Голова Андрея Козырева. Миллионы долларов бывшего министра иностранных дел

Источник: https://oleglurie-new.livejournal.com/

Не прав был президент Путин, рассказавший на заседании клуба «Валдай», что у экс-министра иностранных дел Андрея Козырева «нет головы, а только черепная коробка». Есть у Андрея Владимировича, занимавшего пост главы МИДа России с 1990 по 1996 года, голова и в ней есть мозги. Но только вот эти мозги несколько специфические, и все их процессы направлены не на успехи страны, где гражданин министерствовал, а на собственное благосостояние. Причем, именно за счет России.



Так в августе 1991 года, сразу же после ГКЧП, на первом же заседании правительства во главе с Б. Н. Ельциным участники приняли решение бороться с привилегиями: «И приходим в правительство, и уходим из него только с тем, что у нас есть сегодня. То есть не получаем ни квартир, ничего». И единогласно проголосовали. Только Андрей Козырев тогда поднялся и заявил «Борис Николаевич, мы с мамой хотим обменять квартиру на Арбате. Можно в виде исключения?». И ему разрешили, а в результате скромнейший борец с привилегиями Андрей Владимирович Козрыев становится обладателем пятикомнатной квартиры на Арбате. Сейчас эта квартира в 240 квадратных метров стоит не менее трех миллионов долларов. Неплохо для начинающего министра Козырева?

13 января 1995 года министр Козырев обратился к Борису Ельцину: «Прошу вашего согласия на приобретение мною дачи довоенной постройки (на самом деле – 1955 год. –авт.) в дачном пансионате «Жуковка» УД президента по балансовой стоимости за наличный расчет. В обосновании своей просьбы хочу отметить, что дачи не имею и возможностью построить её на коммерческой основе не располагаю». Борис Николаевич не возражал, но попросил все сделать в установленном законом порядке.

В итоге за 7 миллионов 567 тысяч рублей (1600 долларов по курсу на 1995 год. Одна тысяча шестьсот долларов!!!) была приобретена в собственность дача № 6 в «Жуковке-3». Дача эта быстро сгорела. Говорят, Козырев приехал на пепелище, откопал какую-то шкатулку и сказал: «Ну и черт с ней, с дачей». С тех пор земля дачи № 53 была несколько раз перепродана. Стоимость одной сотки в этих местах доходит до ста тысяч долларов, а сама площадь сгоревшей дачи оценивается не менее, чем в десять миллионов долларов. Хороший бизнес был у экс-министра – купить за 1600 долларов, а потом продать за 10 миллионов долларов. Правда же?

А теперь перенесёмся в 1998 год. Тот самый, когда грянул августовский кризис, окончательно развалив российскую экономику. Андрей Козырев уже покинул министерский пост и трудился в совете директоров американской фармацевтической корпорации «ICN Pharmaceuticals». Именно в 1998 году экс-министр активно играл на рынке ГКО, используя инсайдерскую информацию, которая, по информации Генпрокурора, предоставлялась ему Анатолием Чубайсом. Играл Козырев, разумеется, до августа, перед самым кризисом сумев получить гигантские суммы из российского бюджета.

По словам тогдашнего Генерального прокурора РФ Юрия Скуратова, Козырев играл с особым азартом и вкладывал в ГКО огромные суммы: «Бывший министр иностранных дел Козырев на этом рынке оперировал миллиардами рублей. Когда возникла его фамилия, начал, как и Чубайс, возмущаться: не играл, мол… навет! Играл! Еще как играл! Операции-то все расписаны, они все остались в компьютерном банке данных! Как операции Гайдара и других игроков… Эти люди, имея в своих друзьях Чубайса, вполне могли пользоваться инсайдерской информацией».

То есть, и в кризисный 98-й год гражданин Козырев сумел сказочно обогатиться за счет государства. И речь идет о десятках миллионов долларов. А вы говорите, что нет у него головы.

И сейчас Андрей Козырев благополучно проживает в США, в Майями, где удачно вложил «заработанные» в России деньги в роскошную недвижимость. Ну, и само собой разумеется, продолжает рассуждать в западных и оппозиционных СМИ о том, «США (в отличие от России) являются авторитетным демократическим государством. Америка — великая страна. Это сверхдержава, которая играет уникальную международную роль. Когда появляется какой-то новый национальный лидер — по-итальянски «дуче» — который пытается навязать где бы то ни было новый порядок, США могут и будут его сдерживать». Вот молодец! В России увел десятки миллионов долларов, а теперь отрабатывает у нового хозяина. Ну, чтобы домой не отправили…

Продолжение следует.

Источник: nstarikov.ru