток в зоне бедствия окажется вся территория США до Миссисипи. При этом вулканический пепел представляет не менее опасное явление. Частицы пепла настолько мелки, что от них не предохраняют ни марлевые повязки, ни респираторы. Попадая в лёгкие, пепел смешивается со слизью, затвердевает и превращается в цемент…

В результате осыпания пепла, смертельной опасности могут подвергнуться территории, находящиеся за тысячи километров от вулкана. Когда слой вулканического пепла достигнет толщины в 15 см, нагрузка на крыши станет слишком большой и здания начнут рушиться. По расчётам, от 1 до 50 человек в каждом доме погибнут сразу или будут серьёзно травмированы. Это станет основной причиной смерти в обойдённых пирокластической волной районах вокруг Йеллоустоуна, где слой пепла будет никак не меньше 60 см.

Толстым слоем пепла будет покрыта практически вся территория США — от Монтаны, Айдахо и Вайоминга, которые сотрет с лица Земли, до Айовы и Мексиканского залива. Озоновая дыра над материком вырастет до таких размеров, что уровень радиации приблизится к чернобыльскому. Вся Северная Америка превратится в выжженную землю. Серьезно пострадает и южная часть Канады.

Йеллоустоунский гигант спровоцирует извержение нескольких сотен обычных вулканов по всему миру. Другие смерти последуют от отравлений. Извержение будет продолжаться несколько суток, но при этом люди и животные продолжат погибать уже из-за удушья и отравления сероводородом. За это время воздух на западе США будет отравлен так, что человек сможет дышать в нём не более 5-7 минут.

Тысячи кубических километров пепла, выброшенного в атмосферу, через 2-3 недели пересекут по воздуху Атлантику и Тихий океан, а спустя месяц закроют Солнце по всей Земле.

ЯДЕРНАЯ ЗИМА

Когда-то советские учёные предсказали, что самым страшным последствием глобального ядерного конфликта станет т.н. «ядерная зима». То же самое произойдёт в результате взрыва супервулкана.

Сначала непрекращающиеся кислотные дожди уничтожат все посевы и урожаи, убьют скот, обрекая выживших на голод. Через две недели после того, как солнце скроется в пылевых тучах, температура воздуха на земной поверхности упадёт в различных районах земного шара от -15° до -50°С и ниже. Средняя температура на поверхности Земли составит около -25°С.

От голода сильнее всего пострадают страны- «миллиардеры» — Индия и Китай. Здесь уже в ближайшие месяцы после взрыва погибнет до 1,5 млрд человек. Всего же за первые месяцы катаклизма умрет каждый третий житель Земли.

Зима будет продолжаться от 1,5 до 4-х лет. Этого достаточно, чтобы навсегда изменить природный баланс на планете. Из-за долгих морозов и отсутствия света погибнет растительность. Поскольку растения участвуют в выработке кислорода, очень на планете станет трудно дышать. Животный мир Земли будет мучительно погибать от холода, голода и эпидемий. Человечеству придётся переместиться с поверхности земли как минимум на 3-4 года…

Для населения Северной Америки шансы на выживание минимальны. В целом жители западного полушария будут практически полностью уничтожены. Наибольшие шансы у центральная часть Евразии. Больше всего людей, по расчетам ученых, выживет в Сибири и восточноевропейской части России, расположенных на сейсмоустойчивых платформах, удаленных от эпицентра взрыва и защищенных от цунами.

Но вы если что можете наблюдать в прямом эфире за извержением вулкана. ВОТ ВЕБКАМЕРА установленная в Йеллоустоун. Смотрите себе на здоровье :-)

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Так вот, с тех пор прошло уже три года и почти каждый год приходят сведения, что все может случится намного быстрее, чем думали.







Интересно, если все эти сведения реальны, будут власти что то скрывать или придерживать информацию или сразу всем все станет известно?







Пока известно вот что ...





По данным National Geographic, исследователи из Университета штата Аризона Ханна Шамлу и Кристи Тилл проанализировали минералы в окаменелой золе из самого последнего масштабного извержения и обнаружили изменения температуры и состава, которые произошли в течении нескольких десятилетий. До сих пор, как сообщается в журнале, геологи считали, что для перестройки минералов потребуются столетия.





Открытие, которое было представлено на недавней конференции по вулканологии сравнивает данные с 2001 годом и показывает, что уровень поверхности над магматическим водохранилищем в Йеллоустоне вырос на 10 дюймов за семь лет.













«Это необычайный подъем, потому что он охватывает такую большую площадь, и ставки того, что в скором времени произойдет извержение очень высоки», — сказал журналу «Университет Юты» Боб Смит, эксперт по Йеллоустонскому вулканизму.





Особенности парка, который привлекает посетителей со всего мира, появились благодаря огромному объему лавы, грохочущего внизу. Около 630 000 лет назад, мощное извержение потрясло регион и создало кальдеру Йеллоустоун, чашу шириной 40 миль, которая образует большую часть парка.





Согласно веб-сайту ZME Science, предыдущее извержение произошло примерно в тот же промежуток времени до этого — 1,3 миллиона лет назад, что означает, что система может быть готова к еще одному взрыву.





Йеллоустоун выбросит в 2,5 раза больше материала, чем гора Сент-Хеленс в 1980 году. Пепел покроет большую часть континентальных Соединенных Штатов. В глобальном масштабе, возможно, это приведет к затяжной ядерной зиме.













Теория гораздо более короткой временной шкалы, чем ожидалось, была разработана Ханной Шамлу, аспиранткой штата Аризона, и несколькими коллегами, которые провели недели в Lava Creek Tuff из Йеллоустоуна.





Согласно «Таймс», Шамлоу позже проанализировала кристаллы найденные командой, которые зафиксировали изменения температуры, давления и содержания воды под вулканом — как набор колец деревьев.





«Мы ожидали, что найдем признаки, происходившие за тысячи лет до непосредственного извержения», — сказала Кристи Тилл, геолог штата Аризона, который является советником диссертации Шамлоу. Вместо этого кристаллы показали увеличение температуры и изменение состава, которое произошло быстрее, чем планировалось. Пара также представила более раннюю версию своего исследования на собрании Американского геофизического союза в 2016 году.





«Шокирует то, как мало времени требуется для того, чтобы вулканическая система из состояния спокойствия перешла к извержению», — сказала Шамлоу «The Times», предупредив, что необходимы дополнительные исследования, прежде чем можно будет сделать определенные выводы.

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http://kommentarii.ru/10502-izverzhenie-vulkana-jelloustoun-mozhet-unichtozhit-zhizn-na-zemle.html

http://www.qwrt.ru/news/3742

https://www.politforums.net/politclub/1506227863_7.html