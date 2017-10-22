Рак – это приговор нашему ОБРАЗУ ЖИЗНИ

Краткое содержание обозрения о РАКЕ и не только...

Рак — результат неправильного образа жизни.



Рак – излечимая грибковая инфекция.



(...) рак на ранней стадии в большинстве своем не требует медикаментозного лечения – достаточно изменить свою жизнь.



Потребление сахара становится причиной развития агрессивных форм рака.



Сахар — такой же наркотик, как кокаин и героин.

Болезнь — это всего лишь разговор Бога, Вселенной, Высшего Разума с нами с предложением изменить наш ОБРАЗ ЖИЗНИ.

Я – онколог. И вот что бы я делал, если бы мне поставили диагноз “рак”

Известный в США врач и ученый Марк Хайман написал колонку о том, что нужно делать, если у вас обнаружат рак.

«Марк, что бы ты делал, если бы у тебя диагностировали рак?» — такой вопрос мне на днях неожиданно задал друг

Страшно осознавать, но сегодня с раком у своих пациентов я сталкиваюсь практически каждый день, даже моих близких заболевание не обошло стороной. Сейчас, в основном, медицина имеет в корне неправильный подход к лечению онкологических заболеваний.

Ошибочность подхода в том, что мы пытаемся действовать слишком прямолинейно: сжигаем его, облучаем радиацией, искореняем химиотерапией, но это всё борьба со следствиями, а не с причиной.

К счастью, у нас есть альтернатива.

Это “функциональный медицинский подход к раку”.

Что же такое функциональная медицина? Это новая модель диагностики и лечения, которая борется со всеми причинами возникновения болезни, в корне побеждая заболевание.

Смысл подхода в том, что после сдачи ваших образцов для генетического анализа врачи определяют, к каким хроническим заболеваниям у вас имеется предрасположенность и дают рекомендации для того, чтобы их избежать.

Многие специалисты из области онкологии утверждают, что причины возникновения рака находятся в дисбалансе энергетической системы организма. Болезнь подкрадывается постепенно, именно поэтому многие люди живут с раком, находясь в неведении.

Иными словами, рак — результат неправильного образа жизни

Так что же предпринять? Однозначно, поменять его. Оказывается, что в определённых условиях иммунная система сама, при определённых условиях, может обнаруживать клетки рака и избавляться от них. Так что можно с уверенностью сказать, что здоровый образ жизни послужит отличной профилактикой онкологии, а так же может помочь избавиться от уже существующей.

1. Я бы прекратил есть сахар

и можно ли это существование называть ЖИЗНЬЮ? и можно ли это существование называть ЖИЗНЬЮ?

Сахар стимулирует рост раковых клеток и способствует их развитию. Например, среднестатистический американец употребляет за год до 70 килограммов сахара и около 66 кг муки. Впечатляющее количество.

Для предотвращения развития рака или хотя бы для удержания его под контролем, стоит придерживаться диеты и контролировать свой уровень инсулина.

Я бы питался максимально свежей, натуральной и полезной пищей, свёл бы к минимуму потребление сахара и сладкой обработанной еды, чтобы питать себя, а не раковые клетки.

2. Я бы исключил из рациона все продукты, которые мне не подходят

Так какие же продукты стоит исключить из своего рациона? 35% американцев страдают повышенной чувствительностью к глютену. Если человек, попадающий в этот процент будет есть мучные изделия каждый день, он почти гарантированно умрет от рака или болезни сердца.

Если человек из этой категории будет часто употреблять молочную продукцию, он будет подвержен: стрессу, плохому самочувствию, усталости, которые в основном будут списаны на тяжёлую работу, а их воспалённый кишечник рано или поздно даст сбой.

Возможно, стоит сейчас прислушаться к себе? Если после приёма какой-либо пищи вы чувствуете себя некомфортно или даже плохо, лучше от неё отказаться.

3. Я бы озаботился воспалительными процессами в своем организме

Продукты, богатые Омегой-3, помогут вам избавиться от воспалительных процессов в вашем организме, а так же улучшить самочувствие, снять усталость. Их можно найти, например, в красной рыбе и льняном семени.

Ведь воспаления ведут ко всевозможным серьёзным хроническим заболеваниям, включая онкологические, они часто могут начаться из-за резистентности к инсулину, аллергии или аутоиммунных заболеваний.

4. Я бы позаботился о здоровье своего кишечника

Бактерии, живущие в кишечнике, согласно гипотезе многих современных учёных, могут стать причиной возникновения рака как толстой кишки, так и самого кишечника.

Что можно предпринять? Употреблять как можно больше пробиотиков и пребиотиков: это кефир и йогурты. Помимо этого вам нужны фитонутриенты (лесные ягоды), куркумин (содержится в куркуме) и ресвератрол (его много в вине и винограде). Это поможет замедлить воспалительные процессы в кишечнике.

5. Я бы избегал токсинов

Даже новорожденный появляется на свет с 287 химикатами, которые находятся в его пуповине. Некоторые из них нейротоксичны. Это означает, что никто из нас не может полностью избежать дурного влияния токсинов.

Несмотря на это, влияние можно минимизировать. Во первых, стоит избегать пестицидов, фталатов, бисфенола А, антипиренов, тяжелых металлов (ртуть и свинец, в первую очередь).

Что можно для этого предпринять? Не покупать напитки в пластиковой таре. Не есть сложных полуфабрикатов. Свести к минимуму количество прогулок в центрах больших городов: свинец, попадающий в атмосферу от стоящих в пробках автомобилей, очень опасен, если его концентрация выше нормы.

И помните: рак — это не приговор В борьбе с раком лучше всего полагаться не только на докторов, но и на себя самого. Если вы действительно захотите и приложите достаточно усилий, у вас наверняка получится!

Источник

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ПОЧЕМУ ТАК МНОГО ШУМА ВОКРУГ РАКА?

Сегодня собственная шея убивает втрое больше людей, чем онкология



Современная статистика злокачественных новообразований в России показывает, что ежегодно в России от онкологический заболеваний умирает более 300 тысяч человек. При этом каждый год эта цифра только растет.



1 млн. человек в год в России погибает от инсультов и инфарктов, локомотивом которых становится гипертоническая болезнь. Источник Современная статистика злокачественных новообразований в России показывает, что ежегодно в России от онкологический заболеваний умирает более 300 тысяч человек. При этом каждый год эта цифра только растет. Источник 1 млн. человек в год в России погибает от инсультов и инфарктов, локомотивом которых становится гипертоническая болезнь.

300 тысяч от онкологии VS 1 000 000 от гипертонии..

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P.S.

я бы ещё добавил немного ссылок на ранее опубликованное на КОНТЕ и в Интернете, чтобы более подробно раскрыть тему НЕЗДОРОВЬЯ и того, что за ним спрятано...

Употребляя сахар и белую муку, мы ДОБРОВОЛЬНО принимаем участие в программе "Золотой миллиард" по сокращению населения менеджерами "Корпорации Земля". (с)

Используя микроволновые печи , мы ДОБРОВОЛЬНО принимаем участие в программе "Золотой миллиард" по сокращению населения менеджерами "Корпорации Земля". (с)

Употребляя алкоголь (как и табак), мы ДОБРОВОЛЬНО принимаем участие в программе "Золотой миллиард" по сокращению населения менеджерами "Корпорации Земля". (с)

Рак – излечимая грибковая инфекция. Очень похоже на то, что медицинская мафия использует слово «рак», как обманку для последующего массового убийства людей с помощью радио- и химиотерапии.



Процедуры эти очень дорогие, но работают хорошо – убивают абсолютно всех.

Дэвид Айк: С 1969 года любой вид рака излечим

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(...) рак на ранней стадии в большинстве своем не требует медикаментозного лечения – достаточно изменить свою жизнь. Большинство других болезней, пока они не запущены, тоже лечатся хорошим сном и уходом от внешних раздражителей.



Не зря в советское время в клиниках чуть ли не основным лекарством был димедрол – больной должен спать, тогда он сам себя лечит.



Перестань нервничать, измени систему питания, поголодай, следи за пульсом – и организм сам справится с болезнью.



Но любой современный врач связан тесными узами с фармацевтической промышленностью, которая требует прибылей. И прибыли эти баснословны!

Рак на ранней стадии в большинстве своем не требует медикаментозного лечения – достаточно изменить свою жизнь

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По словам кардиолога Вильяма Дэвиса, который написал книгу о самом популярном в мире зерне, современная пшеница - это «идеальная хроническая отрава».



Дэвис говорит, что пшеница, которую мы едим сейчас, это совсем не та пшеница времён наших бабушек: «Это высокое 18-дюймовое растение, созданное путём генетических исследований в 60 и 70 годах прошлого века»,- рассказывает программе CBS This Morning Дэвис.



«У этой штуки много чего такого, о чём вам никто не рассказывает.



Например, в ней есть новый протеин под названием глиадин. Это не глютен (клейковина). Я сейчас говорю, обращаясь не к тем, у кого непереносимость пшеничной клейковины и целиакия (болезнь). Я говорю это всем, потому что все подвержены белку глиадину, ведь это опиат.



Он связывается с рецепторами опиатов в вашем мозгу и стимулирует аппетит».

Современная пшеница - это «идеальная хроническая отрава»

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Ученые из Левенского католического университета в Бельгии выяснили, что глюкоза провоцирует быстрый рост злокачественных опухолей. Потребление сахара, таким образом, становится причиной развития агрессивных форм рака. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Commication.

Сахар оказался причиной смертоносного рака

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Шеф-редактор сайта ScienceSeeker, невролог и кандидат медицинских наук Джордан Льюис (Jordan Lewis) написала колонку о том, почему сахар — такой же наркотик, как кокаин и героин.



Сахарная зависимость — это не миф. Сахарная ломка тоже существует..

Сладкий кайф

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Болезнь — нарушение равновесия

Давно пора понять, что причины болезней и страданий находятся не вовне, а внутри нас. Причины скрыты в нашем больном мировоззрении.



Для того чтобы вылечиться, необходимо поменять своё мировоззрение.

Каждый человек является частью Вселенной. А потому должен жить в соответствии с её законами. Если будет гармония внутри, то будет гармония и вовне.

Как ПРОСТО... Разобраться с КАРМОЙ Как ПРОСТО... Разобраться с КАРМОЙ https://cont.ws/@infobazasm/72...

Болезнь — это сигнал о нарушении равновесия.

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Болезнь — это сообщение вашего подсознания о том, что какое-то ваше поведение и какие-то ваши мысли и чувства вступают в конфликт с законами Вселенной. Значит, для того, чтобы излечиться от любого заболевания, нужно привести свои мысли и эмоции в соответствие со вселенскими законами.

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Болезнь — это разговор Бога, Вселенной, Высшего Разума с вами.

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Бороться с болезнью — это значит бороться с самим собой.

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Болезнь — это внешнее проявление таких разрушительных эмоций, как злость, ненависть, обида и др.

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Источник

отсюда