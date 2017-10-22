Украина поможет построить России новый мега-мост (Время-вперёд! #264)

Реальность сильно отличается от телевизионной картинки. Пока по ТВ украинцы и русские картинно бьют друг другу морды, товарооборот между Россией и Украиной вырос почти на 25%. Помогли российские мега-стройки. Да-да, Украина косвенно, но помогает нам строить тот же Крымский мост и не только. А вот о том, какие ещё проекты на подходе, о том, как в России начал расти спрос на инженеров и многом другом – в этом выпуске. Приятного просмотра!



Полный текст выпуска и ссылки на источники новостей здесь: http://www.xn—-ctbbicca6c3afg9o.xn-…



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В выпуске используется музыкальный фрагмент от В. Зеленцова: https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…



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Источник: www.youtube.com