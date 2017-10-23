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Готовьтесь к новому Чернобылю!

18:53. 23 октября 2017 Просмотров - 89 Один комментарий Опубликовал:
Российские и американские аналитики бьют тревогу: на Украине возможна сравнимая с Чернобылем ядерная катастрофа. Причем вероятность этой катастрофы очень высока из-за непродуманных действий украинских властей.
 
 
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На украинских АЭС регулярно происходят нештатные ситуации и мелкие аварии
wikipedia.org / Дьяков Владимир Леонидович / CC BY 3.0
 
 
 
Американские аналитики из Energy Research & Social Science считают, что вероятность нового Чернобыля на территории Украины до 2020 году приблизилась к 80%. Подобная ситуация вызывает у них серьезную озабоченность из-за экологических проблем, которые неминуемо возникнут не только на Украине, но и в европейских странах.
 
Вероятной причиной ядерной угрозы аналитики считают чрезмерную нагрузку на украинские атомные станции, которые вынуждены работать в авральном режиме из-за частых аварий на украинских ТЭС.
 
Играет свою роль и большая политика. Решение о замене российских ТВЭЛ на американское ядерное топливо Westinghouse (компания, кстати еще и банкрот) продиктовано не заботой о безопасности, а исключительно мотивами «насолить России». При этом украинские власти не задумываются о том, что АЭС строили под ТВЭЛ, а не под западное ядерное топливо.
 
 
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Атомная энергетика на Украине либо полностью исчезнет к 2030 году, либо исчезнет еще раньше из-за страшной аварии
facebook.com / Борислав Береза
 
 
В результате на украинских АЭС регулярно происходят нештатные ситуации и мелкие аварии. Энергоблоки отключаются на Южно-Украинской и Ровенской АЭС. Рано или поздно авария окажется совсем не мелкой. В этом случае Европе, помимо радиоактивных осадков, придется столкнуться еще и с массовым наплывом беженцев из Украины, которые будут искать спасения в европейских странах, пишет «Российский диалог».
 
Аналитик «Русской весны» Алексей Гумилев уверяет: сами украинские атомщики еще прошлым летом заявляли, что ситуация выходит из-под контроля. Устарела половина из использующихся энергоблоков, а денег на их модернизацию у Киева просто нет. Речь идет о сумме в 2 с лишним миллиарда долларов.
 
При таком развитии событий атомная энергетика на Украине либо полностью исчезнет к 2030 году, либо исчезнет еще раньше из-за страшной аварии, сравнимой с Чернобылем.
 
Последнее из происшествий было зафиксировано 9 октября на Ровенской АЭС. Там автоматика отключила энергоблок станции. Отметим, что такая же система защиты должна была сработать и в Чернобыле, но ее отключили из-за испытаний.
 
 
Автор: Василий Макагонов...
 
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https://rueconomics.ru/283793-gotovtes-k-novomu-chernobylyu-analitiki-iz-ssha-i-rossii-uvideli-ogromnyi-risk-novoi-yadernoi-avarii-na-ukraine#from_copy
Метки: авария, атомная энергетика, Украина, Чернобыль
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Один комментарий»

  • 3533 2857
    Ирбис 23 октября 2017 в 19:07 Ссылка Пометить
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    ” Решение о замене российских ТВЭЛ на американское ядерное топливо Westinghouse (компания, кстати еще и банкрот!” Но когда всё случится виновата окажется как всегда именно Россия. Казалось бы МАГАТЭ должна бить во все колокола, но её такая мелочь совсем не интересует, это же не Иран.

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