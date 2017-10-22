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Считайте меня коммунистом!

17:27. 22 октября 2017 Просмотров - 267 5 коммент. Опубликовал:
Источник: http://zavtra.ru/
Почему у Китая получилось.
Очень многие мои друзья, возвращаясь из Китая, задаются одним и тем же вопросом: «Почему за двадцать шесть лет пропасть в развитии двух стран стала столь разительна, что вызывает состояние культурного шока. КНР, начавшая в 90-м году реформы в состоянии полуживой, технически отсталой, полуголодной (живущей по карточной системе) страны, по всем параметрам уступавшей СССР, сегодня стала одной из самых развитых стран мира, второй экономикой мира, а Россия, начавшая свои реформы в тоже самое время, прозябает на периферии мировой экономики в положении сырьевого донора и уже много лет балансирует на грани тяжелейшего кризиса? Почему?»

Кто-то говорит о огромной работоспособности китайцев, кто-то превозносит из борьбу с коррупцией, кто-то твердит о гениальных китайских экономистах, сумевших привлечь в страну инвестиции, кто-то вообще рассуждает о мировом заговоре против России, где Китаю отводится роль асфальтового катка, который должен закатать Россию в асфальт.

На самом деле все объясняется куда более просто, но признание этого объяснения требует мужества признать то, что признавать больно и неудобно.

В основе китайского чуда лежит главный и определяющий все принцип — социализм как государственный политический строй и централизм в форме руководящей роли Коммунистической партии Китая, сосредоточившей в своих руках все нити управления страной. Именно это позволило в критический момент китайской истории сконцентрировать имеющиеся ресурсы на самых ключевых реформах и проводить их под жёстким общественным контролем.

Мы же пошли противоположным путем, последовательно, демонтировав сначала руководящую роль компартии, а за тем, отказавшись от социализма, как от политического строя, заменив его «рыночной» (читай -дикой) экономикой, при которой вся приносящая прибыль промышленность была с помощью самых циничных махинаций изъята из государственного оборота и присвоена небольшой группой, приближенных к политическому руководству России, самых беспринципных авантюристов и жуликов. Все это привело к гигантскому, никогда ранее в отечественной истории не виданному ограблению народа, сращиванию политической элиты и свежерожденного олигархата в единую коррупционную структуру, ставшую к середине 90-х системой управления страной. Мы стали первым в мире государством с коррупционно-олигархическим строем!

Что это означало на практике? С 1992 по 1999 год государство в виде налогов и сборов получало менее 10% от реальных прибылей некогда государственной экономики. Остальное просто ушло в карманы новых хозяев заводов, газет, пароходов, которые совершенно не стесняясь всячески мухлевали с налогами, выводя деньги из России сотнями миллиардов рублей. И даже на те жалкие «государственные» 10% прибыли, попадавших в госбюджет, дополнительно ложилась коррупционная нагрузка в размере от 30 до 50% , а в некоторых республиках и до70%, присваивавшихся чиновниками всех уровней в виде «попилов» и «откатов».

А теперь задумайтесь, как могла «развиваться» страна, в которой 85% денег просто изымалось и вывозилось? И так продолжалось не год и не два, а девять лет!!!

С приходом Путина ситуация начала меняться. Но меняться не кардинально. Путину хватило ума понять, что отведенная ему «семьëй» роль похоронного агента при умирающей России, слишком жалка и позорна, и он, в меру своего тогдашнего уровня — отставного подполковника КГБ, покрутившегося и потëршегося в среде новой российской политической элиты провинциального масштаба, решил изменить сценарий пьесы, в которой играл. Отлично зная нравы новых хозяев жизни и их фактически бандитский «провиданс», Путин предъявил им «по понятиям» — с «беспределом» завязываем, «общак» дело святое и зажимать в него «долю» западло, «фраеров» до трусов «обезжиривать» нельзя. Самых борзых и непонятливых — типа Гусинского, Ходорковского, Березовского публично опустили в «петухи» и система заработала. Даже эта жалкая «реформа» «по понятиям» вернула в казну около 50% недоимок и такой половинный бюджет 2000-х был тут же объявлен экономическим чудом, потому что даже с ним падение России в пропасть остановилось и появился хоть и мизерный, но рост. Притом, что коррупционная нагрузка на бюджет в 25 — 30% сохранялась фактически до самого последнего времени. То есть при Путине рост ресурсов имеющихся в распоряжении государства составил около 30 — 35% и достиг примерно 50% реального совокупного бюджета страны.

То есть за 26 лет «реформ» мы прошли долгий путь от 15 копеек, остающихся на нужды государства (нас с вами!!!) — медицину, образование, оборону, науку, пенсии и прочую социалку) с каждого рубля, до целых 50 копеек, из которых минимум 10 уходит в карманы тех, кто эти 50 копеек распределяет.

Вот вам и ответ, почему у китайцев получилась реформа поднявшая китайскую ракету на орбиту ХХI века, а мы так и подпрыгиваем на батуте, выдавая эти прыжки за экономический рост.

Правда очевидна — если принять все созданные и заработанные ресурсы России за 26 лет за 100%, то на нужды государства — нас с вами — за эти годы едва ли ушло 30%. И главное — никакой серьезной перспективы у России при сохранении существующей модели капиталистическо-олигархического строя нет! Отечественные олигархи, давно ставшие частью транснациональной элиты, не имеют никаких интересов в России, кроме заработка денег, причем в форме сверхвысоких доходов, за счет безжалостного урезания зарплат аборигенам, нечеловеческих условий их труда и ликвидации «социалки». Жалкие их подачки в виде построенных детских площадок или пары поликлиник не более чем ширма для их истинных целей. О своих лошадях и конюшнях они заботятся куда более чутко и трепетно, чем о «подлом народце».

Тут и отгадка, почему Путин столь равнодушно взирает на эту публику. Да просто они «честно» соблюдают правила игры — отчисляют долю, не лезут в политику, играют в меценатов (часто по команде!). Поэтому не нужно требовать от ВВП больше, чем он способен. Путин —  президент страны. Но так уж вышло, что внутри нашей страны пролегла глубочайшая и постоянно разрастающаяся пропасть между, очень бедно живущим, часто на грани полной нищеты, населением и, купающейся в роскоши, радужной бензиновой пленкой чиновничества и олигархата. Соединить эти два берега Путину никаких балетных «шпагатов» в стиле Ван Дамма не хватит и так уж вышло, что он остался на том берегу. Он — президент богатых. Увы!

Сможет ли он стать президентом бедных? Не знаю. Если только честолюбие перед лицом Истории заставит его перейти на сторону униженных и оскорбленных. Но надежды на это мало. Отдам ему должное — даже в качестве президента богатых он сыграл огромную роль в новейшей истории России. Фактически еë спас…

Почему я сказал в начале «прошу считать меня коммунистом»?

Уж точно не коммунистом предателя и перерожденца «папы Зю», превратившего некогда грозную компартию, перед которой в 90-е дрожала власть, в убогую престарелую проститутку.

Нет. Я просто ясно понимаю, что единственный реальный путь в будущее был проложен коммунистами. Лениным, Сталиным их «железными» наркомами и маршалами, и миллионами тех безвестных, которые своими жизнями создали то удивительное государство СССР, с плеч которого коммунистический Китай и совершил свой рывок в будущее. Китай, прошедший намного более драматичный путь, с кровавой многолетней гражданской войной, невероятными жертвами мировой войны, прошедший и через свои многомиллионные репрессии и всяческие «перегибы», но не утративший осознания самоценности выбранного пути — социализма — блага и справедливости для всех, общества разумного потребления, где все ресурсы работают на всех. Поэтому у Китая получилось, а у нас нет.

Нам о царстве справедливости и равенства рассказывают теперь священники всех мастей и конфессий. Но там, за гробом. В раю. Как и тысячу и пятьсот и сто лет назад…

Я верю в Бога, но я чаю счастья людского в их земной жизни. И потому я коммунист. И лозунги: экспроприация, национализация ресурсов и промышленности, беспощадная борьба с коррупцией, изъятие сверхдоходов, борьба с бедностью, социально ориентированное государство мне предельно близки и понятны…

Владислав Шурыгин

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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5 коммент.»

  • 3861 2503
    serjoza 22 октября 2017 в 19:14 Ссылка Пометить
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    как сказал Путин-учитесь планово мыслить-а это элемент социализма..а почему не получилось вы это вопрос профессорам из ВШЭ задайте они вас убедят что все идет по плану.Или дворковичу например..или медведеву,он вам расскажет про эфективного частника и прочую муть..короче все что знает Дворкович можно выкинуть идиот он.У нас во власти было временное правительство состоящее из нищебродов,негодяев и либералов фашистов..тот же контингент ,что в сейчас Димас рулит в белом доме.

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  • 650 490
    жора шапов 22 октября 2017 в 19:15 Ссылка Пометить
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    Потому, что китайцы – практически мононация. А так ли они равны в распределении – не думаю. Есть ещё что-то , что держит их в управляемом состоянии. Вряд ли партийная идеология.

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  • 174 112
    Николай 22 октября 2017 в 19:33 Ссылка Пометить
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    …даже в качестве президента богатых,он сыграл огромную роль
    в новейшей истории России,фактически он её спас…
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