Готовьтесь к новому Чернобылю!

Российские и американские аналитики бьют тревогу: на Украине возможна сравнимая с Чернобылем ядерная катастрофа. Причем вероятность этой катастрофы очень высока из-за непродуманных действий украинских властей.

На украинских АЭС регулярно происходят нештатные ситуации и мелкие аварии

wikipedia.org / Дьяков Владимир Леонидович / CC BY 3.0

Американские аналитики из Energy Research & Social Science считают, что вероятность нового Чернобыля на территории Украины до 2020 году приблизилась к 80%. Подобная ситуация вызывает у них серьезную озабоченность из-за экологических проблем, которые неминуемо возникнут не только на Украине, но и в европейских странах.

Вероятной причиной ядерной угрозы аналитики считают чрезмерную нагрузку на украинские атомные станции, которые вынуждены работать в авральном режиме из-за частых аварий на украинских ТЭС.

Играет свою роль и большая политика. Решение о замене российских ТВЭЛ на американское ядерное топливо Westinghouse (компания, кстати еще и банкрот) продиктовано не заботой о безопасности, а исключительно мотивами «насолить России». При этом украинские власти не задумываются о том, что АЭС строили под ТВЭЛ, а не под западное ядерное топливо.

Атомная энергетика на Украине либо полностью исчезнет к 2030 году, либо исчезнет еще раньше из-за страшной аварии

facebook.com / Борислав Береза

В результате на украинских АЭС регулярно происходят нештатные ситуации и мелкие аварии. Энергоблоки отключаются на Южно-Украинской и Ровенской АЭС. Рано или поздно авария окажется совсем не мелкой. В этом случае Европе, помимо радиоактивных осадков, придется столкнуться еще и с массовым наплывом беженцев из Украины, которые будут искать спасения в европейских странах, пишет «Российский диалог».

Аналитик «Русской весны» Алексей Гумилев уверяет: сами украинские атомщики еще прошлым летом заявляли, что ситуация выходит из-под контроля. Устарела половина из использующихся энергоблоков, а денег на их модернизацию у Киева просто нет. Речь идет о сумме в 2 с лишним миллиарда долларов.

При таком развитии событий атомная энергетика на Украине либо полностью исчезнет к 2030 году, либо исчезнет еще раньше из-за страшной аварии, сравнимой с Чернобылем.

Последнее из происшествий было зафиксировано 9 октября на Ровенской АЭС. Там автоматика отключила энергоблок станции. Отметим, что такая же система защиты должна была сработать и в Чернобыле, но ее отключили из-за испытаний.

Автор: Василий Макагонов...

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https://rueconomics.ru/283793-gotovtes-k-novomu-chernobylyu-analitiki-iz-ssha-i-rossii-uvideli-ogromnyi-risk-novoi-yadernoi-avarii-na-ukraine#from_copy