Украина поможет построить России новый мега-мост (Время-вперёд! #264)
Реальность сильно отличается от телевизионной картинки. Пока по ТВ украинцы и русские картинно бьют друг другу морды, товарооборот между Россией и Украиной вырос почти на 25%. Помогли российские мега-стройки. Да-да, Украина косвенно, но помогает нам строить тот же Крымский мост и не только. А вот о том, какие ещё проекты на подходе, о том, как в России начал расти спрос на инженеров и многом другом – в этом выпуске. Приятного просмотра!
Полный текст выпуска и ссылки на источники новостей здесь: http://www.xn—-ctbbicca6c3afg9o.xn-…
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Источник: www.youtube.com