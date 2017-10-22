Считайте меня коммунистом!
Почему у Китая получилось.
Очень многие мои друзья, возвращаясь из Китая, задаются одним и тем же вопросом: «Почему за двадцать шесть лет пропасть в развитии двух стран стала столь разительна, что вызывает состояние культурного шока. КНР, начавшая в 90-м году реформы в состоянии полуживой, технически отсталой, полуголодной (живущей по карточной системе) страны, по всем параметрам уступавшей СССР, сегодня стала одной из самых развитых стран мира, второй экономикой мира, а Россия, начавшая свои реформы в тоже самое время, прозябает на периферии мировой экономики в положении сырьевого донора и уже много лет балансирует на грани тяжелейшего кризиса? Почему?»
Кто-то говорит о огромной работоспособности китайцев, кто-то превозносит из борьбу с коррупцией, кто-то твердит о гениальных китайских экономистах, сумевших привлечь в страну инвестиции, кто-то вообще рассуждает о мировом заговоре против России, где Китаю отводится роль асфальтового катка, который должен закатать Россию в асфальт.
На самом деле все объясняется куда более просто, но признание этого объяснения требует мужества признать то, что признавать больно и неудобно.
В основе китайского чуда лежит главный и определяющий все принцип — социализм как государственный политический строй и централизм в форме руководящей роли Коммунистической партии Китая, сосредоточившей в своих руках все нити управления страной. Именно это позволило в критический момент китайской истории сконцентрировать имеющиеся ресурсы на самых ключевых реформах и проводить их под жёстким общественным контролем.
Мы же пошли противоположным путем, последовательно, демонтировав сначала руководящую роль компартии, а за тем, отказавшись от социализма, как от политического строя, заменив его «рыночной» (читай -дикой) экономикой, при которой вся приносящая прибыль промышленность была с помощью самых циничных махинаций изъята из государственного оборота и присвоена небольшой группой, приближенных к политическому руководству России, самых беспринципных авантюристов и жуликов. Все это привело к гигантскому, никогда ранее в отечественной истории не виданному ограблению народа, сращиванию политической элиты и свежерожденного олигархата в единую коррупционную структуру, ставшую к середине 90-х системой управления страной. Мы стали первым в мире государством с коррупционно-олигархическим строем!
Что это означало на практике? С 1992 по 1999 год государство в виде налогов и сборов получало менее 10% от реальных прибылей некогда государственной экономики. Остальное просто ушло в карманы новых хозяев заводов, газет, пароходов, которые совершенно не стесняясь всячески мухлевали с налогами, выводя деньги из России сотнями миллиардов рублей. И даже на те жалкие «государственные» 10% прибыли, попадавших в госбюджет, дополнительно ложилась коррупционная нагрузка в размере от 30 до 50% , а в некоторых республиках и до70%, присваивавшихся чиновниками всех уровней в виде «попилов» и «откатов».
А теперь задумайтесь, как могла «развиваться» страна, в которой 85% денег просто изымалось и вывозилось? И так продолжалось не год и не два, а девять лет!!!
С приходом Путина ситуация начала меняться. Но меняться не кардинально. Путину хватило ума понять, что отведенная ему «семьëй» роль похоронного агента при умирающей России, слишком жалка и позорна, и он, в меру своего тогдашнего уровня — отставного подполковника КГБ, покрутившегося и потëршегося в среде новой российской политической элиты провинциального масштаба, решил изменить сценарий пьесы, в которой играл. Отлично зная нравы новых хозяев жизни и их фактически бандитский «провиданс», Путин предъявил им «по понятиям» — с «беспределом» завязываем, «общак» дело святое и зажимать в него «долю» западло, «фраеров» до трусов «обезжиривать» нельзя. Самых борзых и непонятливых — типа Гусинского, Ходорковского, Березовского публично опустили в «петухи» и система заработала. Даже эта жалкая «реформа» «по понятиям» вернула в казну около 50% недоимок и такой половинный бюджет 2000-х был тут же объявлен экономическим чудом, потому что даже с ним падение России в пропасть остановилось и появился хоть и мизерный, но рост. Притом, что коррупционная нагрузка на бюджет в 25 — 30% сохранялась фактически до самого последнего времени. То есть при Путине рост ресурсов имеющихся в распоряжении государства составил около 30 — 35% и достиг примерно 50% реального совокупного бюджета страны.
То есть за 26 лет «реформ» мы прошли долгий путь от 15 копеек, остающихся на нужды государства (нас с вами!!!) — медицину, образование, оборону, науку, пенсии и прочую социалку) с каждого рубля, до целых 50 копеек, из которых минимум 10 уходит в карманы тех, кто эти 50 копеек распределяет.
Вот вам и ответ, почему у китайцев получилась реформа поднявшая китайскую ракету на орбиту ХХI века, а мы так и подпрыгиваем на батуте, выдавая эти прыжки за экономический рост.
Правда очевидна — если принять все созданные и заработанные ресурсы России за 26 лет за 100%, то на нужды государства — нас с вами — за эти годы едва ли ушло 30%. И главное — никакой серьезной перспективы у России при сохранении существующей модели капиталистическо-олигархического строя нет! Отечественные олигархи, давно ставшие частью транснациональной элиты, не имеют никаких интересов в России, кроме заработка денег, причем в форме сверхвысоких доходов, за счет безжалостного урезания зарплат аборигенам, нечеловеческих условий их труда и ликвидации «социалки». Жалкие их подачки в виде построенных детских площадок или пары поликлиник не более чем ширма для их истинных целей. О своих лошадях и конюшнях они заботятся куда более чутко и трепетно, чем о «подлом народце».
Тут и отгадка, почему Путин столь равнодушно взирает на эту публику. Да просто они «честно» соблюдают правила игры — отчисляют долю, не лезут в политику, играют в меценатов (часто по команде!). Поэтому не нужно требовать от ВВП больше, чем он способен. Путин — президент страны. Но так уж вышло, что внутри нашей страны пролегла глубочайшая и постоянно разрастающаяся пропасть между, очень бедно живущим, часто на грани полной нищеты, населением и, купающейся в роскоши, радужной бензиновой пленкой чиновничества и олигархата. Соединить эти два берега Путину никаких балетных «шпагатов» в стиле Ван Дамма не хватит и так уж вышло, что он остался на том берегу. Он — президент богатых. Увы!
Сможет ли он стать президентом бедных? Не знаю. Если только честолюбие перед лицом Истории заставит его перейти на сторону униженных и оскорбленных. Но надежды на это мало. Отдам ему должное — даже в качестве президента богатых он сыграл огромную роль в новейшей истории России. Фактически еë спас…
Почему я сказал в начале «прошу считать меня коммунистом»?
Уж точно не коммунистом предателя и перерожденца «папы Зю», превратившего некогда грозную компартию, перед которой в 90-е дрожала власть, в убогую престарелую проститутку.
Нет. Я просто ясно понимаю, что единственный реальный путь в будущее был проложен коммунистами. Лениным, Сталиным их «железными» наркомами и маршалами, и миллионами тех безвестных, которые своими жизнями создали то удивительное государство СССР, с плеч которого коммунистический Китай и совершил свой рывок в будущее. Китай, прошедший намного более драматичный путь, с кровавой многолетней гражданской войной, невероятными жертвами мировой войны, прошедший и через свои многомиллионные репрессии и всяческие «перегибы», но не утративший осознания самоценности выбранного пути — социализма — блага и справедливости для всех, общества разумного потребления, где все ресурсы работают на всех. Поэтому у Китая получилось, а у нас нет.
Нам о царстве справедливости и равенства рассказывают теперь священники всех мастей и конфессий. Но там, за гробом. В раю. Как и тысячу и пятьсот и сто лет назад…
Я верю в Бога, но я чаю счастья людского в их земной жизни. И потому я коммунист. И лозунги: экспроприация, национализация ресурсов и промышленности, беспощадная борьба с коррупцией, изъятие сверхдоходов, борьба с бедностью, социально ориентированное государство мне предельно близки и понятны…
Владислав Шурыгин
Источник: nstarikov.ru
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как сказал Путин-учитесь планово мыслить-а это элемент социализма..а почему не получилось вы это вопрос профессорам из ВШЭ задайте они вас убедят что все идет по плану.Или дворковичу например..или медведеву,он вам расскажет про эфективного частника и прочую муть..короче все что знает Дворкович можно выкинуть идиот он.У нас во власти было временное правительство состоящее из нищебродов,негодяев и либералов фашистов..тот же контингент ,что в сейчас Димас рулит в белом доме.
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Потому, что китайцы – практически мононация. А так ли они равны в распределении – не думаю. Есть ещё что-то , что держит их в управляемом состоянии. Вряд ли партийная идеология.
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Наверное, будет переход от мао-коммунистической идеологии к национализму. Нация древняя, как-никак. Древние традиции в головах.
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А национализм – злейший враг понятно кого.
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…даже в качестве президента богатых,он сыграл огромную роль
в новейшей истории России,фактически он её спас…
Судя по статье,он стал паханом.И Россию спас не он,а цена на нефть.
В начале его правления цена за баррель была 12 долларов.И скоро она начала повышаться,и достигла
100долларов.Верхушка просто не успевала переваривать такие суммы,и те средства,которые просачивались между пальцев,оказали влияние на рост
экономики.А вот цена упала и опять
началось падение уровня жизни для
многих Россиян.