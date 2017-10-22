Сводки от ополчения Новороссии 22 октября 2017
08:44. 22 октября 2017 Просмотров - 446 Нет комментариев Опубликовал: admin
- 11:01 Служу Республике. О буднях армейской службы в ЛНР.
- Вчера 22:21 Премьера клипа Галины Шапкиной на песню «Здравствуй, Лёха…».
- Вчера 22:04 В Докучаевске поврежден дом у автовокзала.
- Вчера 21:16 Докучаевск под обстрелом ВСУ: Разбит жилой дом.
- Вчера 20:34 Карта обстрелов ЛНР. 21 октября 2017.
Служу Республике. О буднях армейской службы в ЛНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Премьера клипа Галины Шапкиной на песню «Здравствуй, Лёха…»
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В Докучаевске поврежден дом у автовокзала
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Докучаевск под обстрелом ВСУ: Разбит жилой дом
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Карта обстрелов ЛНР. 21 октября 2017
К оглавлению | Источник: www.youtube.com