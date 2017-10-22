В.В. Путин: Мы никогда не должны забывать про нравственные, этические основы нашего дела

Начну с самого простого. Первое, эти планы, если это, конечно, не планы в области фундаментальной науки, должны быть прикладными, они должны быть реализуемыми, исходя не только из завтрашнего и послезавтрашнего дня, но и из дня сегодняшнего.

Так же как и ваши коллеги, которые находятся на подиуме, на этой сцене, я просто скажу несколько слов, которые я, выслушав ваших коллег, считаю важными, просто поделюсь своими соображениями о том, что, я думаю, нужно иметь в виду, когда вы будете реализовывать ваши замечательные и грандиозные планы.

Когда я ехал сюда, думал, естественно, что бы вам сказать, и в конце понял, что вряд ли нужно ставить перед собой задачу сказать вам что-то интересное. Во‑первых, потому что у каждого свои интересы, во‑вторых, вы все люди молодые, а человек чем моложе, тем он твёрже убеждён в том, что он знает всё лучше всех и больше всех. Поэтому не стоит ставить перед собой задачу вас удивить чем‑то.



Ну вот, скажем, в области охраны окружающей среды. Наша замечательная девушка, красавица из Финляндии, рассказывала о предприятиях по сжиганию мусора. Да, таких предприятий уже много в мире, но вы не можете не знать, что прежде всего при сжигании отходов используют энергию, которая получается от этого сжигания. Но почти во всём мире эту энергию дотируют, то есть пока, сегодня она неконкурентоспособна.



Если мы хотим, чтобы эти технологии приобрели массовый характер и чтобы мы реально влияли на сохранение окружающей среды, то нужно, используя все возможности сегодняшних технологий и завтрашних, может быть, всё‑таки делать эту энергию конкурентоспособной. Пока мы будем дотировать её из бюджета, я вам говорю как человек, который этим занимается профессионально, это не будет иметь широкого распространения.

То же самое в авиации. Вы помните, в Советском Союзе был такой самолёт Ту‑144? Был сверхзвуковой самолёт и в Европе. Где они теперь? Только в боевой авиации есть сверхзвуковые самолёты, а в гражданской – нет. Почему? Дорого.

Алексей Николаевич Косыгин, у нас был такой премьер-министр правительства Советского Союза, его спросили: «Сколько стоит советский сверхзвуковой гражданский самолёт Ту‑144?» Знаете, что он ответил? Он ответил: «Об этом знает только один человек – я. Но я никому не скажу». Пока будет такая ситуация, у нас сложно будет внедрять современную технику.

Недавно я с российскими молодыми людьми встречался, сказал, что можно представить себе, да и не только представить, это реалии сегодняшнего дня, из западной точки Российской Федерации, из Калининграда, добираться до самой восточной, до Владивостока, не за восемь-девять часов, как сегодня, самолётом, а с помощью космической техники за 20 минут. Ведь ракета так и летит, с такой скоростью.



Можно их использовать? Можно. Но будет это использовано сегодня? Нет, дорого очень. Космический туризм развит, 20 миллионов стоит в космос слетать. Кто-нибудь может себе это позволить из здесь присутствующих? Маловероятно. Но нам нужно добиваться того, чтобы это всё внедрялось в широкую практику.



Можно это сделать? Точно совершенно, можно. Но для этого нужно эффективно использовать новые технологии, внедрять их. И здесь об этом как раз сегодня говорили.

Для того чтобы это эффективно делать, нужно обратить внимание на вещь, которую я считаю одной из ключевых, – это образование, здесь тоже об этом говорили. И очень здорово, что нам в России удалось провести – это мероприятие ещё не закончилось, но завершается, правда, – фестиваль. Очень здорово, что удалось провести такое совещание, такую встречу, скажу, почему. Потому что сегодняшнее образование тоже становится совершенно другим, как и технологии.

Во-первых, совершенно очевидно, что конкурентные преимущества получат те люди, которые не просто обладают набором интересных и важных знаний, а обладают тем, что сегодня называют soft skills, обладают и креативным, и плановым, и другими видами мышления.



Когда человек вырабатывает для себя по жизни целый маршрут приобретения новых и новых знаний, потому что мир меняется постоянно, и образование должно за ним идти дальше, и человек должен за этим идти дальше. Абсолютные конкурентные преимущества получат те, кто может не только думать по-современному, но те, кто накапливает знания из совершенно разных областей знаний и разных областей науки, могут их комбинировать и эффективно применять для решения стоящих перед всеми нами задач.

Чрезвычайно важным является также и другое обстоятельство, и опять пример фестиваля очень хорош. Это обстоятельство называется умение коммуницировать с другими людьми, умение если не подавлять, но управлять своими эмоциями, работать в команде – чрезвычайно важное качество. Мне очень хотелось бы надеяться, что фестиваль, возвращаясь к этому ещё раз, эти качества у вас поддерживает, развивает, и вы будете идти с ними по жизни.

Наконец, третье очень важное обстоятельство для всех нас вне зависимости от того, чем мы занимаемся или будем заниматься в будущем. Вы знаете, что это такое? Это морально-нравственная составляющая нашего дела, любого. Здесь говорили о биологии, о медицине. Девушка из Индии занимается конкретной работой, она в скорой помощи работает. Но здесь говорили и о биологии. Многие здесь специализируются на этом и знают, что это такое. Многие увлекаются другими вещами и пока не очень погружены. Я только замечу несколько вещей.

Генная инженерия, которая безусловно даст нам потрясающие возможности в области фармакологии, новых лекарств, изменения человеческого кода, если человек страдает генетическими заболеваниями. Замечательно, ведь это так хорошо.



Но есть и другая составляющая этого процесса. Что это значит? Это значит, что человек приобретает возможность влезать в генетический код, созданный или природой, или, люди с религиозными взглядами говорят, Господом Богом. Практические последствия какие из этого могут наступить?



Это значит, уже можно это представить, даже не очень теоретически, уже можно практически представить, что человек может создавать человека с заданными характеристиками. Это может быть гениальный математик, это может быть гениальный музыкант, но может быть и военный – человек, который может воевать без страха и без чувства сострадания, сожаления и без боли.

Вы понимаете, человечество может вступить и, скорее всего, вступит в ближайшее время в очень сложный и очень ответственный период своего развития и существования. И то, о чём я сейчас сказал, может быть страшнее ядерной бомбы.

Когда мы что‑то делаем и чем бы мы ни занимались, хочу повторить эту мысль ещё раз, мы никогда не должны забывать про нравственные, этические основы нашего дела. Всё, что мы делаем, должно идти на пользу людям, укреплять человека, а не разрушать его. Я именно этого и хочу вам пожелать.

Спасибо вам большое.